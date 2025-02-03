Тель-Авивский “Отелло”: царь Мидас и Дездемона

Впечатления: Вадим Малев. Фото: Йоси Цвекер

Согласитесь, шедевры Шекспира и Верди — это всегда немного про битву гигантов. Один пишет так, что от слов по спине бегут мурашки. Другой берет эти слова и превращает их в музыкальный взрыв, который расшатывает внутренний мир до основания. Но когда за дело берётся ещё и Эдриан Ноубл — режиссёр с почти мифической шекспировской репутацией, — результат просто обязан стать событием года.

“Отелло” в Тель-Авивской опере — это не просто опера. Это магия на стыке театра, музыки и самой жизни. Главный дирижёр Дан Этингер управляет оркестром так, будто вы сами сидите рядом с Верди и обсуждаете каждую ноту. Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона выдаёт звук, парящий в небе Тель-Авива. А хор, включая детский “Мейтар Реховот”, добавляет в постановку хрупкую чистоту, которая так контрастирует с накалом страстей в сюжете.

Три главных персонажа – исполины, какими они и являются у Шекспира. Отелло принято сочувствовать и переживать за него. Литовский тенор Кристиан Бенедикт построил несколько другой образ, приближенный к сегодняшнему дню. Он не просто банальный ревнивец, которого надо жалеть (почему собственно?) Он выражаясь современным языком абьюзер, разрушитель. Он, как царь Мидас – тот, к чему бы не прикасался, все превращалось в золото, но это и становилось неразрешимой проблемой, потому что царь не мог есть, пить – все оборачивалось золотом. Отелло получил пост губернатора Кипра и был отстранен, потому что с его проблемами не мог руководить людьми. Он вытащил счастливый лотерейный билет – Дездемону, но и эту удачу обратил во прах. В каждом диалоге с ней он, как модно сейчас говорить, «расчеловечивает» Дездемону. Да только ли ее? Он терпит крах в общении с любым персонажем. Не то что Яго – исчадие ада и гениальный интриган, Отелло бы не устоял против мелких телефонных мошенников, утомляющих нас каждый день по телефону.

Зато какой свет исходит от Аллы Василевицкой в роли Дездемоны! Это несомненно одна из лучших ролей Аллы, буквально созданной для нее – настолько тонкий, нежный и удивительно женственный образ. Она играет превосходно, а уж как поет! Эти верхние ноты пианиссимо бередили душу и слезы подступали к глазам.

Отдельно о Яго. Йон Паску, румынский баритон, давно работающий в нашей опере, и по сути, превратившийся в израильтянина, с каждым разом получающий все более сложные и знаковые партии. В «Отелло» все на высоте: и голос, и игра. В любом дуэте с Отелло, он с легкостью “перепевал” литовского певца (правда тот простудился в последний момент, о чем Опера честно объявила в перерыве).

Но настоящим гвоздём программы стал режиссёрский подход Эдриана Ноубла. Он не просто ставит оперу, он оживляет Шекспира. Визуально всё выглядит как у Верди в мечтах. Масштабные декорации, эффектное освещение, костюмы – все это создает ощущение, будто вы находитесь на Кипре ХV века. И если бы Верди увидел эту постановку, он бы, пожалуй, лишь улыбнулся и тихо прошептал: “Да, это то, о чём я мечтал”.

В общем, если вы хотите услышать, как Верди и Шекспир ведут тайный диалог через голоса оперных солистов и мощь симфонического оркестра, то вам точно в Тель-Авивскую оперу. Эдриан Ноубл и его команда создали постановку, которая не только, как мы привыкли, рассказывает историю о ревности и несправедливости, а заставляет прожить её на одном дыхании.

Моя рекомендация? Не раздумывайте. Эту оперу пропустить нельзя.

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Итак, «Отелло» в Опере. В постановке принимают участие: Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы, Хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича, детский хор «Мейтар Реховот» под управлением Михаль Окунь, десятки танцоров и статистов. Дирижер – Дан Этингер.

Даты:

Понедельник, 3 февраля в 18:00

Вторник, 4 февраля в 20:00

Среда, 5 февраля в 20:00

Пятница, 7 февраля в 13:00

Суббота, 8 февраля в 20:00

Воскресенье, 9 февраля в 18:00

Понедельник, 10 февраля в 20:00

Среда, 12 февраля в 18:00 (дополнительное представление)

Четверг, 13 февраля в 20:00

Оперный театр Тель-Авива им. Шломо Лахата (бульвар Шауль ха-Мелех 19).

Билеты в кассе Оперного Театра по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://bit.ly/4iMYe1L

Пиар: Sofia Nimelstein PR&Consulting