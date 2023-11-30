«У рек Вавилонских» – первый концерт сезона Израильского Камерного Оркестра.

Тель-Авив, 6 декабря, среда, 20:00 Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати».

В программе:

Марк Лаври – «У рек Вавилонских» для струнного оркестра

Йозеф Гайдн – Концерт № 1 для виолончели до мажор

Йозеф Гайдн – Симфония № 49 «La passione» фа минор

Дирижер – Нитай Рах.

Солист – Хилель Цори, виолончель.

Бесплатный вход для эвакуированных с севера и юга (справки по телефону 03-5188845).

Код скидки – 58120 – билеты 120 шекелей вместо 195 шекелей. Ссылка на приобретение билетов – https://www.ico.co.il/event/3815

Нитай Рах – дирижер, пианист и аккордеонист, работал в последнее время ассистентом дирижера в Израильском Камерном оркестре благодаря победе в организованном оркестром конкурсе «Теплица дирижеров». В 2022-м году Нитай Рах получил первую премию и приз «Выбор оркестра» на международном конкурсе дирижеров «Wiener Schule» в Вене и третью премию на Международном конкурсе BMI в Румынии, а в 2021-м году – премию на конкурсе «Золотая дирижерская палочка» Хайфского Симфонического оркестра.

Среди музыкальных коллективов, которыми он руководил в Израиле, – Иерусалимский Симфонический Оркестр, Хайфский Симфонический Оркестр, Израильская симфониетта Беэр-Шевы, «Симфонет Раанана» и другие. В Европе Нитай Рах дирижировал оркестром Гайдна в Вене, Симфоническим оркестром города Пазарджик в Болгарии и Оркестром Технического университета Дрездена.

Виолончелист Хилель Цори – один из самых выдающихся израильских музыкантов, продолжатель романтической традиции великих виолончелистов ХХ века, виолончелист-виртуоз, призер многочисленных международных конкурсов. Хилель Цори с отличием окончил бакалавриат и магистратуру Тель-Авивской музыкальной академии и продолжил обучение в США.

В его профессиональной карьере – сотрудничество с ведущими оркестрами Израиля и за рубежом.

Хилель Цори – также блестящий аранжировщик и композитор, автор сочинений для струнного трио, вокальных и камерных произведений для ансамбля. Его репертуар простирается от сольных сюит для виолончели Баха до современных произведений, включая израильские и мировые премьеры.

Среди его многочисленных записей – диск-антология композиторов-виолончелистов, который в январе 2014 года был выбран радио BBC «Диском недели».

Хилель Цори востребован также в качестве педагога, его приглашают для проведения мастер-классов в престижных музыкальных центрах мира, в жюри международных конкурсов. Он занимает должность профессора виолончели и заведующего кафедрой струнных инструментов в Музыкальной школе Бухмана-Меты Тель-Авивского университета.

Марк Лаври (1903-1967) | «У рек Вавилонских» для струнного оркестра.

Марк Лаври (Маркус Левин), родившийся в Риге, начал заниматься музыкой только после получения диплома архитектора. Он изучал фортепиано, композицию и дирижирование в Лейпцигской консерватории и продолжил обучение в Берлине, где начал дирижировать и сочинять музыку для театра и кино. Среди его учителей-дирижеров были Герман Шерхен и Бруно Вальтер. В 25 лет он был назначен дирижером Берлинского симфонического оркестра, пока тот не был распущен нацистами. Уже в Берлине он сочинял произведения на еврейскую тематику. С приходом к власти нацистов он вернулся в Ригу в качестве главного дирижера Рижской оперы. Там же он дирижировал исполнением своего произведения «Странствующий еврей» с Симфоническим оркестре Рижского радио. После фашистского переворота в Латвии он решил покинуть родину, и уехал в Эрец-Исраэль. В своей автобиографии он писал: «Я иммигрировал в Израиль в 1935 году и сразу почувствовал, что Земля Израиля — моя истинная родина, духовная родина… Нигде, пока я не прибыл в Эрец-Исраэль, не было у меня такого ощущения, что я на своем истинном месте, что здесь стоит бороться. Я чувствовал, что Земля Израиля укрепляет мой творческий дух и здесь я написал свои лучшие произведения. Лаври создал новый музыкальный стиль, который стал краеугольным камнем израильской музыки. Симфоническая поэма «У рек Вавилонских» на текст псалмов, была написана в год его репатриации в Израиль. В интервью 1939 года газете «Давар» композитор говорил: «Это песня – плач о разрушенных надеждах, песнь покаяния и раскаяния».

