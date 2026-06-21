«Труды и дни». Визит в студию: Настя Файбиш

Фотографии и истории из мастерских художников Биеннале.

Источник публикации — www.eretzmuseum.org.il/post/מעשים-וימים-ביקור-סטודיו-נסטיה-פייביש/

Верхнее фото- © Яэль Лихтенштейн. Снимок сделан в рамках фотопроекта, посвящённого художникам Биеннале «Труды и дни», в MUZA — Музее Эрец-Исраэль, Тель-Авив.В музее Эрец-Исраэль (MUZA) до конца ноября 2026 года проходит биеннале искусства и дизайна «Труды и дни» — одно из самых интересных событий в мире крафта, искусства и музейного дела в Израиле в нынешнем году. О биеннале можно рассказывать бесконечно: почти 200 участников, экспозиции во всех павильонах музея, разнообразные сотрудничества и совместные проекты, как, к примеру, совместный проект с колледжем «Шенкар» и международный симпозиум, который состоится 30 июня.

На биеннале также проводятся экскурсии, в том числе на русском языке, и организованы встречи с кураторами и участниками биеннале. Расписание экскурсий и встреч — на сайте MUZA הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2026 — מוזיאון ארץ ישראל

Каждое произведение несёт в себе историю, которая далеко не всегда рассказывается на выставке. Серия публикаций «Визит в студию» позволяет познакомиться с художниками Биеннале искусств и дизайна в самом подходящем им пространстве — в мастерской, где идея превращается в материал. Художники рассказывают о своём творческом процессе и повседневной работе, об источниках вдохновения и историях, стоящих за произведениями, представленными на выставке.

Настя Файбиш

Графический дизайн, визуальные исследования

Где находится твоя студия?

Кирьят-Бялик.

Как бы ты представила себя через призму своей творческой практики?

Графический дизайн, визуальное исследование постсоветской культуры в Израиле, создание крафт-арта — традиционной вышивки крестом — как отклика на это визуальное исследование.

Что тебя окружает во время работы — материалы, предметы, образы, свет или звук, сопровождающие процесс?

Моя зона комфорта — компьютер, но в последние три года к нему добавились телефон, выполняющий роль камеры, белая ткань и красная нить.

Как выглядит твой рабочий распорядок?

Я верю в то, что блуждание в пространстве рождает вдохновение, поэтому много времени провожу вне студии. Помимо работы за компьютером, я вышиваю в каждую свободную минуту — это очень медленный вид рукоделия, поэтому стараюсь использовать каждый момент, и не обязательно в стенах студии. Я много скитаюсь: по чужим домам, по пространствам, связанным с моим исследованием, и по ближайшему окружению.

Над чем ты работаешь сейчас?

Я работаю над совместным проектом с Лилах Сегаль, художником по фарфору. Вместе мы создаём работу, соединяющую мягкий крафт — вышивку — с фарфором, который в начале своего пути тоже может быть мягким, но способен запечатлеть мгновение навсегда, когда после обжига затвердевает. Соединение этих двух миров захватывает и открывает новые горизонты — как в плане технического мастерства, так и на культурном уровне исследования, которым мы обе занимаемся.

Какие идеи, вопросы или темы занимают тебя сейчас — в эстетическом, материальном или концептуальном отношении?

Больше всего меня увлекает локальный межкультурный диалог и то новое творчество, которое рождается из культурных пересечений — как привычных, так и неожиданных.

Произошли ли в последнее время изменения в твоём способе работы — в ритме, выборе материалов или темах, которыми ты занимаешься?

Я ищу кооперации. Мне очень интересно выходить из зоны комфорта и открывать новый результат — во многом схожий с тем, что происходит, когда на первый взгляд чуждые культуры встречаются и вместе создают новую, захватывающую историю.

Расскажи о своей работе, представленной на биеннале: что привело тебя к ней и что за ней стоит?

Работа для биеннале началась в 2024 году как отклик на Иерусалимскую неделю дизайна с темой «Ковчег». В то время, когда тема заложников жгла всех нас, я хотела вернуть их всех домой и назвала работу «Все до единого» — в её центре Ноев ковчег, а рядом с ним местные животные, воплощающие двенадцать колен Израилевых. Год спустя, когда вышел открытый конкурс для «Трудов и дней», я почувствовала, что есть смысл расширить эту работу — как в связи с происходящим здесь, так и в связи с переменами, которые переживает наше общество. Я предложила два рушника, которые встанут по бокам ковчега: «Домой» — с надеждой, что все вернутся, и «Добро пожаловать» — как пророчество, сбывающее себя само, как будто все уже вернулись. К тому времени как открылась биеннале, и личные, и коллективные желания действительно исполнились.

Настя Файбиш, «Домой», 2025. Фото: Дор Кадми



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Музей Эрец-Исраэль — MUZA

Биеннале искусств и дизайна Тель-Авива 2026

«Труды и дни»

С 22 апреля 2026 года по 30 ноября 2026 года

Генеральный директор MUZA — Гиль Омер

Заместитель генерального директора и главный куратор MUZA — Раз Самира

Кураторы биеннале — Анриетта Элиэзер Бруннер, Галит Гаон

Дизайн экспозиции — Омри Бен-Арци, студия OBA

Графический дизайн и брендинг — Коби Леви, «Лига»

Тель-Авивская биеннале искусства и дизайна проводится при содействии муниципалитета Тель-Авива-Яффо.

Сайт музея — https://www.eretzmuseum.org.il

https://www.eretzmuseum.org.il/en/exhibitions/the-tel-aviv-biennale-of-crafts-and-design-2026/

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Все иллюстрации предоставлены пресc-отделом музея Эрец-Исраэль — MUZA