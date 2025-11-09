Концерт «Славянские корни» 29 ноября в консерватории «Штрикер» в Тель-Авиве

Серия камерных концертов в консерватории «Штрикер» в Тель-Авиве продолжается.

В Центре камерной музыки при консерватории в ноябре состоятся два концерта — квартета «Авив» из Швейцарии 17 ноября и концерт «Славянские корни» 29 ноября.

В первой программе прозвучат произведения Йозефа Гайдна, Клода Дебюсси, Мордехая Сетера и Феликса Мендельсона; во второй — Иоахима Стучевского, Антона Аренского, Мечислава Вайнберга и Антонина Дворжака.

Подробности на иврите доступны на сайте Центра камерной музыки: https://www.icm.org.il, а ниже — информация на русском языке о концерте 29 ноября.



Суббота, 29 ноября 2025 года, 20:00

Центр камерной музыки Израильской консерватории, Тель-Авив

«Славянские корни» https://www.icm.org.il/event/slavicroots/

Исполнители:

Сергей Островский – скрипка

Гай Бен-Циони – альт

Цви Плессер – виолончель

Мири Ямпольски – фортепиано

Программа:

Иоахим Стучевский – «Молитва» для виолончели и фортепиано

Антон Аренский – Трио для фортепиано № 1 ре минор, соч. 32

Витольд Лютославский – «Пасторальные диалоги» (Bucoliki) для альта и виолончели

Антонин Дворжак – Квартет для фортепиано № 2 ми-бемоль мажор, соч. 87

Произведение Иоахима Стучевского исполняется по случаю 80-летия основания Израильской консерватории, где композитор преподавал виолончель в 1950-е годы.

Билеты: https://www.icm.org.il/event/slavicroots/

Четверо израильских музыкантов, хорошо известных международной публике по концертам в Европе, Азии и Северной Америке, встретятся на сцене Центра камерной музыки, чтобы обратиться к произведениям, в которых звучит память, устремлённая к восточноевропейским истокам. В их программе музыка, рождённая из внутреннего опыта, из личного и национального чувства принадлежности, из того духовного напряжения, которое соединяет поколения.

Иоахим Стучевский, родившийся в 1891 году в Ромнах, в семье потомственных музыкантов, прошёл путь от традиций клезмерской культуры до академической сцены Европы. В молодости он учился в Германии, Швейцарии и Австрии, выступал как солист и камерный исполнитель, а в зрелые годы, покинув Европу перед аншлюсом, поселился в Палестине. Здесь он не только преподавал и воспитывал учеников, но и создал собственную педагогическую систему игры на виолончели, соединяющую технику и внутреннюю выразительность. В 1946 году он написал «Израильскую сюиту» для виолончели и фортепиано, где третья часть — «Молитва» — передаёт сосредоточенное духовное состояние. В ней слышится не столько религиозный порыв, сколько тихое размышление человека, ищущего связь между земным и вечным.

Антон Аренский, представитель поколения, стоявшего между эпохой Чайковского и временем Рахманинова и Скрябина, принадлежал к тем русским композиторам, для которых романтизм оставался не стилем, а способом существования. Его фортепианное трио ре минор, соч. 32, написанное в 1894 году, сочетает изящество формы с искренней эмоциональностью. Оно посвящено памяти друга, виолончелиста Карла Давыдова, и ощущение утраты проходит через всё произведение. Третья часть, названная «Элегией», наполнена мягкой печалью, лишённой драматических контрастов, а финал объединяет скорбное воспоминание с энергией преодоления. В этом сочинении трагическое и светлое сосуществуют без конфликта, словно в признании того, что музыка способна сохранять живое чувство в пределах строгой формы.

К сочинению Витольда Лютославского, одного из крупнейших польских авторов XX века, обращаются нечасто. «Пасторальные диалоги» (Bucoliki), созданные в 1952 году для фортепиано, а затем переработанные для альта и виолончели, основаны на народных мелодиях северной Польши, но в них нет прямых цитат или иллюстративных образов. Лютославский использовал фольклор как материал для исследования звука и ритма, добиваясь тонкого баланса между простотой и внутренней сложностью. Каждая из пяти миниатюр имеет собственный характер: одни звучат спокойно, почти песенно, другие построены на контрастах и сменах ритмического пульса. Их объединяет ясность фактуры и ощущение камерного разговора, где инструментальные голоса существуют на равных.

Антонин Дворжак завершает программу как композитор, для которого славянская интонация стала естественной частью классической формы. Его Квартет для фортепиано ми-бемоль мажор, соч. 87, написанный в 1889 году, принадлежит к зрелому периоду творчества, когда он достиг гармонии между национальными мотивами и академической структурой. В четырёх частях квартета — от жизнерадостного начала до размышляющего адажио и светлого финала — звучит уверенность человека, нашедшего свой музыкальный язык. Мелодии текут свободно, ритмы напоминают танцы, но за их плавностью ощущается внутренняя дисциплина, присущая Дворжаку.

Концерт «Славянские корни» представляет не только определённую линию музыкальной традиции, но и интонацию, в которой соединяются личное переживание и историческая память. В каждом из сочинений, написанных в разное время и в разных странах, проявляется стремление сохранить голос человека в меняющемся мире — голос, который говорит без патетики, но с достоинством. Исполнители, объединённые общим замыслом, обращаются к этим страницам не как к музейным экспонатам, а как к живой ткани культуры, где прошлое и настоящее соединяются в звуке.

Центр камерной музыки – консерватория «Штрикер « в Тель-Авиве

Сезон 37 | 5786 | 2025–26

Молодежь до 21 года: вход свободный (при наличии свободных мест)

Молодежь 22–35 лет: 45 ₪

Подробности и билеты на концерты всех серий ближайшего сезона

Адрес: улица Луи Маршаль 25 (угол ул. Штрикер), Тель-Авив

Полностью программа камерных концертов на русском языке – https://www.israelculture.info/centr-kamernoj-muzyki-izrailskoj-konservatorii-sezon-2025-2026/