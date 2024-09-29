Тысяча и одна ночь в галерее “Перископ”

Текcт и иллюстрации- по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – מירי שביט, ורדה, 2020, חוליות, שילוב של גלזורה, צבע אקרילי ולסטר . צילום- שני רייךזהב, על חימר לבן

Мири Шавит рассказывает истории тысячи и одной ночи и они зачаровывают нас. 10 октября – 9 ноября, Галерея «Перископ»

В своей новой выставке «Тысяча и одна ночь» Шавит объединяет древних животных с воображаемыми фантастическими чудовищами. Она черпает вдохновение в древних культурах, начиная с греческой мифологии – статуй Пегаса и единорога, древних динозавров и племенных ритуальных фигур, ангелов, эльфов и масок.

Ее самые первобытные страхи, скрывающиеся в личном и коллективном подсознания, силой художественной трансформации превращаются в монстров. Искусство делает их уродство терпимым и даже приятным. Шавит подружилась с ними, чтобы победить подавленные и невысказанные страхи.

В то же время она украшает их бесценными мельчайшими деталями, которые представляются глазу произведениями ювелирного искусства. Предметы выполнены из керамики различных оттенков, украшены золотой глазурью в ​​сочетании с декором, включающим органические элементы из мира природы и моря – перья, бусины, колючую проволоку, листья кактуса, древесную кору и ракушки. Художественный эффект создается за счет контрастных фактур, начиная с грубой, имитирующей природу текстуры, и заканчивая ручной работой, выполненной с большим терпением, со сглаженными поверхностями и самодельными глазурями.

В этих работах она соединяет древние страхи со множеством художественных источников в сочетании с влиянием природы. Она стирает границы между естественным и искусственным, между животным и человеком, между мужским и женским началами, между концептуальным и осязаемым и создает гибридный мир, который движется между реалистичным, волшебным и чудесным вымыслом.

Куратор: Шери Фаран

10 октября в галерее «Перископ» откроется новая выставка художницы Мири Шавит «Тысяча и одна ночь». Куратор выставки Шери Фаран.

Шавит черпает вдохновение в древних культурах, начиная с греческой мифологии – статуй Пегаса и единорога, древних динозавров, а также племенных ритуальных фигур, эльфов, ангелов и масок.

На выставке – группа древних животных – воображаемых, фантастических чудовищ – разгуливает по позолоченному столу, над которым висят ритуальные статуэтки, с изумлением разглядывающие сюрреалистическую процессию.

Экспонаты выполнены из керамического материала различных оттенков, украшены золотым покрытием в ​​сочетании с декором, включающим в себя: органические элементы из мира природы, в том числе и морского мира – перья, бусины, колючая проволока, листья кактуса, древесная кора и ракушки. Художественные эффекты создаются за счет контрастных фактур, начиная от грубой, имитирующей природу текстуры, и заканчивая ручной работой, – выполненных с немалым терпением самодельными глазурями, сглаживающими поверхности.

Во всех древних культурах люди верили в чудовищ. Химеры, минотавры, оборотни, вампиры, ужасающие существа, являвшиеся по ночам детям и взрослым. Вслед за появлением в искусстве чудовищ возникла эстетическая дискуссия о противопоставлении безобразного и прекрасного.

Во всех них правил принцип: искусство способно красиво изобразить даже уродливые существа или предметы. Искусство делает уродство приемлемым и даже приятным.

Мири называет своих монстров милыми и дружит с ними, чтобы победить подавленные и невысказанные страхи. Ее самые первобытные страхи, идущие из личного и коллективного подсознания, силой искусства трансформируются в чудовищ.

Она украшает их мельчайшими деталями, притягивающими взгляд, как будто это ювелирная работа, полная страсти.

В этих работах Мири соединяет древние страхи со множеством художественных источников в сочетании с влиянием природы. Она использует гротеск, внутреннюю иронию и гендерные сочетания, которые не уникальны для выражения подсознания в сюрреалистическом стиле.

Она стирает границы между естественным и искусственным, между животным и человеком, между мужчиной и женщиной, между концептуальным и осязаемым и создает гибридный мир, который движется между реалистичным, волшебным и чудесным вымыслом.

Мири Шавит рассказывает нам истории тысячи и одной ночи, и они зачаровывают нас.

Среди представленных на выставке работ также серия «Нова», созданная после трагических событий 7 октября, и олицетворяющая резкий переход от праздника музыки и любви к жизни, полной утрат и боли.

«На этой выставке я приглашаю зрителей совершить фантастическое путешествие между страхом и красотой, где я возвожу волшебство древних и мифологических существ до уровня чуда, — говорит Шавит, — каждая работа, которую я создаю, отражает мою страсть к искусству и природе с акцентом на текстуру и органические элементы, которые повествуют историю. Историю соединения миров. Я верю, что мое искусство может стать мостом между нашими страхами и окружающей нас красотой, и я надеюсь, что они затронут сердца зрителей и станут для них приглашением к исследованию новых удивительных миров».

Мири Шавит (1967), живет в Тель-Авиве и в кибуце Неве-Ям рядом с заповедником Дор ха-боним. Мири начала заниматься керамикой пять лет назад, после завершения успешной научной карьеры. Вдохновение для своих скульптур и уникальных существ она черпает из самых разных источников, в том числе из любви к морю, текстурам, созданным природой, камням и ракушкам. Немалое влияние оказал и так называемый «Путь святого Иакова», Камино-де-Сантьяго (исп. Camino de Santiago) — паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. За это не слишком легкое пешее путешествие она вознаградила себя подарком – открыла собственную студию. В течение последних нескольких лет она изучала керамику у художницы-керамистки Идит Ладен в Герцлии, а затем на различных курсах в Бейт Биньямини.

Ее страсть к миру природы и использованию ракушек и текстур очевидна во многих ее скульптурах, которые передают суть древних существ, служащих для нее источником вдохновения. Внимание Мири к деталям и умение обращаться с глиной позволяют ей создавать работы, отражающие красоту и сложность окружающего нас мира.

Мири принадлежит студия керамики на улице Бецалель, 4 в Тель-Авиве.

«Тысяча и одна ночь», 10 октября – 9 ноября.

«Перископ» – Галерея современного дизайна, ул. Бен-Иегуда, 176, Тель-Авив.

Часы работы: понедельник – четверг: 17:00 – 20:00

пятница и суббота: 11:00 – 13:00.

Вход бесплатный

Сайт галереи – https://www.periscopedesigngallery.com/