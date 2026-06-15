«Труды и дни». Визит в студию: Анна Хаят и Слава Пирский

Фотографии и истории из мастерских художников Биеннале.

Источник публикации — www.eretzmuseum.org.il/post/מעשים-וימים-ביקור-סטודיו-אנה-חייט-וסלב/.

Верхнее фото- © Яэль Лихтенштейн. Снимок сделан в рамках фотопроекта, посвящённого художникам Биеннале «Труды и дни», в MUZA — Музее Эрец-Исраэль, Тель-Авив.

В музее Эрец-Исраэль (MUZA) до конца ноября 2026 года проходит биеннале искусства и дизайна «Труды и дни» — одно из самых интересных событий в мире крафта, искусства и музейного дела в Израиле в нынешнем году. О биеннале можно рассказывать бесконечно: почти 200 участников, экспозиции во всех павильонах музея, разнообразные сотрудничества и совместные проекты, как, к примеру, совместный проект с колледжем «Шенкар» и международный симпозиум, который состоится 30 июня.

На биеннале также проводятся экскурсии, в том числе на русском языке, и организованы встречи с кураторами и участниками биеннале. Расписание экскурсий и встреч — на сайте MUZA הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2026 — מוזיאון ארץ ישראל

Каждое произведение несёт в себе историю, которая далеко не всегда рассказывается на выставке. Серия публикаций «Визит в студию» позволяет познакомиться с художниками Биеннале искусств и дизайна в самом подходящем им пространстве — в мастерской, где идея превращается в материал. Художники рассказывают о своём творческом процессе и повседневной работе, об источниках вдохновения и историях, стоящих за произведениями, представленными на выставке.

Фото: Яэль Лихтенштейн. Снимок сделан в рамках фотопроекта, посвящённого художникам Биеннале «Труды и дни», в MUZA — Музее Эрец-Исраэль, Тель-Авив .

Анна Хаят и Слава Пирский

Жанр: фотография.

Где находится ваша мастерская?

Модиин-Маккабим-Реут.

Как бы вы представили себя через свою творческую практику?

Это форма искусства, основанная на аналоговой фотографии и сочетающая в себе шитьё, каллиграфию и живопись.

Как выглядит ваш рабочий процесс?

Поскольку мы работаем в дуэте, сначала мы вместе обсуждаем идею, затем следует этап эскизов, после чего мы приступаем к съёмке. Далее идут печать и дополнительная художественная обработка в соответствии с концепцией работы.

Над чем вы работаете в настоящее время?

Над проектом-дневником с рабочим названием «Кардиограмма тревоги».

Какие идеи, вопросы или темы занимают вас сегодня — на эстетическом, материальном или концептуальном уровне?

Сегодня все мы оказались в ситуации, когда на первый план выходят политические, социальные и нравственные вопросы.

Изменился ли в последнее время ваш способ работы — ритм, выбор материалов или тематика произведений?

Да, наше искусство стало более политическим.

Расскажите о работе, представленной на Биеннале. Что привело вас к её созданию и что за ней стоит?

Произведение «Жертвоприношение» исследует перевёрнутый мир понятий: идеалы академической истины, религиозной морали и политического долга перед народом были принесены в жертву механизмам рынка, борьбе за должности и накоплению капитала.

Эстетика распада и фактура потёртой бумаги подчёркивают неизбежный конец любой системы, утратившей свою этическую основу. В этой системе «жертвой» становится уже не животное, возложенное на алтарь, а само общество и его будущее.

Анна Хаят и Слава Пирский. «Жертвоприношение», 2023. Фото предоставлено художниками.





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Музей Эрец-Исраэль — MUZA

Биеннале искусств и дизайна Тель-Авива 2026

«Труды и дни»

С 22 апреля 2026 года по 30 ноября 2026 года

Генеральный директор MUZA — Гиль Омер

Заместитель генерального директора и главный куратор MUZA — Раз Самира

Кураторы биеннале — Анриетта Элиэзер Бруннер, Галит Гаон

Дизайн экспозиции — Омри Бен-Арци, студия OBA

Графический дизайн и брендинг — Коби Леви, «Лига»

Тель-Авивская биеннале искусства и дизайна проводится при содействии муниципалитета Тель-Авива-Яффо.

Сайт музея — https://www.eretzmuseum.org.il

https://www.eretzmuseum.org.il/en/exhibitions/the-tel-aviv-biennale-of-crafts-and-design-2026/

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Все иллюстрации предоставлены пресc-отделом музея Эрец-Исраэль — MUZA