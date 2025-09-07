Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – Henri Matisse, From Jazz (detail). Stencil print, 1947, 65 x 42.5 cm. Gift of Stella Fischbach, New York, to American Friends of the Israel Museum. B91.0292. Photo © The Israel Museum, Jerusalem

«The Medium and the Message: шесть веков печатной графики»

Музей Израиля, Иерусалим

9 сентября 2025 года – 2 июня 2026 года

Куратор: Таня Сиракович

Ассистенты куратора: Лёля Виленкин, Нирит Шарон Дебель

Дизайн экспозиции: Ширли Яхаломи

В сентябре Музей Израиля продолжает отмечать свой юбилей и открывает главную выставку осени — «The Medium and the Message: шесть веков печатной графики». В экспозицию вошло более 200 произведений европейских, американских и израильских мастеров из коллекции музея, отражающих важные страницы истории и художественные открытия в мире графики.

Первоначально созданная для тиражирования изображений, печатная графика быстро превратилась в самостоятельный вид искусства — доступный широкой публике и ценимый коллекционерами. С течением времени гравюра стала одним из главных проводников новых идей, искусством образца, эталоном стиля и образчиком личной манеры или художественной индивидуальности.

На выставке представлены работы мастеров: гравюры Альбрехта Дюрера; офорты Рембрандта; работы Франсиско Гойи, где он сочетал акватинту с приемами сухой иглы или травленого штриха. Появление литографии — более быстрого и «живого» способа печати — придало искусству печатной графики новый импульс. Пример тому — сатирические изображения Оноре Домье и Анри де Тулуз-Лотрека и красочные работы Анри Матисса.

В XX веке печатная графика стала одним из важнейших средств социально-политического высказывания и культурной критики. В экспозиции представлены экспериментальные работы Эдварда Мунка и Пабло Пикассо, обращавшихся к самым разным техникам, а также ксилографии немецких экспрессионистов, в частности Эрнста Людвига Кирхнера, полные экзистенциальной тоски и чувства отчуждения.

Революция в искусстве второй половины XX века представлена работами Энди Уорхола, Роберта Раушенберга, Роя Лихтейнштейна и других. Метод шелкографии стер границу между «высоким» и массовым искусством, превратив печатную графику в новый, иммерсивный опыт. Отдельный раздел выставки посвящён женщинам-художницам — таким, как Луиз Буржуа и Кики Смит, — а также современным израильским художницам Майя Зак, Нелли Агасси и Орит Хофши, которые исследуют вопросы идентичности, телесности и саморепрезентации.

