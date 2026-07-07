Реквием Верди в исполнении Израильского вокального ансамбля с 17 по 19 июля – последний концерт сезона  

Джузеппе Верди. Реквием. Камерная обработка — Михаэль Бецнер-Брандт.

Израильский вокальный ансамбль с приглашёнными солистами и музыкантами.

Дирижёр: Юваль Бен-Озер.

Концерты пройдут в Раанане, Хайфе и Тель-Авиве, а также в онлайн-трансляции. 17–19 июля 2026 г.



В последней программе нынешнего сезона в рамках серии «Вокальное переживание» Израильский вокальный ансамбль исполнит одно из самых популярных литургических сочинений — Реквием Джузеппе Верди — в уникальной камерной версии, созданной немецким дирижёром Михаэлем Бецнер-Брандтом и изданной немецким издательством Carus в 2014 году. Партитура рассчитана на пятерых музыкантов: фортепиано, маримбу, валторну, контрабас и ударные инструменты. Вокальные партии хора и солистов остаются, разумеется, без изменений. Как и в других камерных версиях произведений с выраженным симфоническим характером, уменьшение состава оркестра здесь тоже отводит гораздо более центральное место хору и солистам.

Эта камерная версия Реквиема Верди ставит вокальные партии в центр произведения и освещает столь известное и столь популярное произведение в новом свете. Как и в случае с другими шедеврами симфонической музыки, получившими «уменьшенную» оркестровку (Реквием Габриэля Форе, «Царь Давид» Артюра Онеггера и другие), эта версия предоставляет слушателю возможность насладиться прекрасной музыкальной ролью хора и солистов, не жертвуя при этом драматизмом.

У Реквиями Верди есть как минимум две заметные камерные версии: аранжировка Йоахима Линкельманна для камерного оркестра и обработка Михаэля Бетцнера-Брандта для очень малого состава. Версия Линкельманна сохраняет симфонический характер оригинала, но сокращает духовые и медные силы до семи отдельных инструментов, при этом вокальные партии полностью совпадают с авторским текстом. Бетцнер-Брандт, наоборот, радикально уменьшает состав до пяти инструменталистов, перенося произведение в более камерную звуковую сферу.Такие камерные обработки возникли из практической необходимости исполнять монументальное сочинение меньшими силами, но при этом решают разные эстетические задачи — от бережного сокращения оркестра до создания почти новой, камерной звуковой версии.

Реквием, написанный Джузеппе Верди, — одно из самых популярных произведений классического репертуара. Оно было написано в память о композиторе Джоаккино Россини и об итальянском поэте Алессандро Мандзони, который умер примерно за год до премьеры сочинения, состоявшейся в церкви Сан-Марко в Милане в 1874 году. Сочетание канонического католического текста с оперным стилем 61-летнего Верди, находившегося на пике карьеры — после долгой череды феноменальных успехов, среди которых «Риголетто», «Сила судьбы», «Дон Карлос», — снискало успех буквально с первого момента.

Реквием — единственное крупное произведение Верди, написанное не для оперной сцены и пользующееся такой же широкой популярностью, как и лучшие из его 26 опер. Законченный весной 1874 года, через несколько лет после «Аиды», Реквием имел длительную историю создания. Запечатлев патриотические настроения Верди, Реквием увековечил память о его великих соотечественниках.

Первоначальный замысел Реквиема был связан с именем Россини, умершим 13 ноября 1868 года. «Хотя меня и не связывала с ним очень тесная дружба, я оплакиваю вместе со всеми потерю этого великого артиста, — писал Верди. — В мире угасло великое имя! Это было имя самое популярное в нашу эпоху, известность самая широкая — и это была слава Италии!». Уже четыре дня спустя после смерти Россини Верди предлагает тщательно разработанный проект увековечения его памяти: «Я предложил бы наиболее уважаемым итальянским композиторам… объединиться с целью написать траурную мессу, которую исполнили бы в годовщину смерти Россини.

Надо будет создать комиссию из людей толковых, чтобы наладить проведение этого исполнения, и, прежде всего для того, чтобы выбрать композиторов, распределить между ними части реквиема и упорядочить общую форму всей этой работы. Это сочинение… должно будет показать наше преклонение перед человеком, смерть которого оплакивает сейчас весь мир», — писал Верди. Такая комиссия была создана из профессионалов Миланской консерватории, а части распределены по жребию между 12 композиторами. Верди досталась последняя часть Libera me. Год спустя Верди сообщал, что решил сам сочинить весь «Реквием», причем к тому времени им уже были созданы две первые части, составившие единое целое с ранее написанной последней частью, доставшейся ему в 1868 году по жребию.

