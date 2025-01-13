Верхнее фото – Uriel Herman © Emmanuelle Nemoz

Уриэль Херман -Уриэль Вайнбергер. Фортепиано и саксофон.

Джазовый концерт в четверг, 23 января 2025 года в Музее Иланы Гур в Старом Яффо.

Уриэль Херман – фортепиано.

Уриэль Вайнбергер – саксофон и флейты

Уриэль Херман – джазовый пианист и композитор, выступающий по всему миру как со своим квартетом, так и с трио и как солист. И на сей раз – в дуэте с саксофонистом и флейтистом Уриэлем Вайнбергом. Его музыка основана на классическом фортепиано, на сложных ближневосточных ритмах и хитросплетенных мелодиях. В июле 2023 года Уриэль выпустил свой третий сольный альбом «Different Eyes» на британском лейбле Ubuntu Music и этот альбом вошел в список 10 лучших джазовых альбомов 2023 года по версии британской газеты The Guardian, заняв пятое место в рейтинге десяти джазовых альбомов 2023 года наряду с записями лидеров мировой сцены. Как отметили в The Guardian : «Джазовые скептики иногда жалуются, что в этом жанре техника ценится выше души, но израильский пианист Уриэль Херман опровергает это утверждение искренне и изящно».

Музыка Уриэля Хермана – это его как личное путешествие от детства в Иерусалиме и музыки Средиземноморья до американской джазовой классики и латинского джаза, и проходит через разные музыкальные миры, включая прелюдии Шопена, аранжировки музыки бразильского композитора Антонио Карлоса Жобима и песен «Нирваны» и вплоть до джазовой колыбельной, посвященную Херманом его детям.

Многие музыканты могут создать очевидное. Но немногие могут так отточить каждый жест, каждую ноту, каждый момент и каждый выбор произведения не просто блестяще, но так, что веришь – это единственная возможность. Именно так играет Уриэль Херман, виртуозно смешивая классику с бурлящим красочным Востоком, с этникой и с рок-музыкой, демонстрируя современный подход к музыке, подкрепленный страстью и захватывающим мастерством сложных ритмов.

«У всех нас одна пара глаз, но бесчисленные слои зрения, – пишет Уриэль Херман. – Мы можем выбирать, что увидеть, в том числе и наши воспоминания и наши мечты, которые окрашиваются в разные цвета каждый раз, когда мы о них задумываемся. Классическая музыка и классическая игра по-прежнему очень мне близки, но мне не хватало свободы – свободы освобождения от формы, свободы импровизации, самовыражения. Музыка – это искусство времени – она должна меняться и быть динамичной».

В 2019 году Уриэль Херман выпустил альбом «Face to Face» на французском лейбле Laborie Jazz, включающий авторскую музыку Уриэля и аранжировки песен Дэвида Боуи и Мордехая Заира. Первый его сольный альбом – «Awake» – вышел в 2014 году, и был назван одним из пяти лучших альбомов года Израиля по версии газета «Хаарец». Осенью 2008 года в сотрудничестве с контрабасистом Эхудом Эттуном был выпущен альбом «Half colors, Half Voices», состоявший из композиций на стихи, написанных легендарной израильской поэтессой Рахель. Альбом сразу же получил восторженные отзывы ведущих израильских музыкальных критиков.

С тех пор и по сей день Уриэль Херман выступал на множестве крупных фестивалях и площадок, включая концертный зал в Запретном городе в Пекине, Фестиваль Jazz Sous Les Pommiers (Франция), Centro Cultural в Аргентине, в Стэнфордском университете в Калифорнии, на фестивале Jarasum Jazz Festival (Южная Корея), на Taichung Jazz Festival (Тайвань), фестиваль Eclats d’Email Jazz (Лимож во Франции), Duc de Lombards (Париж), Bumhuis (Амстердам), на Джазовом фестивале на Красном море в Эйлате и многих других.

Уриэль Херман окончил Иерусалимскую Академию Музыки, изучал композицию у Андре Хайду и Михаэля Вольпе. Он также учился игре на фортепиано у всемирно известной пианистки Иланы Веред и у профессора Ассафа Зоара.До того, как полностью заняться джазом, давал концерты классической музыки как солирующий пианист, в том числе на музыкальном фестивале в Перудже в Италии и фестивале Мулен д’Анде во Франции.

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Уриэль Херман – Уриэль Вайнбергер. Фортепиано и саксофон.

Четверг, 23 января 2025 года, начало концерта – в 20:00, вход в музей – с 19:00. Места не нумерованы, рассадка в свободном формате.

Музей Иланы Гур, Старое Яффо

Уриэль Херман – фортепиано.

Уриэль Вайнбергер – саксофон и флейты.

Заказ билетов по https://www.ilanagoormuseum.org/product/uriel-herman-different-eyes/ или по телефону 03-6837676.

Общая цена билета на вечер (концерт + экскурсия + вход в музей + пиво на крыше музея) –120 шекелей.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/618044650907718/

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

При входе и в магазине музея можно приобрести книгу-альбом об Илане Гур и ее доме-музее.

Адрес: ул. Мазаль Дагим 4, Старый Яффо

Все фотографии (© Emmanuelle Nemoz) предоставлены Уриэлем Херманом