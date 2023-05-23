«Трубадур» Джузеппе Верди в Израильской Опере в постановке Даниэле Аббадо

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С 16 по 28 июня 2023 года в Израильской Опере будет представлена опера «Трубадур» – любимая опера самого Джузеппе Верди – в новой постановке знаменитого итальянского режиссера Даниэле Аббадо и в сотрудничестве с Венской государственной оперой.

Известнейший театральный и оперный режиссер-постановщик Даниэле Аббадо, сын великого дирижера Клаудио Аббадо. впервые сотрудничает с Израильской Оперой и ставит в Тель-Авиве один из шедевров оперного репертуара – «Трубадур» Джузеппе Верди. Ярчайший спектакль, уже вызывающий ажиотаж, аншлаг и любопытство.

Хорошо известный израильской публике итальянский дирижер Джулиано Карелла, один из самых востребованных маэстро современности, вернется в Израильскую Оперу, чтобы продирижировать в июне 2023 года этой грандиозной захватывающей постановкой при участии 180 человек. Премьера этого эффектного оперного спектакля прошла в Государственной опере в Вене – Vienna Staatsoper – в 2017-м году.

Как известно, «Трубадур», музыка которого относится к самой популярной части мирового оперного наследия, отличается чрезвычайно запутанным и нескладным либретто. Даниэле Аббадо трансформирует действие «Трубадура» в 1930-е годы в Испанию, где на фоне Гражданской войны разворачивается трагедия загадочного трубадура, жаждущего мести цыгана и ревнивого и властолюбивого графа.

Аббадо переносит драму семейного и классового противостояния из Испании XV века в испанскую гражданскую войну века XX. Граф ди Луна и его люди превратились в условных франкистов, а Азучена и Манрико вместе с цыганами и воинами – в республиканцев. По мнению Аббадо, такое решение логично оправдано: одной из линий либретто оперы является тема мести, ненависти и противостояния двух братьев – тема, типичная для гражданской войны в Испании. А учитывая, что художник Гранциано Грегори создал четкую сводчатую декорацию в строгих, чистых линиях и в скромном декоре, которая трансформируется в соответствии с действием в церковь, военный лагерь или тюрьму, и насытил спектакль христианскими символами, на сцене возникает духовная драма братоубийства, жертвенности и любви. При этом, стиль режиссуры Даниэле Аббадо, востребованного постановщика в Ла Скала в Милане, в Королевской опере в Ковент-Гардене и в других Оперных домах, уже ставившего в Вене до «Трубадура» «Дона Карлоса» Верди в 2012-м году – одновременно статичен и кинематографичен, а массовые сцены напоминают эффектные фотографии.

Первое представление оперы «Трубадур» в Вене датируется 1869 годом и проходило в тогдашней Венской дворцовой опере. С тех пор было осуществлено немало сценических интерпретаций произведения Верди. Легендарной является постановка под управлением Герберта фон Караяна 1963 года. А впервые «Трубадур» прозвучал в Риме в январе 1853-го года в театре Аполлона и с тех пор остается одной из самых популярных опер в мире. Причиной этой популярности, по крайней мере отчасти, может быть то, что в ней так много мелодий, которые знакомы столь многим. Хор «Miserere», «В горы родные мы возвратимся», хор цыган с ударами молота по наковальне, ария графа ди Луны «II balen del suo sorriso» («Свет ее улыбки ясной»).

Сюжет оперы основан на реальных фактах, которые действительно имели место в Испании в XV веке, но эпизоды оперы так скомпонованы, что многие ключевые обстоятельства происходят либо еще до начала основного действия оперы, либо в период времени, который, как предполагается, проходит между ее действиями. Поскольку музыка оперы необычайно выразительна, то ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.

«Трубадур» – одна из самых известных опер Верди. Либретто написал менее чем за три месяца друг композитора Сальваторе Каммарано, но не успел его закончить – это сделал поэт Леоне Бардаре. Действие этой романтической драмы – с интригами и кровавой развязкой, с поединками, мщениями, ядом и тайнами – происходит в Арагоне и Бискайе. Сюжет заимствован из одноименной пьесы Антонио Гарсиа Гутьерреса (1813- 1884), которая, в свою очередь, описывает некоторые реально произошедшие события. От того момента, когда Верди начал обдумывать оперу и до ее премьеры прошло немало времени, хотя сам процесс сочинения занял у композитора меньше месяца. Некоторые критики считают действие оперы излишне запутанным (на эту тему существует немало оперных анекдотов), но музыка с лихвой искупает этот недостаток: она настолько ярка, выразительна и красноречива, что, даже без знания итальянского языка сюжет этой оперы в четырех действиях (восьми картинах) становится понятным, хотя запутанный средневековый сюжет оперы принято считать безнадежным даже просто для внятного пересказа. Но все-таки, если очень кратко попытаться передать сюжет, то это будет выглядеть вот так: «Два брата, трубадур Манрико и граф ди Луна, не подозревающие о своем родстве, становятся непримиримыми соперниками в борьбе за власть и за любовь герцогини Леоноры. Одержимый ревностью и местью, ди Луна убивает своего брата, которого разыскивал всю жизнь по завету покойного отца».