В том же 1868 году состоялась долгожданная встреча Верди с другим, не менее знаменитым, чем Россини, современником — писателем Алессандро Мандзони. Еще 16-летним юношей Верди прочел роман «Обрученные». «Это величайшая книга нашей эпохи, и одна из самых великих книг, созданных человеческим умом. И это не только книга, это утешение для человечества», — писал Верди. Композитор боготворил Мандзони, называл его «великим поэтом», «великим гражданином», «святым человеком», «славой Италии. Узнав о смерти Мандзони (22 мая 1873 года), Верди не поехал в Милан, сказав: «у меня не хватает мужества присутствовать на его похоронах», но уже на следующий день принял решение создать грандиозный памятник — Реквием, который лучшие певцы должны были исполнить в Милане в годовщину смерти Мандзони. Отказавшись от первоначально задуманных 12 частей, Верди разделил традиционный текст католической заупокойной мессы на 7 частей, из которых самая грандиозная — 2-я, в свою очередь, распадается на 9 эпизодов.

Работа шла быстро, в августе Верди уже послал приглашение певице для участия в премьере. Она состоялась в первую годовщину смерти Мандзони, 22 мая 1874 года в Милане, в соборе Сан Марко под управлением Верди, а 3 дня спустя в театре «Ла Скала» и прошла с огромным успехом. Реквием близок по стилю поздним операм Верди, прежде всего, к создававшейся одновременно «Аиде».

На протяжении многих лет, начиная с самого первого исполнения, предпринимались попытки создать камерные версии произведения — среди прочего, версия Листа для четырёх фортепиано, — однако каждый любитель музыки узнаёт и ассоциирует Реквием Верди с масштабными исполнениями: большим оркестром и многочисленным хором. Сцена, заполненная сотнями участников, стала частью его узнаваемого облика.

Нынешняя версия была оркестрована немецким дирижером Михаэлем Бецнер-Брандтом и издана немецким издательством Carus в 2014 году (Carus-Verlag, Штутгарт — издательство, специализирующееся на хоровой и духовной музыке).

Михаэль Бецнер-Брандт – немецкий композитор хормейстер, педагог, автор и пианист немого кино, родился в 1972 году в Adenau/Eifel, живёт в Берлине.

Выдвижение голосов на первый план особым образом раскрывает католически-церковные традиции и истоки, из которых Верди черпал своё вдохновение, а также оперное начало, пронизывающее произведение от начала до конца.

Можно ли услышать Tuba Mirum, возвещающую голос трубы Судного дня, без огромной секции медных духовых инструментов? Оставляет ли отсутствие вибрирующего трепета струнных инструментов место для волнения в душераздирающих фортепианных фрагментах? Не узнаете, пока не услышите…

Художественный руководитель Израильского вокального ансамбля, дирижер Юваль Бен-Озер убеждён, что способность услышать знакомую музыку иначе, в ином ключе — это ключ к наслаждению ею. Иная оркестровка позволяет услышать и открыть новые стороны произведения, которые, возможно, ускользали от слуха в рамках огромного оркестра Верди. В конце концов, вся музыка — ее красота, стиль, волнение и мелодии — остается неизменной.

Сочетание Израильского вокального ансамбля — ведущего профессионального хорового коллектива, четырёх лучших израильских оперных певцов и пяти музыкантов первого ряда — обещает необычный и волнующий музыкальный опыт.

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Верди. Реквием. Камерная обработка — Михаэль Бецнер-Брандт.

Израильский вокальный ансамбль

Солисты:

Алла Василевицки – сопрано,

Ницан Алон – альт,

Рон Зильберштейн – тенор,

Алексей Канунников — бас

Музыканты:

Хагай Шалом – валторна,

Эрез Меюхас – контрабас,

Пазит Галь — фортепиано,

Даниэль Соломонов – ударные,

Томер Галили — ударные

Дирижёр: Юваль Бен-Озер

При содействии Центра «Тремоло» — центра ударных инструментов в Израиле, Нетания

Даты:

Раанана: пятница, 17.7.26, 13:00, Мишкан ле-музика (Дом музыки Раанана)

Хайфа: суббота, 18.7.26, 12:00, Церковь Св. Иоанна,

Тель-Авив-Яффо: воскресенье, 19.7.26, 20:00, Центр музыки Яффо

Онлайн-зал, трансляция и запись: воскресенье, 19.7.26, 20:00

Цены: 125–145 шекелей Онлайн-зал: 70 шекелей

Билеты: на сайте Израильского вокального ансамбля https://ivocal.co.il/ru/ или по телефону 074-7012112

https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

https://ivocal.co.il

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Все фотографии (© Владимир Годник, © Ярден Бейдер, © Алекс Вассерман, © Ифат Йогев ) предоставлены пресс-службой Израильского вокального ансамбля