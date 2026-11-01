«Симфонет Раанана» представляет фестиваль «Тысяча звуков Севера» в Верхней Галилее

Коллаж — слева направо, верхний ряд, затем нижний: Нофар Якоби (© Хаим Кимхи), Анат Чарны (© Михаэль Павия), Инбаль Розенхойз (© Симха Барбиру), Ницан Офир (© Омер Хабиби), Итамар Файнберг (© Йоэль Леви), Давид Зеба (© Йоси Цвекер), Зив Шалит (© Алон Феллер), Яхли Закен (© Ханна Кузонс), дуэт «Шарим ха-Парварим» (© Мошик Брин).

«Тысяча звуков Севера» — фестиваль классической музыки в отеле Ayala сети Isrotel в Верхней Галилее организованный благодаря совместной инициативе оркестра «Симфонет Раанана» и сети Isrotel.

Фестиваль с таким поэтичным названием предлагает музыкальные впечатления в пасторальной северной атмосфере. В его программе — концерты, камерные вечера, различные музыкальные события, а к ним, естественно, добавляется само пребывание в отеле высокого класса и экскурсии. Три дня рассчитаны на любителей классической музыки и отданы культуре, отдыху и звукам музыки.

Фестиваль будет проходить с 13 по 15 декабря и с 15 по 17 декабря 2026 – на выбор слушателей.

Благодаря сотрудничеству оркестра «Симфонет Раанана» и сети Isrotel появилось уникальное сочетание музыки разных жанров, прогулок, экскурсий и природы Галилеи.

Основу фестиваля составляет классическая музыка, а также тщательно отобранные произведения других жанров. Концерты и камерные вечера сопровождаются экскурсиями к историческим местам и малоизвестным уголкам Верхней Галилеи.



Фестиваль пройдёт в два этапа: с 13 по 15 декабря и с 15 по 17 декабря 2026.

Первый этап начинается в воскресенье, 13 декабря.

С 16:00 до 17:00 в фойе отеля гостей встречает трио духовых инструментов. В 20:00 оркестр «Симфонет Раанана» исполняет программу «Моцарт влюблен». За пультом — постоянный дирижёр оркестра Давид Зеба, солирует сопрано Нофар Яакоби, хорошо известная и за пределами Израиля, а за роялем — молодой пианист Итамар Файнберг.

В программе — Фортепианный концерт № 17 соль мажор Моцарта, написанный композитором весной 1784 года для его ученицы Барбары Плойер: лирическая и игривая музыка строится на мелодиях, на разговоре солиста с оркестром и на легком финале с вариациями. Сам Моцарт исполнял свои фортепианные концерты как солист, и в этой программе пианист также важен, как и композитор.

Оркестр также исполнит избранные увертюры Моцарта, а Нофар Яакоби споёт лучшие его арии для сопрано. Первый вечер задаёт тон всему фестивалю: классическая музыка звучит в нём в полном оркестровом составе, с солистами и певицей, а дальше слушателей ждут камерные и более лёгкие жанры.

В 21:30 прозвучит программа «Между небом и Кинеретом» — песни Рахели, любимой израильской поэтессы. Дирижирует Инбаль Розенхауз, поёт Ницан Офир. Известные песни прозвучат в новых оркестровых аранжировках Инбаль Розенхауз. Среди них «Быть может», «Там, на Голанских горах», «Только о себе», «Закрытый сад», «Печальная песня», «Подарок» и другие.

В понедельник, 14 декабря, день начнется с экскурсии по Галилее. Гости побывают в Рош-Пине, одном из первых галилейских поселений. В ходе экскурсии будет показан мультимедийный фильм об истории Рош-Пины, историческая экспозиция, дом профессора Гидеона Мера, одного из первопроходцев в изучении малярии, старая синагога и т.д. Затем экскурсия поднимется на склоны горы Блаженств, к «Домус Галилея» — международному центру учёбы и духовных встреч, который построили к визиту Папы Иоанна Павла II в 2000 году по замыслу испанского художника Кико Аргуэльо. Последняя остановка — новый центр винодельни «Лурия» в промышленной зоне Дальтон.

