Текст и фото – по материалам пресс-релиза

«Трио Бетховена». Играем Бетховена и говорим о нем

Пианистка Оделия Элиазаров-Север, скрипач Гилад Хильдесхайм и виолончелист Раз Коэн проникают в сокровенный мир композитора, навсегда изменившего облик музыки – Людвига ван Бетховена. Музыканты сыграют его захватывающие произведения, в которых сочетаются сила и любовь, обнаженные эмоции и дерзкий юмор и расскажут увлекательную историю жизни Бетховена, представив ее с новой, незнакомой стороны.

В программу концерта вошли такие произведения Бетховена, как Трио до минор соч. 1 № 3, «Весенняя» соната для скрипки и фортепиано (первая часть), Вариации на тему оратории Генделя «Иуда Маккавей» для виолончели и фортепиано, «Мать» – песня Гилада Хильдесхайма.

21 июля, 20:00 центр «Тео», Герцлия

Концерт «Трио Бетховена» состоится 21 июля в Герцлийском Центре «Тео». На концерте пианистка Оделия Элиазаров-Север заглянет в сокровенный мир композитора, изменившего облик музыки для будущих поколений – Людвига ван Бетховена. В исполнении скрипача Гилада Хильдесхайма, виолончелиста Раза Коэна и пианистки Оделии Элиазаров-Север прозвучат захватывающие произведения, в которых отразилась история жизни Бетховена.

Оделия Элиазаров-Север рассказывает: «Я выступаю с Разом Коэном уже много лет, с тех пор, как создала проект «Музыка в глазах» – концерт для виолончели, фортепиано и видео. Это было в 1995 году, в те времена, когда мир классической музыки еще не представлял себе, что на сцене появятся другие средства массовой информации. Я искала музыканта самого высокого уровня, который будет достаточно смелым, чтобы пробовать новые аспекты исполнительства. С тех пор мы выступаем вместе и по отдельности и продолжаем экспериментировать с новыми вещами, подобными этому концерту. Гилад Хильдесхайм вписался в программу как влитой: он блестящий скрипач и автор песен – и его песню «Мать» мы включим в бетховенскую программу, потому что она удивительным образом отражает отношения Бетховена с матерью. Это нежная и трогательная песня о любви сына к матери, которая не умеет показать ему свою любовь.

В концерте Оделия рассказывает о Бетховене от первого лица, с момента его рождения к бурному детству, об утешении и вдохновении, которые он находил на лоне природы и в моменты творчества, о его безмерной любви к миру импровизации и игре со звуками и о конце жизни Бетховена, которая была нескончаемой драмой. Она рассказывает о его пути, отнюдь не усеянном розами, и о нелегкой судьбе, которая стучалась в его дверь чаще, чем он просил.

В произведениях, которые исполнит трио, найдут отражение сила и любовь, юмор и эмоции и так они расскажут увлекательную историю жизни Бетховена.

В программу концерта войдут три произведения Бетховена: Трио до минор соч. 1 № 3, «Весенняя соната» для скрипки и фортепиано (первая часть), вариация на тему из оратории «Иуда Маккавей» Генделя для виолончели и фортепиано. А также пьеса Гилада Хильдесхайма «Мать».

«Бетховена воспринимают как сложного человека, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается человек, полный силы и мужества, наделенного внутренним оптимизмом, который дает мне силы жить здесь и сейчас. Несмотря на трудности, выпавшие на его долю, он знал, что у него в этом мире есть предназначение: принести добро и силой своего творчества умножить радость в мире. В трио до минор, которое мы сыграем, музыка начинается с загадочной, несколько мрачной темы, а дальше, как в фильме, который намекает вам, что в впереди – многие потрясения, начнется энергичное музыкальное путешествие к пробуждению, и вы увидите, какое это чудо! Он завершает трио в тональности до мажор – нежно, деликатно и оптимистично. Для меня Бетховен это композитор, который наполняет жизнь вдохновением. Он видит свет и стремится к нему. Я заряжаюсь от Бетховена смелостью и честностью в отношении к музыке», — говорит Оделия Элиазаров Север.

Оделия Элиазаров-Север: пианистка, активная и в других формах искусства. Родилась в Тель-Авиве в 1964 году в музыкальной семье, начала заниматься на фортепиано в возрасте 3 лет. Получила степень бакалавра в Музыкальной академии Рубина в Тель-Авиве, где ее наставником был Вальтер Офхойзер. В 1989-1994 годах жила в Англии, где получила степень магистра по игре на фортепиано в Лондонской королевской академии. Она основала «Трио Зорастро» и выступала с ним в Лондоне и по всему миру. По возвращении в Израиль Оделия Элиазаров-Север совместно с виолончелистом Разом Коэном, видеооператором Йоси Коэном и режиссером Эсти Закхайм создала мультимедийное шоу «Музыка в глазах» – революционное для своего времени, сочетающее в себе классический концерт с театром и кино.

В последние годы Оделия сосредоточилась на создании персональных программ. В них она формирует новый художественный язык, принадлежащий к разным мирам, которые прежде никто не осмеливался соединить на сцене. Последние два года Оделия посвятила себя общественной деятельности и содействию новому социальному диалогу между различными группами населения.

Программа:

Бетховен – Трио до минор соч. 1 № 3

Бетховен – «Весенняя соната» для скрипки и фортепиано (первая часть).

Бетховен – Вариации на тему оратории Гайдна «Иуда Маккавей» для виолончели и фортепиано.

«Мать» — пьеса Гилада Хильдесхайма.

«Трио Бетховена», воскресенье, 21.07.24, 20:00, Центр «Тео», ул. Вингейт 168, Герцлия

Обычный билет 100 шекелей

50 шекелей для студентов и солдат (включая резервистов)

50 шекелей для эвакуированных жителей юга и севера

Ссылка для справок и приобретения билетов: https://www.eventer.co.il/triobeethoven