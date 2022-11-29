В Алматы открывается 10-й юбилейный кинофестиваль «Бастау»

В шорт-листе участников 10-го юбилейного Международного фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Бастау», который пройдет в Алматы (Казахстан) с 29 ноября по 3 декабря 2022 года, представлены сразу четыре картины из Израиля. В секции документальных фильмов в конкурсе участвует картина Шир Ньюман «Говорить о молчании». Среди короткометражных лент – проекты «Маленькая жизнь» Джессики Краатц и «Мертвое море» Нахда Башира. В конкурсе полнометражных фильмов – копродукция Израиля и Германии «Вкус яблок – красный» Ихаба Тарабие.

С 29 ноября по 3 декабря 2022 года в Алматы пройдет X Международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау». Организаторами традиционно выступают кинокомпания Tanaris Production при поддержке Акимата г. Алматы.

Для участия в юбилейном фестивале поступило свыше тысячи заявок. В итоге из более чем 1000 заявок отборочная комиссия определила 53 конкурсные работы из 40 стран мира. Среди конкурсантов – кинематографисты из Японии и Египта, Греции и Палестины, Франции и Катара, Израиля и Германии. Так что с полным основанием можно сказать, что юбилейный «Бастау» в этом году поставил географический рекорд.

Спикерами пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, стали:

Сергей Азимов – президент международного кинофестиваля «Бастау».

Азамат Сатыбалды – ректор Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова.

Диана Ашимова – арт-директор международного кинофестиваля «Бастау».

Георгий Овашвили (Грузия) – председатель жюри полнометражных фильмов.

Ёлкин Туйчиев (Узбекистан) – председатель жюри короткометражных фильмов.

Калила Омаров (Казахстан) – председатель жюри документальных фильмов.

Организаторы подчеркивают, что основными целями фестиваля являются сотрудничество между молодыми кинематографистами, поддержка и продвижение их работ. По словам президента «Бастау» Сергея Азимова – мы предоставляем молодым режиссерам и сценаристам уникальную площадку для реализации собственных проектов. «Бастау» существует десять лет и с успехом проходит все трудности благодаря профессиональной и дружной команде фестиваля.

«Для нас всегда главной идеей, основным концептом было следующее: все, начиная от организаторов, руководителей ведомств, кинотеатров – мы все обслуживающий персонал в самом высоком профессиональном смысле этого слова. Мы создаем инфраструктуру, которая выстраивается вокруг главных героев этой истории – авторов – режиссеров, операторов, драматургов, молодых актеров, делающих первые шаги. Это все ради них. И надо дать им это почувствовать», – отметил он.

В этом году на «Бастау» будет много нового. Появится новая награда – автору лучшего игрового короткометражного фильма будет вручаться премия имени режиссера Калыкбека Салыкова – автора культового фильма «Балкон», ставшего одним из провозвестников «Казахской новой волны». Это не единственная именная премия, которая вручается на «Бастау». В рамках фестиваля лучший документальный фильм традиционно удостаивается приза имени одного из корифеев казахстанского документального кино, народного артиста Казахской ССР, режиссера Ораза Абишева.

Также впервые на фестивале будет работать жюри NETPAC – это объединение по продвижению азиатского кино, куда входят 30 стран. NETPAC учредила особую награду – «Лучший азиатский фильм», которая присуждается на нескольких десятках кинофестивалей по всему миру. Начиная с этого года, такая награда будет присуждаться и на «Бастау». Возглавит жюри NETPAC член правления этой организации, кинокритик Гульнара Абикеева. Кроме нее, в состав жюри вошли казахстанский продюсер Ольга Хлащева и кинокритик из Кыргызстана Гульбара Толомушова, являющиеся членами NETPAC.

Гостей юбилейного фестиваля ждет насыщенная и интересная программа. Назовем лишь некоторые из казахстанских картин, которые смогут увидеть зрители во время работы фестиваля. На фестивале будет показана лента «Бакыт» Аскара Узабаева. Картина завоевала главную награду в программе «Панорама» 72-го Берлинского кинофестиваля – приз зрительских симпатий. В этой же секции – картины Адильхана Ержанова «Обучение Адемоки» и совместная работа казахстанских и российских кинематографистов «Тарлан», снятые при содействии Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК).

В конкурсе полнометражных фильмов от Казахстана участвует дебютный фильм Эльдара Шибанова «Горный лук». В 2021 году этот кинопроект году стал финалистом конкурса, который проводил Biennale College Cinema — кинолаборатория, созданная Венецианским биеннале при поддержке Минкультуры Италии. А в сентябре 2022 на кинофестивале в Венеции состоялась его мировая премьера.

В конкурсной программе документальных проектов участвует научно-популярный фильм Виктора Вильковиского «Возвращение моря», а фильмом закрытия фестиваля станет дебютная полнометражная картина Мади Балжанова «Молочная девочка» — романтическая комедия, которую критики уже сегодня называют «казахстанской Амели». Два последних фильма также сняты при поддержке ГЦПНК.

Открытие фестиваля состоится 29 ноября в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая. Гостей ждет казахстанская премьера фильма «Скоро кончится лето» режиссера Яны Скопиной. Это ее дебют в полнометражном кино. Яна является «дочерью» «Бастау» – ее первая работа – короткометражный фильм «Ты что-то прячешь в кулаке» была признана лучшей на V МКФ «Бастау». В 2015 году получая приз она обещала вернуться сюда уже с большой картиной.

Партнерами фестиваля выступают Министерство культуры и спорта РК, Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова, Высшая школа Turan Film Academy Университета «Туран» и Казахский национальный университет имени Аль-Фараби.

Информационные партнёры фестиваля: агентство «Хабар», телеканалы «Қазақстан», «Ел Арна», «Алматы», «СТВ», радиостанция «Эльдорадио», издания «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Антенна Казахстан», «Новая газета», «Аргументы и факты. Казахстан», «Алматы ақшамы», «Вечерний Алматы», интернет-порталы «Tengrinews», «Massaget», «Экспресс К», «365 info», «Orda.kz», «Kazakh24.info», «Tengri Lifestyle».

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Текст и фото – по материалам пресс-релиза фестиваля “Бастау”