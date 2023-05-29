Музыка – это искусство времени. Уриэль Херман в Музее Иланы Гур

Верхнее фото: слева – направо – Эхуд Этун (photo © Eliseo Cardona), Уриэль Херман (photo © AKA), Мааян Дуари (photo – © Liat Peled)

Музыка – это искусство времени. Джазовое Трио Уриэля Хермана в Музее Иланы Гур в Яффо – джазовая рапсодия в «Different Eyes». Четверг, 8 июня 2023 года, Старое Яффо

Уриэль Херман – фортепиано

Эхуд Этун – контрабас

Мааян Дуари – ударные

Уриэль Херман – джазовый пианист и композитор, выступающий по всему миру как со своим квартетом, так и с трио и как солист. Его музыка основана на классическом фортепиано, на сложных ближневосточных ритмах и хитросплетенных мелодиях. В июле 2023 года Уриэль выпускает свой третий сольный альбом «Different Eyes» на британском Ubuntu Music и концерт в музее Иланы Гур в Яффо станет своеобразным музыкальным предисловием к этому событию.

Многие музыканты могут создать очевидное. Но немногие могут так отточить каждый жест, каждую ноту, каждый момент и каждый выбор произведения не просто блестяще, но так, что веришь – это единственная возможность. Именно так играет Уриэль Херман, виртуозно смешивая классику с бурлящим красочным Востоком, с этникой и с рок-музыкой, демонстрируя современный подход к музыке, подкрепленный страстью и захватывающим мастерством сложных ритмов.

«У всех нас одна пара глаз, но бесчисленные слои зрения, – пишет Уриэль Херман. – Мы можем выбирать, что увидеть, в том числе и наши воспоминания и наши мечты, которые окрашиваются в разные цвета каждый раз, когда мы о них задумываемся. «Different Eyes» — это мой личный камерный портрет, который начинается на улицах моего детства – Иерусалима, и заканчивается колыбельной, которую я пою своему сыну. Классическая музыка и классическая игра по-прежнему очень мне близки, но мне не хватало свободы – свободы освобождения от формы, свободы импровизации, самовыражения. Музыка – это искусство времени – она должна меняться и быть динамичной».

В 2019 году Уриэль Херман выпустил альбом «Face to Face» на французском лейбле Laborie Jazz, включающий авторскую музыку Уриэля и аранжировки песен Дэвида Боуи и Мордехая Заира. Первый его сольный альбом – «Awake» – вышел в 2014 году, и был назван одним из пяти лучших альбомов года Израиля по версии газета «Хаарец». Осенью 2008 года в сотрудничестве с контрабасистом Эхудом Эттуном был выпущен альбом «Half colors, Half Voices», состоявший из композиций на стихи, написанных легендарной израильской поэтессой Рахель. Альбом сразу же получил восторженные отзывы ведущих израильских музыкальных критиков.

С тех пор и по сей день Уриэль Херман выступал на множестве крупных фестивалях и площадок, включая концертный зал в Запретном городе в Пекине, Фестиваль Jazz Sous Les Pommiers (Франция), Centro Cultural в Аргентине, в Стэнфордском университете в Калифорнии, на фестивале Jarasum Jazz Festival (Южная Корея), на Taichung Jazz Festival (Тайвань), фестиваль Eclats d’Email Jazz (Лимож во Франции), Duc de Lombards (Париж), Bumhuis (Амстердам), на Джазовом фестивале на Красном море в Эйлате и многих других.

Уриэль Херман окончил Иерусалимскую Академию Музыки, изучал композицию у Андре Хайду и Михаэля Вольпе. Он также учился игре на фортепиано у всемирно известной пианистки Иланы Веред и у профессора Ассафа Зоара.До того, как полностью заняться джазом, давал концерты классической музыки как солирующий пианист, в том числе на музыкальном фестивале в Перудже в Италии и фестивале Мулен д’Анде во Франции.

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Музыка – это искусство времени. Джазовое Трио Уриэля Хермана в Музее Иланы Гур в Яффо – джазовая рапсодия и «Different Eyes».

Четверг, 8 июня 2023 года, Старое Яффо

Уриэль Херман – фортепиано

Эхуд Этун – контрабас

Мааян Дуари – ударные

https://www.youtube.com/watch?v=uBXmdCw5WDo

https://www.youtube.com/user/urielhermancomposer

https://urielherman.com/

19:00 экскурсии по музею на русском языке и иврите

20:00 концерт

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/uriel-herman/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия: https://www.facebook.com/events/202607439389170

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Все фотографии предоставлены Уриэлем Херманом