Театр ZERO представляет спектакль для детей и их родителей: «Теремок» – с 10 апреля по 6 мая

Детство начинается в театре – это мало кто оспорит. Так и спектакль «Теремок» по сказке Самуила Яковлевича Маршака театра Zero: этой весной он открывает малышам не только двери в сам «Теремок», но и в удивительный, сказочный, невероятно красивый и полный приключений мир сказок, где маленьких зрителей ждет великое множество открытий и чудес.

Мало кто знает, что одним из инициаторов создания театров для детей был именно Самуил Маршак, ведь до 1920-х годов театров для детей и подростков не существовало. А поскольку не было детских театров – не было и потребности в пьесах для них. Свои пьесы-сказки, на которых выросло много поколений,

Маршак начал писать в Краснодаре, когда в городе открыли один из первых театров для детей. С тех пор прошло не одно десятилетие, а пьесы-сказки Самуила Маршака не сходят со сцен театров, как и «Теремок» – весёлая и умная история о том, насколько важно помогать друг другу, и как даже самые маленькие и слабые, объединяясь, могут постоять за себя. Итак…

…В чистом поле теремок,

Теремок.

Он не низок, не высок,

Не высок.

Он не низок, не высок,

Не высок.

Он не узок, не широк,

Не широк.

Кто, кто в теремочке живёт?

Кто, кто в невысоком живёт?..

Одна из задач, которую поставил пред собой театр ZERO – объединить детей и их родителей; напомнить взрослым о том, что те когда-то тоже были маленькими, и восстановить вместе с сюжеты некогда любимых ими сказок, как и «Теремок», в котором кто только не жил в в дружбе и согласии – и лягушка-квакушка, и мышка, и ежик, и петушок. А еще в терем-теремке живут-поживают актеры и режиссеры, музыканты и художники, танцоры и хореографы. Старая сказка в пересказе Самуила Яковлевича Маршака оказалась неисчерпаемым источником воображения для композиторов, постановщиков, певцов, иллюстраторов. По мотивам этого незатейливого сюжета ставятся фильмы и детские оперы, создаются мультфильмы и художественное кино, сказку иллюстрировали сотни художников и графиков. Что их привлекает, почему несколько стихотворных строф стали классикой? Почему композиторы пишут на этот сюжет оперы, режиссеры ставят фильмы, актеры разучивают роли? Крошечная назидательная история, мораль в форме считалочки, четкие рифмы – в них и мечта, и дружба и хорошие поступки. Сказку эту любят дети, мгновенно умеющие распознать фальшивку, и сказку эту любят взрослые, потому что из нее можно сделать полноценный музыкальный спектакль в лучших традициях детского классического театра – с прекрасными песнями и танцами и веселой игрой актеров театра ZERO.

«Теремок» остался теремком – проверенной годами историей о дружбе и взаимопомощи. На такие спектакли ходят всей семьей, потому что это не просто классический театр, это – классическое воспитание, это общее переживание в театральном зале. А что рисуют дети, едва взяв в руки цветные карандаши? – конечно, сказочные теремки, в которых они хотят жить со своими друзьями.

Интересно, что зачастую детей – билингв уже во втором поколении на спектакли приводят молодые мамы и папы, сами выросшие в окружении иврита. Дети от 2 до 10 лет с довольствием смотрят «Теремок» и им, знающим одинаково хорошо и русский и иврит, совсем не мешает то, что действие спектакля происходит не там, и не здесь, а в сказочном мире, где неважно на каком языке говорят твои друзья.

В афише театра ZERO – репертуар и для взрослых и для детей, на русском языке и иврите, а своеобразным феноменом в Израиле этот коллектив стал именно потому, что на его «детских спектаклях» удовольствие получают не только малыши, но и их родители, бабушки и дедушки. В каждом спектакле театр делает все, чтобы именно взрослые вновь пережили давно забытое детское ощущение встречи с волшебным миром настоящего театра и поделились этим ощущением со своими детьми. Кстати, о взрослых… Самуил Яковлевич Маршак – не только классик литературы, но и один из лучших переводчиков английской поэзии и автор самостоятельных произведений. Многие считают его только детским писателем, однако Маршак, продолжая традицию писателей-«обэриутов», в парадоксальной форме детского стихотворения обращался к повседневной жизни. «Взрослые проблемы» подразумевают под собой ежедневную суету, бесконечные заботы и хлопоты. Люди бегают по кругу, не замечают, как день сменяет ночь, в конце концов устают и перестают чувствовать вкус к жизни. Маршак говорил: «Учитесь мудрости у детей». И помните «Приходите дети, приходите, дети, к нам в другой, и в третий и в четвертый раз! Много- много сказок есть на белом свете… Самую веселую выберем для вас!»

Спектакль поставлен , Олегом Родовильским и Мариной Белявцевой, яркие костюмы и красочные декорации в русском народном стиле придумал художник Алон Бар-Дов, а аранжировщик Юрий Акимов и педагог по вокалу Татьяна Шенкер подарили спектаклю зажигательную музыку и добрые, запоминающиеся песни, которые никого не оставят равнодушным. И конечно, как всегда – уже любимый поклонниками театра состав артистов – Марина Белявцева, Анна Кордонская, Анна Винокур, Роман Джура, Никита Галкин София Абрамович, Олег Родовильский.



Даты представлений:

Петах-Тиква. Четверг, 10.04.2025, 18:00, зал «Шарет»

Ариэль. Вторник, 15.04.2025, 18:00; «Эшколь ха-Пайс»

Нетания. Четверн, 17.04.2025, 18:00, «Эшколь ха-Пайс»

Беэр-Шева. Пятница, 18.04.2025, 15:00, «Тамуз бейт ха-музыка»

Ришон ле-Цион. Суббота, 19.04.2025, 11:00, зал «Мофет»

Ашдод. Вторник, 22.04.2025, 18:00, Культурный центр «Монарт»

Хайфа. Пятница, 25.04.2025, 17:00, матнас «Адар» – зал «Бейтену»

Кирьят-Оно. Суббота, 03.05.2025, 12:00, «Арт-подвал»

Реховот. Вторник, 06.05.2025, 18:00, Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля

Заказ билетов по ссылке https://ru.kupatbravo.co.il/announce/81693

Все фотографии предоставлены театром Zero