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Tel Aviv Global

 «Туннель времени» Таля Бабицкого – джаз в музее Иланы Гур 20 февраля

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Tal Babitzky - photo © אייל דרור

Верхнее фото: Tal Babitzky – photo © אייל דרור

«Таль Бабицкий создает пышный, красноречиво сыгранный джаз-фьюжн, который ласкает слух и дает волю воображению»
Jazz Corner, 2018

 

В четверг, 20 февраля, в серии джазовых концертов в музее Иланы Гур в Старом Яффо выступит джазовое Neon Trio Таля Бабицкого – композитора, пианиста, клавишника и вокалиста. В его активе 10 оригинальных альбомов, музыка для канала National Geographic, многочисленные песни, композиции и аранжировки для десятков исполнителей в разных жанрах: джаз, фьюжн и соул, поп-рок.
У музыки Таля уникальное звучание, сочетающее в себе сложные эмоции, движение и виртуозный пианизм. Его произведения продуманы до мельчайших деталей, его музыка полна оптимизма, честности, вдохновения и интеллекта.
Таль Бабицкий, будучи смелым новатором, отдает дань уважения музыкальным традициям. Классические темы в его сочинениях соседствуют с джазовыми ритмами и интонациями Ближнего Востока, а свою авторскую музыку он определяет как  «космический фьюжн».

«Мы будем играть мою авторскую музыку, которая сочетает разные стили: латино-джаз, музыка, свинг, песни. Я определяю свой стиль как космический фьюжн, сочетаю разные стили и разные времена, превращая все это в разножанровый микс», – говорит Таль Бабицкий, чьи концерты зачастую проходят в формате импровизации. Выбор композиций и партий зависит от настроения, которое задаётся публикой и самим автором. Музыка Таля Бабицкого – мелодичная, жизнеутверждающая, оптимистическая. «Творчество – результат того, что человек слышит, чем дышит и что впитывает в себя. Это всё переваривается и выливается в творчество».

Таль играет красивый мелодичный джаз, близкий классическому джазу золотого века – близкий музыки оптимистичной, искренней, тонкой, с интригующими мелодиями и разнообразным ритмами, объединяющими элементы модерна, блюза, неоклассики, балканских мотивов и средиземноморских оттенков, колориты фольклора Ближнего Востока и Ирландии.
В его программе «Туннель времени» представлены авторские композиции и песни из его последних альбомов и несколько наиболее удачных тем, созданных в более ранние периоды карьеры музыканта.

Tal Babitzky - photo © ארינה יז׳יק

Tal Babitzky – photo © ארינה יז׳יק

Таль родился в Вильнюсе, где учился классическому фортепиано и где в четырнадцать лет начал сочинять собственную музыку. Когда юноше было 17 лет, его семья переехала в Израиль, а ещё через три года Бабицкий, учась в Школе джаза и современной музыки «Римон», открыл для себя джазовое фортепиано. Для Бабицкого характерна беспрерывная и крайне активная концертная деятельность. Это выступления в формате соло, трио, квартета, работа его джаз-ансамбля с симфоническим оркестром. Подобное разнообразие позволяет Талю реализовать всё новые и новые музыкальные идеи.

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«Туннель времени». Neon Trio Таля Бабицкого

Четверг, 20 февраля 2025 года.
Таль Бабицкий – фортепиано и вокал
Алон Леон Хиллель – бас
Исраэль Нахум – ударные.

19:00 экскурсия по музею
20:00 концерт «Туннель времени» Neon Trio Таля Бабицкого

Билеты на концерт «Туннель времени» Neon Trio Таля Бабицкого 20 февраля 2025 года можно приобрести на сайте музея Иланы Гур по ссылке
https://www.ilanagoormuseum.org/product/tal-babitzky-trio/ или по тел. 03-6837676.
Общая цена билета на вечер (концерт «Туннель времени» Neon Trio Таля Бабицкого + экскурсия + вход в музей + пиво на крыше музея) –120 шекелей.

https://youtu.be/-uVXLrjIRFI?si=1FEjQzBEo9aoi3Td

https://t.me/talbmusic

https://www.facebook.com/talbabitzkymusic

https://www.instagram.com/talbabitzkymusic

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/2000027300518926/

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/
Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

При входе и в магазине музея можно приобрести книгу-альбом об Илане Гур и ее доме-музее.
Адрес: ул. Мазаль Дагим 4, Старый Яффо

Фотографии  предоставлены Талем Бабицким

 

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