Верди задумал написать оперу на этот сюжет в начале 1850 года, вскоре после окончания работы над «Луизой Миллер». В письме от 2 января 1850 к Каммарано именно сам Верди просит написать либретто по драме Гутьерреса «Трубадур». Каммарано ответил далеко не сразу: его смутил сюжет, который цензура могла посчитать крамольным. Тем временем Верди, окончив в 1851 году оперу «Риголетто», вновь требует от Каммарано ответа. Наконец, в апреле 1851 Каммарано присылает Верди вариант либретто, но оно не устраивает композитора. Новый текст Каммарано окончить не успел: летом 1852 года он умирает, и оставшуюся работу берет на себя поэт Леоне Бардаре. Потрясенный смертью Каммарано, Верди, тем не менее, продолжил писать оперу, и закончил работу к концу 1852 года.

Кстати, сама пьеса Гутьерреса с успехом ставилась в Мадриде в 1836 году. Это – романтическая драма с запутанной интригой и кровавой развязкой, с непременными поединками, мщениями, ядом и роковыми тайнами. И одновременно, это драма о свободе, не случайно позже многие мелодии из оперы превратились в Италии в едва ли не революционные песни.

Режиссер Даниэле Аббадо родился в Италии. Он активно работает во всех ведущих оперных театрах мира, включая Ла Скала в Милане, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Венскую государственную оперу, оперные театры Барселоны, Флоренции, Мадрида, Венеции, Пармы, Рима и других. Среди его многочисленных постановок: «Набукко», «Дон Карлос», «Макбет», «Риголетто», «Трубадур» (Верди), «Поругание Лукреции» (Бриттен), «Пеллеас и Мелизанда» (Дебюсси), «Мадам Баттерфляй», «Турандот» (Пуччини), «Узник» (Луиджи Даллапикола) и другие. Нынешний спектакль – его первая работа в Израильской Опере.

Итальянский дирижер Джулиано Карелла хорошо знаком израильским меломаном. Он дирижировал в Израильской Опере «Аидой» (2022 год), «Симоном Боканегра» (2019 год) и «Девушкой с Дикого Запада» (2004 год).

Джулиано Карелла учился дирижированию в Консерватории им. Джузеппе Верди в Милане и композиции в Консерватории им. Чезаре Поллини в Падуе, а затем совершенствовался в Accademia Chigiana в Сиене.

Будучи одним из самых востребованных оперных дирижеров современности, он регулярно выступает в таких престижных театрах, как Немецкая опера в Берлине и Берлинская государственная опера, Баварская государственная опера, в оперных театрах Франкфурта, Штутгарта, Гамбурга, Венской государственной опере, парижской Opera Comique, Марсельской опере, Национальной Рейнской опере в Страсбурге, Опере Нанси, Нидерландской опере в Амстердаме, Опере Монте-Карло, брюссельском театре La Monnaie, Королевском театре Мадрида, барселонском театре Liceu, Королевской опере Копенгагена, театрах Тель-Авива, Лидса, Лиссабона, Детройта, Буэнос-Айреса, Токио, Эссена и Эдинбурга. Джулиано Карелла также является музыкальным руководителем Венецианского оркестра солистов.

Для исполнения главных партий в этой постановке были приглашены израильские и зарубежные певцы с мировым именем.

В роли трубадура Манрико в новой постановке выступят тенора Леонардо Кайми и Виктор Антипенко, итальянское сопрано Марта Торбидони и сопрано из Греции Маритина Тампакопулос дебютируют в израильской опере в роли Леоноры, баритоны Себастьян Катана и Йонуц Паску предстанут в роли Графа ди Луны, партию цыганки Азучены исполнят итальянское меццо-сопрано Вероника Симеони (еще один дебют в этой постановке) и израильское меццо-сопрано Шай Блох, которая только что исполнила роль Азучены в Словении и Японии. В образе Феррандо предстанут басы Леонард Бернад и Юрий Кисин, Ошри Сегев и Ади Эзра представят Руиса, друга Манрико, а сопрано Инбаль Бриль и Ника Янкелевич сыграют Инес, подругу Леоноры.

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«Трубадур» Джузеппе Верди.

С 16 по 28 июня 2023 года в Оперном Театре Тель-Авива.

Израильская Опера в сотрудничестве с Vienna Staatsoper.

Режиссер-постановщик – Даниэле Аббадо (Италия)

Дирижер – Джулиано Карелла (Италия)

Хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича.

Оркестр Оперы – Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона.

Либретто: Сальваторе Каммарано

Исполнение на итальянском языке. Титры на иврите и английском языке.

Перевод титров – Исраэль Юваль

Пятница | 16.06.2023 | 13:00

Воскресенье | 18.06.2023 | 19:30 | Премьера

Понедельник | 19.06.2023 | 20:00

Вторник | 20.06.2023 | 20:00

Среда | 21.06.2023 | 20:00

Пятница | 23.06.2023 | 13:00

Суббота | 24.06.2023 | 20:00

Воскресенье | 25.06.2023 | 20:00

Понедельник | 26.06.2023 | 18:00

Среда | 28.06.2023 | 20:00

За час до начала каждого представления в зале проходит вступительная лекция продолжительностью около получаса, вход на лекцию для обладателей билетов в этот вечер бесплатный

Заказ билетов в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://bit.ly/3WzQq96

Спектакли проходят в Оперном театре имени Шломо Лахата

Бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив

Текст подготовила Маша Хинич. Фото: © Michael Poehn

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting