«Труды и дни». Визит в студию: Мириам Гамбурд

Заглавное фото: מרים גמבורד, צילום יעל ליכטנשטיין, צולם במסגרת פרויקט צילום אמני הביאנלה מעשים וימים במוז א, מוזיאון ארץ־ישראל, תל־אביב. Мирьям Гамбурд, фото Яэль Лихтенштейн, в рамках биеннале «Труды и дни », Музей Эрец-Израиль — MUZA, Тель-Авив.
В музее Эрец-Исраэль (MUZA) до конца ноября 2026 года проходит биеннале искусства и дизайна «Труды и дни» — одно из самых интересных событий в мире крафта, искусства и музейного дела в Израиле в нынешнем году. О биеннале можно рассказывать бесконечно: почти 200 участников, экспозиции во всех павильонах музея, разнообразные сотрудничества и совместные проекты, как, к примеру, совместный проект с колледжем «Шенкар» и международный симпозиум, который состоится 30 июня и о котором написано ниже.
На биеннале также проводятся экскурсии, в том числе на русском языке, и организованы встречи с кураторами и участниками биеннале. Расписание экскурсий и встреч — на сайте MUZA הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2026 — מוזיאון ארץ ישראל
Уже в ближайший четверг, 11 июня, в MUZA пройдёт мероприятие «Труды и ночи», о котором также рассказано ниже.
Но прежде всего предлагаем вашему вниманию интервью с одной из участниц биеннале — скульптором Мириам Гамбурд. Интервью опубликовано в блоге MUZA www.eretzmuseum.org.il/post/מעשים-וימים-ביקור-סטודיו-מרים-גמבורד/ .
Еще одно интервью с Мирьям Гамбурд будет показано в четверг, 11 июня, интервью на телеканале כנסת 99
Проект в блоге MUZA — Музея Эрец-Исраэль, Тель-Авив
В рамках Биеннале искусства и дизайна в Тель-Авиве 2026
Каждое произведение несет в себе историю, которая не всегда полностью раскрывается на самой выставке. Серия публикаций «Визит в студию» позволяет заглянуть в интимное пространство художников — туда, где идея обретает материальную форму. Участники биеннале делятся своими творческими буднями, источниками вдохновения и историями создания работ, представленных в экспозиции.
Героиня сегодняшнего интервью — Мириам Гамбурд, старший преподаватель (в отставке), скульптор, график, куратор, автор книг и каталогов.
В: Где находится ваша студия?
О: Моя студия — это своего рода капсула, расположенная в Яффо, в аутентичном арабском дворике, принадлежащем семье Абу-Дин.
В: Что окружает вас во время работы? Какие материалы, объекты, образы, свет или звуки сопровождают процесс?
О: Во время работы меня окружают звуки жизни во дворе, музыка, а также постоянный фон новостей, которые я слушаю на разных языках.
В: Как выглядит ваша рабочая рутина?
О: Присутствие рутины в жизни желательно, но не дай бог позволить ей проникнуть в сам творческий акт — здесь всё как в акте любви.
В: Над чем вы работаете в эти дни?
О: Я продолжаю дело всей своей жизни — исследовательскую книгу «Ветхий Адам весьма хорош. Любовь и скверна в Талмуде и мидрашах».
В: Какие идеи, вопросы или темы волнуют вас в текущий период — в эстетическом, материальном или концептуальном плане?
О: Выжить и не потерять способность творить.
В: Изменился ли в последнее время ваш рабочий процесс — темп, выбор материалов или темы, к которым вы обращаетесь?
О: Темп работы и творчества сейчас диктуется исключительно реальностью: от сирены до сирены, а в промежутках между ними — всплывающие сигналы воздушной тревоги.
В: Расскажите о вашей работе, представленной на биеннале. Что привело вас к ней и что за ней стоит?
О: Книга пророка Иезекииля открывается описанием панорамного небесного видения — столь мощного и прекрасного, что ни один из великих художников не дерзнул воплотить его в живописи, и неудивительно. Сомневаюсь, что новейшим технологиям это под силу.
Центральный герой этой панорамы — четырехглавый херувим, существо с четырьмя ликами на одной шее. И образ лиц его: «лицо человека, и лицо льва, и лицо быка, и лицо орла». В своей скульптуре я заменила льва на львицу. Этот четырехликий образ буквально не отпускал меня, пока я в спешке и в полном восторге не вылепила его из воска. Для основательной разработки внутреннего каркаса терпения не хватило. И вот, когда работа была почти готова, она треснула по швам между головами и развалилась на четыре части.
Подобный процесс в свое время произошел и в раннем христианстве, которое расчленило этот цельный образ и разделило его между четырьмя авторами канонических Евангелий. Христианство нахально присвоило себе многие еврейские духовные ценности и даже прозвало себя «Истинным Израилем». Каждый из четырех апостолов-евангелистов получил по символу: Матфей — символ человека или ангела, Марк — символ льва, Лука — быка, Иоанн — орла. В иудаизме у пророка Иезекииля четырехглавый херувим — это единое живое существо. Христианство же, рассекая, умерщвляет его.