В 16:30 в программе «Виртуозная игра в четыре руки» выступают пианисты Итамар Файнберг и Яли Закен, два молодых виртуоза. В дни фестиваля Итамар Файнберг выйдет на сцену трижды: он солирует в «Моцартовской» программе, играет с Яли Закеном и участвует в вечере «Звёзды над Америкой».

Игра вдвоём за одним роялем требует особой виртуозности и координации. Главное сочинение вечера — Фантазия фа минор Франца Шуберта для фортепиано в четыре руки. Шуберт написал её в 1828 году, в последний год жизни, и посвятил графине Каролине Эстерхази. Вторая половина программы отдана сочинениям для четырёх рук Брамса, Дебюсси и Равеля: все трое оставили заметные произведения для этого состава.

В 20:00 оркестр во главе с Инбаль Розенхауз исполняет программу «Запах багряного яблока» с песнями дуэта «ха-Парварим». Гости вечера — Ури Арпаз и Коби Паз, участники легендарного израильского дуэта. Любимые песни прозвучат в новых, непривычных аранжировках.

В 21:30 начинается вечер «Звёзды над Америкой»: история Бродвея в известных песнях, которые все любят, в исполнении двух певцов и джазового трио. Вечер ведёт и поёт меццо-сопрано Анат Чарны, вместе с ней выступают певец Зив Шалит, пианист Итамар Файнберг и джазовое трио.

Во вторник, 15 декабря, после завтрака и выезда из номеров начинается день под названием «Кибуц в машине времени. Аелет а-Шахар», где соединяются наследие первопроходцев, местное творчество и природа Верхней Галилеи. Сначала пройдет экскурсия по кибуцу Кфар-Гилади: первые дома, мастерские, виды и история одного из самых значимых кибуцев в истории заселения страны. В программе — историческая обувная мастерская, основанная в 1930-е годы, где и сегодня делают обувь вручную, встреча с художницей Геулой Галили, живописцем, скульптором, керамистом, писателем и поэтом, в её галерее. Геула расскажет о своей жизни и искусстве. Завершает день семейная ферма «Ахла Заит» в мошаве Сде-Элиэзер, много лет делающая масло из древних сирийских оливок.

Второй заезд начинается во вторник, 15 декабря, в 16:00 музыкальным приветствием гостей в фойе в исполнении инструментального трио. В 20:00 звучит «Моцарт в любви» с теми же участниками, что и в первом заезде, а в 21:30 — «Запах багряного яблока» с песнями «А-Парварим».

В среду, 16 декабря, экскурсия начинается в Магдале, на берегу Кинерета, у поселения Мигдаль. Это один из важнейших археологических памятников для понимания еврейской жизни в Галилее эпохи Второго храма: раскопки открыли остатки процветавшего еврейского города I века, одну из древнейших найденных в Израиле синагог, микв, улицы и жилые дома. Рядом стоит церковь «Дук ин Альтум», построенная в память о встречах Иисуса с жителями Галилеи; в её архитектуре современные формы сочетаются с символами Нового Завета, и особое место отведено образам женщин в Евангелиях. Планируется поездка в Рош-Пину и на винодельню «Лурия».

В тот же день в 16:30 Итамар Файнберг и Яли Закен исполнят программу «Виртуозная игра в четыре руки» с «Фантазией» Ф. Шуберта, в 20:00 дирижёр Инбаль Розенхауз и певица Ницан Офир представляют «Между небом и Кинеретом», а в 21:30 проходит вечер «Звёзды над Америкой» с Анат Чарны, Зивом Шалитом, Итамаром Файнбергом и джазовым трио. В четверг, 17 декабря, после завтрака и выезда из номеров гостей ждёт тот же маршрут «Кибуц в машине времени» в Кфар-Гилади, старинная мастерская, встреча с Геулой Галили и ферма «Ахла Заит».

Не пропустите уникальную возможность отдохнуть на природе и насладиться прекрасной музыкой!

Заказать места можно по телефону *5585 или на сайте сети Isrotel.

Дополнительная информация по телефону 09-7457773 и на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

Пиар—агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting