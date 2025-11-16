ТРИО АЛЕКСЕЯ ОРЕЛОВИЧА. WIND ABOVE – четверг, 20 ноября, Музей Иланы Гур

“Кто не играет вместе с фортепьяно, не играет и на нём”, 一 Роберт Шуман.

Концерт 20 ноября в Музее Иланы Гур станет редкой возможностью услышать живую, свободную и импровизационную музыку пианиста и композитора Алексея Ореловича, музыканта многогранного, тонкого и внутренне сосредоточенного. Его называют мастером медитативного звучания, человеком, который умеет превращать фортепиано в самостоятельный мир — в «оркестр, лес и ветер одновременно», как он однажды заметил.

Билеты – https://www.ilanagoormuseum.org/events/event/alexei-orelovich-trio/

19:00 Открытие дверей и экскурсии на иврите и русском языке.

20:00 Концерт в центральном зале музея.

В стоимость билета включена одна баночка пива.

Концерт приурочен к релизу сольного альбома Алексея Ореловича Wind Above.

Орелович родился в Санкт-Петербурге, учился игре на разных инструментах и рано начал сочинять. Около 2010 года его захватил израильский джаз: музыка Авишая Коэна, Даниэля Замира, Дэвида Кракауэра и Омри Мора открыла перед ним пространство простых гармоний, народных мелодий, неординарных размеров и широких динамических контрастов. Ещё в Петербурге он писал музыку, которая словно была рождена в Израиле. Теперь, живя в Иерусалиме, он играет её в естественном для неё контексте.

Сегодня Орелович – автор множества сольных проектов, участник дуэта «Три мнения», электронного дуэта с Йоэлем Гонсалесом, лидер собственного джаз-трио. В разные годы сотрудничал с Ильёй Гиндиным, Йоэлем Гонсалесом, Даниэлем Замиром, Ноамом Давидом, Давидом Михаэли, Томом Левом и Павлом Борисовым.

В концерте в Музее Иланы Гур прозвучат импровизации, фолк-джаз, барочная полифония и новые мелодии, возникающие прямо в момент исполнения. «Импровизация ничего не утверждает, – говорит он. – Это путь вопросов. Слушатель и музыкант ищут одно и то же – что-то ещё не открытое».

Его слова напоминают строки из романов Мураками: когда музыка не объясняет, а просто идёт рядом, как попутный ветер. «Иногда кажется, что мелодия сама выбирает направление, а ты лишь успеваешь шагать за ней», – признаётся Орелович.

20 января его новое трио — Алексей Орелович (фортепиано, голос), Оз Йехиэли (контрабас) и Бар Шенхав (ударные) — представит программу, в которой авангард и простота сходятся в живом, подвижном дыхании. Концерт обещает стать редким моментом тишины и внутреннего движения, которым хочется доверять.

https://www.youtube.com/watch?v=MXmVhwlF65k

Фото – Виктория Болотникова

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1314681440393219

….