Я не смирилась с неудачей и распадом скульптуры. Решение инженерной проблемы пришло с чертежом нового железного каркаса, который я заказала у слесаря. Крепкая конструкция позволила восковой фигуре опираться на две точки (оси). Удалось ли мне вернуть святое животное к цельности и к жизни?
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«Труды и ночи в MUZA»: Шенкар прощается с Биеннале, закатный DJ-сет
Музей Эрец-Исраэль приглашает на грандиозный вечер закрытия академической «Теплицы» колледжа Шенкар
Когда высокое искусство встречается с дерзостью молодых дизайнеров, рождаются проекты, меняющие наше представление о привычных вещах. Музей МУЗА (MUZA) представляет событие: «Труды и ночи в MUZA» финальный аккорд уникального междисциплинарного проекта — академической «Теплицы» факультета дизайна колледжа Шенкар (Инженерия. Дизайн. Искусство). Экспериментальный союз Школы визуальных коммуникаций, кафедры промышленного дизайна и кафедры ювелирного искусства им. Алисы Готсман на несколько месяцев превратил музейное пространство в хрупкую, но невероятно живую экосистему, где сосуществуют плоть, предметы и наше сознание. Перед тем как «Теплица» завершит свою работу, МУЗА приглашает вас на большой праздничный вечер — синергию дизайна, чистого творчества и живых встреч.
Что ждет гостей в этот вечер?
В этот четверг все павильоны музея будут открыты для публики допоздна. Музейные пространства превратятся в единый арт-перформанс:
Музыкальный вайб: Закатный сет от DJ Adi Brenda задаст правильный ритм вечеру.
Творческий нон-стоп: Марафон скетчинга и натурного рисунка для всех желающих.
Кино под открытым небом: Специальные показы в Амфитеатре.
Интерактив: Партисипаторные зоны, где каждый зритель становится соавтором. Студенты 3-го курса Школы визуальных коммуникаций представят проекты, созданные в рамках междисциплинарной специализации. Эти работы «росли» вместе с биеннале с самого первого дня. Гостям предложат не просто смотреть, но реагировать, созидать и оставлять свой собственный след в пространстве музея.
Интеллектуальный лекторий у Башни: две важные дискуссии
Важная информация для посетителей:
Когда: 11 июня 2026 года (четверг), начало в 19:00.
Продолжительность: 4 часа концентрированного искусства.
Где: Территория и павильоны Музея MUZA (Тель-Авив).
Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация מעשים ולילות במוז»א — מוזיאון ארץ ישראל
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Секреты культурной дипломатии и «Труды и дни»: Музей MUZA приглашает на междисциплинарный симпозиум в преддверии больших биеннале
Эффект бабочки в арт-пространстве: от Венеции до Тель-Авива. Ведущие израильские художники, кураторы и дизайнеры соберутся вместе, чтобы разгадать код «духа времени» сквозь призму визуальной культуры.
«Биеннале» в глобальном мире культуры — это всегда своего рода вершина, монументальный и впечатляющий срез высших достижений, открытий и эстетических пиков. Обладая, подобно другим международным событиям планетарного масштаба, легким привкусом соперничества, она неизменно притягивает к себе многотысячную публику, оборачиваясь грандиозным, торжественным и зрелищным праздником искусства.
Нынешний симпозиум посвящен тайне этого притяжения — секрету магии формата биеннале. Мы поговорим о демонстративной, порой намеренно эффектной стороне выставок такого размаха, об их масштабах, преемственности и о том растущем влиянии, которое они оказывают как на международную, так и на локальную арт-сцену.
В фокусе нашего внимания — острая необходимость культурной дипломатии в условиях нынешнего мирового политического климата. Как уловить «дух времени» (Zeitgeist) и те тектонические сдвиги, что сотрясают планету, когда они отражаются в зеркале различных творческих дисциплин?
Симпозиум предложит гостям панорамный взгляд на невидимую, но прочную нить, связывающую грядущую 61-ю Венецианскую шелкографическую биеннале (проходящую под знаком In Minor Keys / «В минорных тональностях») и 3-ю Тель-Авивскую биеннале искусств и дизайна в Музее MUZA — «Труды и дни». Нас ждет многогранный междисциплинарный цикл лекций в динамичном, новаторском, местами парадоксальном и пробуждающем мысль формате.
В роли модератора и проводника по смыслам вечера выступит Юваль Саар, главный редактор авторитетного израильского арт-журнала Portfolio.
Подробная программа симпозиума по ссылке — מעשים וימים – כנס הביאנלות — מוזיאון ארץ ישרא