The Bass Player Trio. Предновогодний концерт в музее Иланы Гур

Одна из самых удивительных вещей, которые существуют в музыке вообще и джазе в частности – это трио. Джазовое трио – всегда актуально и никогда не выходит из моды… Классическое джазовое трио, состоящее из фортепиано, контрабаса и барабанов. Трио – это и джазовая элегантность, и композиции, принимающие разные формы и направляющие музыку в разные направления. Трио создает особую динамику между музыкантами и позволяет каждому из них выразить свои идеи и придать им особое значение в конечной композиции. Каждый из участников трио добавляет в общую музыку свой собственный колорит, и они сливаются вместе, чтобы создать что-то поистине волшебное. И еще: трио – это джазовая версия нарушителей правил, пытающихся раздвинуть границы того, что считается незыблемым. Если бы трио было хорошо сшитым костюмом, то думайте о пианино как о пиджаке, о басе как о брюках, а о барабанах как о шикарном нагрудном платке.

В четверг, 26 декабря 2024 года, The Bass Player – Трио Илана Бронштейна даст в музей Иланы Гур в Старом Яффо особый концерт, посвященный и Новому Году и музыкальной чистоте трио в мире джаза. The Bass Player исполнит известные и любимые (и менее известные) произведения из джазового репертуара многих лет, а также песни в духе Нового года и другие музыкальные сюрпризы.

Интеллектуальная способность джаза показать скрытые грани человеческой души, удивляли людей в 20-м веке, поражают и сегодня. По сей день музыка гигантов жанра будоражат эмоции и воображение слушателей, привнося драйв страстей, конвульсивный бибоп, джазовый экзистенциализм и мистерию джазовой культуры. Джаз трио захватывает с самого начала. И не только из-за его музыкальной изобретательности, но из-за разнообразия стилей и ритмов, благодаря мелодиям, постепенно раскрывающими свою структуру, благодаря взаимодействию трио и музыкальному мастерству. Джазовое трио, где магическое число три превращает обычные ноты в звуковое золото. Музыка джазового трио сродни мохито – сладкое, но с сильным вкусом, Утонченное, но ни в малейшей степени не снобистское.

В любом случае, этот концерт – интрига жанра. Джазовые темы предстанут в новом джазовом звучании, «заговорят» на современном языке, понятном джазу 21 века. Музыка джазового трио часто ассоциируется с непринужденной, утонченной атмосферой – так оно и будет, не сомневайтесь!

Илан Бронштейн давно увлекся игрой на контрабасе и в последние годы вошел в мир джаза, углубившись в изучение жанра и создания уникального для него языка, отражающего его понимание музыки и близость к джазовой традиции.

Пианист Шай Алон годами исследовал и изучал почти каждую песню, запись и исполнение джаза, создав огромный репертуар, позволяющий ему исполнять джаз удивительным образом – так, что никого не остается равнодушным.

Итай Кахан – особенный джазовый барабанщик. Его замечательная и точная игра, а особенно ритмическая инфраструктура, которую он обеспечивает остальной части группы, поднимает музыку на несколько уровней выше и придает ей уникальный и наиболее подходящий тон.

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The Bass Player Trio в Музее в Иланы Гур в Старом Яффо.

Четверг, 26 декабря 2024 года.

Илан Бронштейн – контрабас

Шай Алон – фортепиано

Итай Кахан – ударные

19:00 экскурсия по музею

20:00 концерт The Bass Player Trio

Билеты на концерт The Bass Player Trio 26 декабря 2024 года можно приобрести на сайте музея Иланы Гур по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/ilan-bronshtein-trio/ или по тел. 03-6837676.

Общая цена билета на вечер (концерт «Больше, чем джаз. Трио Гади Штерна» + экскурсия + вход в музей + пиво на крыше музея) –120 шекелей.

Страница мероприятия в фейсбуке https://www.facebook.com/events/599741179408450

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

При входе и в магазине музея можно приобрести книгу-альбом об Илане Гур и ее доме-музее.

Адрес: ул. Мазаль Дагим 4, Старый Яффо

Все фотографии предоставлены Иланом Бронштейном