Uri Gincel Trio. Джаз из Берлина в Музее Иланы Гур 13 ноября

Ури Гинцель – живая стихия за роялем: мощь, чувство и неповторимый голос, устремлённый к джазу завтрашнего дня. Пианист и композитор, музыка которого полна неожиданных находок, черпает вдохновение в Тель-Авиве, Нью-Йорке, Берлине и своих путешествиях по миру, соединяя всё это в личный, проникновенный музыкальный язык.

Свои первые шаги он сделал под руководством покойного Эрни Лоуренса, основателя школы The New School в Нью-Йорке, и стал стипендиатом Фонда американо-израильской культуры. С тех пор jy записывался и выступал с такими музыкантами, как Курт Розенвинкель, Bonaparte, Рони Бурадж и многими другими.

Гинцель известен умением возвращать молодую публику к живому джазу и создавать мост между электронными клубами и акустической сценой. Во время своего резиденства в берлинском джаз-клубе Zigzag, трижды удостоенном премии Applaus как «лучший джаз-клуб Германии», он сформировал вокруг себя преданных слушателей, почти превративших его выступления в сообщество.

В последние годы Гинцель выступает по всему миру со своим трио, квинтетом и множеством других ансамблей, оставаясь одной из ведущих фигур берлинской джазовой сцены. Начав с классического джазового формата, музыканты отправились на поиски новых форм, звуков и красок.

Музыка Uri Gincel Trio вырастает из корней классического джазового трио и развивается в богатое полотно импровизаций, где смешиваются джаз, неоклассика и электронные биты. Второй альбом группы, Love Through the Stained Glass (XJAZZ, 2022), стал этапным: смелые мелодии, современное звучание и глубина переживаний сделали его одним из самых выразительных релизов берлинской сцены последних лет.

Сам Гинцель говорит об этом альбоме:

«Мы склонны смотреть на прошлую любовь сквозь фильтр памяти – идеализировать её, превращать в почти совершенный образ. Музыка позволяет заключить это чувство в безопасную рамку, чтобы другие могли заглянуть в неё и создать свой собственный мир. Этот альбом – попытка пройти коридорами прошлых чувств: от надежды и влюблённости до сожалений и прозрений, к тихому благоуханию любви, которое остаётся во мне – в музыке».

Критики называют Гинцеля одним из самых ярких и востребованных пианистов Берлина. Его игра – динамична, лирична и полна энергии. Гитарист Курт Розенвинкель отмечал: «Гинцель играет с огнём и изяществом – это завершённый музыкант, которого стоит слушать».

В программе концерта в Музее Иланы Гур прозвучат композиции из альбома Love Through the Stained Glass, новые импровизации и классические джазовые стандарты в авторском прочтении Uri Gincel Trio.

Музей Иланы Гур. Uri Gincel Trio.

Четверг, 13 ноября 2025

Ури Гинцель – фортепиано

Алон Нир – контрабас

Шай Зельман – ударные

Ссылки на выступления:

Начало концерта – 20:00

Экскурсия по музею на иврите и на русском языке – в 19:00

Билеты – https://www.ilanagoormuseum.org/product/uri-gincel-trio/

Музей Иланы Гур, Старый Яффо

Количество мест ограничено.

https://www.facebook.com/urigincelmusic/

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1392642182233886/

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

При входе и в магазине музея можно приобрести книгу-альбом об Илане Гур и ее доме-музее.

Адрес: ул. Мазаль Дагим 4, Старый Яффо

Парковка – в Яффском порту

Фото – © Joanna Wizmur Photography