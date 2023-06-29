The Long Run via Spice’n’Space. Джазовый квартет Матана Кляйна в музее Иланы Гур 13 июля

Фото – © Михаэль Фабия

Матан Кляйн – известный израильский джазовый флейтист и композитор выступает в музее Иланы Гур регулярно, каждый раз с разными составами, разными программами и разными идеями, которых у него бесчисленное множество. 13 июля в рамках летних джазовых концертов на крыше музея он представляет свой квартет – Spice’n’Space – израильскую джаз-фанк группу, основанную им вместе с ударником Урией Мадером, и свой новый диск (уже 11-й) The Long Run, выпущенный на лондонском лейбле Ubuntu Music в начале этого года.

Предстоящая встреча с Spice’n’Space – квартетом Матана Кляйна и Урии Мадера (https://www.spicenspaceepk.com/) – это встреча с джазом, фьюжн, фанком старой школы, музыкой конца 60-х и с бразильскими веяниями. Это новаторство в джазовых структурах, необычные гармонии и композиции, захватывающая логика виртуозной игры. Эта смесь множества влияний создает тонкий баланс между старым и новым, простым и сложным, что является основой музыкального видения квартета Матана Кляйна.

Матан Кляйн сочиняет и исполняет у новаторскую музыку, на которую повлияли фьюжн и мировая музыка, с акцентом на бразильский элемент в джазе. Квартет Матана Кляйна регулярно выступает на сцене, в том числе на самых престижных музыкальных фестивалях в Израиле (Tel Aviv Jazz, Red Sea Jazz и др.). Ансамбли под руководством Матана записали за последние семь лет пять альбомов и получили признание критиков во всем мире. Игра Кляйна на флейте точно совпадает с его стилем израило-бразильской музыки, в которой инструменты звучат более современно и свободно, особенно в сочетании с его импровизациями. Его музыка – плавная, яркая, чистая и мелодичная, а израило-бразильский микс приобретает идеальное современное джазовое звучание, приправленное теплыми уникальными звуками флейты Кляйна. Матан Кляйн (https://www.mattanklein.com/) родился в Иерусалиме, закончил джазовое отделение Академии Рубина и колледж Беркли в Бостоне, после чего прожил десятилетие в Нью-Йорке. Он сочетает в своей музыке, как и многие израильские музыканты, культурный фьюжн Средиземноморья с джазом Америк Северной, Южной, Латинской и, в особенности, Бразилии. Среди наиболее повлиявших на стиль Матана музыкантов стоит назвать американца Чика Кориа и бразильца Эрмето Паскуаля. Возможно, именно от них Матан Кляйн перенял свой эмоциональный стиль, нескрываемый энтузиазм и любовь к джазу, мелодику и ритм своих композиций, свою тихую виртуозность и элегантность исполнения.

Только в прошлом – 2022 году – Матан Кляйн был хедлайнером джазового фестиваля в Кембридже в Англии; играл на главной сценой джазового фестиваля в Нисвилле в Сербии» на Клайпедском международный джазовый фестиваль в Литве, на Summertime Jazz Festival TLV и на фестивале польского джаза в Тель-Авиве. Его оригинальные композиции также принесли ему награды, например на конкурсе авторов песен имени Джона Леннона и конкурсе авторов песен США.

Матан выступал на таких сценах, как Карнеги-холл в Нью-Йорке, Кеннеди-центр в Вашингтоне, NJPAC и других. Он был записан для SONY в проектах Artist Integrated под названием Sony Native tools. Он также является записывающимся артистом Orange Tree Sampling Corporation.

В 2016 году он был солистом биг-бэнда United Kingdom Jazz Flute Big Band. Его музыка и аранжировки были исполнены на Лондонском джазовом фестивале 2016 года, а его получивший признание критиков альбом «Sound Tracks» 2016 года был распространен Helicon Records, как и его Альбом 2019 года под названием «Wag the Mammoth in the China Store».

*****

Квартет Матана Кляйна. THE LONG RUN VIA SPICE’N’SPACE

Музей Иланы Гур. Четверг, 13 июля 2023 года.

Матан Кляйн – флейта

Йтай Симхович – клавишные

Урия Мадер – ударные

Йоав Ганор – бас

19:00 экскурсии по музею на русском языке и иврите

20:00 концерт в главном зале музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/spicenspace/ или по телефону 03-6837676.

Линк на видео – The Thang – Spice’n’Space – https://www.youtube.com/watch?v=8xt1b-HeV-Q&t=3s

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фото (© Михаэль Фабия) предоставлены Матаном Кляйном