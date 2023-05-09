Владимир Молчанов и его истории. Встречи с Владимиром Молчановым в программе «До и после полуночи» в Тель-Авиве и в Хайфе в рамках проекта «Линии жизни. Израиль»

Владимир Молчанов, автор и ведущий популярных программ на телевидении и радио, писатель и педагог, приезжает в июне в Израиль в рамках проекта «Линия жизни». Всего два вечера – 16 июня в Тель-Авивском Центре Сюзан Далаль и в 18 июня в Хайфском театре – будут проходить эти встречи, на которых можно будет услышать его истории и задать вопросы знаменитому журналисту. Это встреча – диалог о дне сегодняшнем через призму прошлого. Вас ждут эксклюзивные авторские сюжеты и ответы на ваши вопросы.

Историй у Владимира Молчанова множество. Он в журналистике уже 45 лет, взял около 8 тысяч интервью, разговаривал и с королевскими особами, и со звездами шоу-бизнеса, с учеными, музыкантами и бизнесменами. Многие помнят его по знаменитой программе «До и после полуночи». Но кроме этого, он снял более 40 документальных фильмов, создал многосерийные циклы «До и после…». «Помню, люблю…», «И дольше века длится день…» и другие. 14 лет Молчанов вел программу «Рандеву с дилетантом» на радио «Орфей», где беседовал с композиторами, исполнителями, ставил редкие записи и открывал новые имена.

В 1987 году на советское еще телевидение его привела сестра, знаменитая теннисистка Анна Дмитриева, которая тогда вела спортивные выпуски в программе “Время”. Великолепно образованный (закончил МГУ по специальности нидерландский язык и литература), обладатель мягкого бархатного голоса и аристократической внешности, он стал невероятно популярным. Начав с ведущего новостей, он параллельно создал собственный проект: первую ночную программу на советском телевидении “До и после полуночи”. Эту программу смотрела буквально вся страна. Все в ней было непривычно: импозантный Молчанов разговаривал со зрителями на понятном, простом и красивом русском языке. Как будто принимал гостей дома. Впервые на советском телевидении в прямом эфире он беседовал с приглашенными звездами: к нему приходили Андрей Миронов, Альфред Шнитке, Валентин Гафт, Леонид Филатов, а еще Ив Монтан, группа Status Quo и т.д. Он ставил в эфире музыкальные хиты и показывал клипы Майкла Джексона и Стинга.

Он сам писал сценарии, снимал сюжеты, мог интервьюировать кого угодно. Спускался в шахту для интервью с шахтерами, а в следующем сюжете беседовал с кутюрье и манекенщицами. Способность говорить с людьми на разные темы уважительно, без пафоса и звездности – признак настоящего интеллигента. Молчанову это всегда удавалось. Возможно, причиной тому его происхождение и воспитание. Его отец Кирилл Молчанов был талантливым композитором(в числе прочего он написал музыку к фильму «А зори здесь тихие») и директором Большого театра. Мама Марина Пастухова-Дмитриева была актрисой, сестра Анна Дмитриева – знаменитой теннисисткой, а затем стала не менее выдающимся спортивным комментатором. В их доме бывали легенды Художественного театра имени Чехова: Василий Ливанов, Ольга Андровская и т.д. Его крестной стала Ольга Книппер-Чехова.

Интеллигентность подразумевает и способность чувствовать боль других и сохранять верность убеждениям. Еще до начала своей телевизионной карьеры, работая в Агентстве печати и новостей АПН, Владимир Молчанов прославился своими журналистскими расследованиями. Не будучи евреем (он всегда добавляет к этому «к сожалению») он семь лет занимался розыском нацистских преступников и исследованием темы Холокоста. Много работал в Латвии, собирал материалы о концлагере Кайзервальд, об аудринской трагедии. Во многом благодаря его расследованиям были арестованы нацистские преступники: голландский миллионер, эсэсовец Питер Ментен, пособник фашистов в Латвии Виктор Айрас. Молчанов издал книгу очерков «Возмездие должно свершиться», которая была переведена на множество языков.

В 2006 году Владимир Молчанов вместе с женой, режиссером Консуэлой Сегура, создал фильм «Мелодии Рижского гетто», в котором рассказал о Холокосте на территории Латвии. В фильме собраны воспоминания уцелевших обитателей гетто, которые сопровождаются кадрами кинохроники. Фильм полон музыки: поет оперная певица Инесса Галанте, скрипач Гидон Кремер рассказывает о погибших в гетто родных. За этот фильм Федерация еврейских общин вручила Владимиру Молчанову премию «Человек года 5766/2006».

При внешней мягкости Владимир Молчанов – человек убеждений. Будучи ведущим главной программы «Время», он ушел оттуда в связи с вильнюсскими событиями 1991 года, когда сюжет был снят с эфира. После премьеры фильма «Забой» о луганских шахтерах он окончательно покинул советское телевидение. Перед показом фильма он попрощался со зрителями, а через полчаса после окончания премьеры, взорвалась одна из шахт, где проходили съемки, погибло 70 человек.

С 1996 года Молчанов перестал вести общественно-политические программы, сосредоточившись на культуре. Он познакомил зрителей со многими талантливыми композиторами, музыкантами, артистами, как ныне живущими, так и звездами прошлого. Сегодня он преподает в Высшей школе кино и телевидения, дает мастер-классы, пишет сценарии, выступает вместе с артистами и музыкантами на тематических вечерах. Вся его многолетняя карьера не омрачена ни единым скандалом ни в профессиональной, ни в частной жизни, он остается редким примером благородства, профессионализма и честности.

Встречи с Владимиром Молчановым в программе «До и после полуночи» в Израиле:

16 июня, Тель-Авив-Яффо, Центр Сузан Далаль.

18 июня, Хайфа, «Театрон Хэйфа», зал № 2.

Заказ билетов – https://bravo.newsru.co.il/announce/75037

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Фотографии предоставлены проектом «Линия жизни. Израиль»