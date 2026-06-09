«Труды и дни». Визит в студию: Мириам Гамбурд

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«Труды и ночи в MUZA»: Шенкар прощается с Биеннале, закатный DJ-сет

Музей Эрец-Исраэль приглашает на грандиозный вечер закрытия академической «Теплицы» колледжа Шенкар

Когда высокое искусство встречается с дерзостью молодых дизайнеров, рождаются проекты, меняющие наше представление о привычных вещах. Музей МУЗА (MUZA) представляет событие: «Труды и ночи в MUZA» финальный аккорд уникального междисциплинарного проекта — академической «Теплицы» факультета дизайна колледжа Шенкар (Инженерия. Дизайн. Искусство). Экспериментальный союз Школы визуальных коммуникаций, кафедры промышленного дизайна и кафедры ювелирного искусства им. Алисы Готсман на несколько месяцев превратил музейное пространство в хрупкую, но невероятно живую экосистему, где сосуществуют плоть, предметы и наше сознание. Перед тем как «Теплица» завершит свою работу, МУЗА приглашает вас на большой праздничный вечер — синергию дизайна, чистого творчества и живых встреч.

Что ждет гостей в этот вечер?

В этот четверг все павильоны музея будут открыты для публики допоздна. Музейные пространства превратятся в единый арт-перформанс:

Музыкальный вайб: Закатный сет от DJ Adi Brenda задаст правильный ритм вечеру.

Творческий нон-стоп: Марафон скетчинга и натурного рисунка для всех желающих.

Кино под открытым небом: Специальные показы в Амфитеатре.

Интерактив: Партисипаторные зоны, где каждый зритель становится соавтором. Студенты 3-го курса Школы визуальных коммуникаций представят проекты, созданные в рамках междисциплинарной специализации. Эти работы «росли» вместе с биеннале с самого первого дня. Гостям предложат не просто смотреть, но реагировать, созидать и оставлять свой собственный след в пространстве музея.

Интеллектуальный лекторий у Башни: две важные дискуссии

Важная информация для посетителей:

Когда: 11 июня 2026 года (четверг), начало в 19:00.

Продолжительность: 4 часа концентрированного искусства.

Где: Территория и павильоны Музея MUZA (Тель-Авив).

Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация מעשים ולילות במוז»א — מוזיאון ארץ ישראל

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Секреты культурной дипломатии и «Труды и дни»: Музей MUZA приглашает на междисциплинарный симпозиум в преддверии больших биеннале

Эффект бабочки в арт-пространстве: от Венеции до Тель-Авива. Ведущие израильские художники, кураторы и дизайнеры соберутся вместе, чтобы разгадать код «духа времени» сквозь призму визуальной культуры.

«Биеннале» в глобальном мире культуры — это всегда своего рода вершина, монументальный и впечатляющий срез высших достижений, открытий и эстетических пиков. Обладая, подобно другим международным событиям планетарного масштаба, легким привкусом соперничества, она неизменно притягивает к себе многотысячную публику, оборачиваясь грандиозным, торжественным и зрелищным праздником искусства.

Нынешний симпозиум посвящен тайне этого притяжения — секрету магии формата биеннале. Мы поговорим о демонстративной, порой намеренно эффектной стороне выставок такого размаха, об их масштабах, преемственности и о том растущем влиянии, которое они оказывают как на международную, так и на локальную арт-сцену.

В фокусе нашего внимания — острая необходимость культурной дипломатии в условиях нынешнего мирового политического климата. Как уловить «дух времени» (Zeitgeist) и те тектонические сдвиги, что сотрясают планету, когда они отражаются в зеркале различных творческих дисциплин?

Симпозиум предложит гостям панорамный взгляд на невидимую, но прочную нить, связывающую грядущую 61-ю Венецианскую шелкографическую биеннале (проходящую под знаком In Minor Keys / «В минорных тональностях») и 3-ю Тель-Авивскую биеннале искусств и дизайна в Музее MUZA — «Труды и дни». Нас ждет многогранный междисциплинарный цикл лекций в динамичном, новаторском, местами парадоксальном и пробуждающем мысль формате.

В роли модератора и проводника по смыслам вечера выступит Юваль Саар, главный редактор авторитетного израильского арт-журнала Portfolio.

Подробная программа симпозиума по ссылке — מעשים וימים – כנס הביאנלות — מוזיאון ארץ ישרא