Йозеф Гайдн (1732-1809) | Концерт для виолончели № 1 до мажор

Йозеф Гайдн написал Первый концерт для виолончели с оркестром в первой половине 1760-х гг. для своего друга Йозефа Франца Вайгля, виолончелиста в оркестре князя Эстерхази, где Гайдн с 1761 года занимал должность музыкального руководителя (капельмейстера). Долгое время партитуры считались потерянными, но в 1961-м году рукописи нот были найдены в архивах Национального музея Праги. Произведение было впервые исполнено в 1962-м году и с тех пор стало краеугольным камнем виолончельного репертуара.

В XVIII веке виолончель считалась не сольным инструментом, а вспомогательным басовым инструментом, поэтому писать концерт для виолочели в качестве солирующего инструмента было необычно и требовало особого внимания к тональным возможностям инструмента.

Гайдн, один из отцов классического стиля второй половины XVIII века (его называли и «отцом симфонии» и «отцом струнного квартета»), был весьма плодовитым композитором: 18 опер, 104 симфонии, около 68 струнных квартетов, около 62 фортепианных сонат. И еще много песен, камерная музыка для различных ансамблей и хоровые произведения. Но в отличие от Моцарта, своего современника, он редко сочинял концерты. Возможно, это связано с тем, что сам он не был виртуозом игры ни на одном инструменте, хотя хорошо играл на фортепиано и скрипке.

Йозеф Гайдн (1732-1809) | Симфония № 49 фа минор «La passione» («Страсти»)

В шестидесятые-семидесятые годы XVIII века, когда симфония была изящным жанром, предназначенным для удовольствия знатной публики, Гайдн сочинял в другом стиле – в эстетике «Штурм и натиск» (Sturm und Drang), пришедший в музыку из литературы, из пьесы, написанной в 1776 немецким драматургом Фридрихом Максимилианом фон Клингером (1752-1831). Это был своего рода бунтарский ранний романтизм, экстравертное и интенсивное выражение, контрасты силы и драматического шторма. Симфония «La passione» была написана в 1768 году, когда Гайдн служил при дворе графа Эстерхази.

Симфонии Гайдна получали разные названия, но большинство из них было дано не самим композитором, а издателями нот. 49-я симфония получила название «La passione» («Страстная») в 1790-м году, через много лет после ее сочинения, после того, как была исполнена в городе Шверин на севере Германии во время Страстной недели (последняя неделя Великого поста перед Пасхой), во время которой было запрещено исполнять светскую музыка, а такое название ассоциировало симфонию с религиозной музыкой, повествующей о страданиях Иисуса.

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«У рек Вавилонских» – первый концерт сезона Израильского Камерного Оркестра.

Тель-Авив, 6 декабря, среда, 20:00 Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати».

В программе:

Марк Лаври. «У рек Вавилонских» для струнного оркестра

Йозеф Гайдн. Концерт № 1 для виолончели до мажор

Йозеф Гайдн. Симфония № 49 «Страсть» фа минор

Дирижер – Нитай Рах.

Солист – Хилель Цори, виолончель.

Бесплатный вход для эвакуированных с севера и юга (справки по телефону 03-5188845).

Код скидки – 58120 – билеты 120 шекелей вместо 195 шекелей. Ссылка на приобретение билетов – https://www.ico.co.il/event/3815

Сайт Израильского Камерного Оркестра – http://ico.co.il/

Страница Израильского Камерного Оркестра в фейсбуке – https://www.facebook.com/Israel.chamber.orchestra/

Все фотографии предоставлены пресс-отделом Израильского Камерного Оркестра