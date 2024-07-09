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Вопросы под алым  пологом

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Инна Шейхатович.  Фото  – Йоси Цвекера  

Девочка бегает по  авансцене. Убегает от преследователей. В мире жестоких и властных мужчин она бессильна. Бесправна.  Годы и годы утекли, ушли, канули  –  а женщину   всё так же превращают в игрушку. В  куклу, с которой не церемонятся. Ее несёт,  будто злым ветром,   от кулисы к кулисе. И мужчины в   масках слепят ее  белыми ножами-фонариками. И  уволакивают   в алые дебри. В кровавое пламя. Это пролог.  Который вне времени.  Оркестровое вступление падает в зал жестко, драматично – будто предвестие беды. Скрежетом медных духовых. Рок сейчас раскрутит свой маховик. Молох судьбы запущен.  «Риголетто», израильская версия  спектакля испанского режиссера Мигеля дель Арко. Трактовку для нашей публики и нашей жизни осуществила Регина Александровская.  Великая опера, в которой всегда  можно найти  новые пласты смыслов.

…Оргия при дворе Герцога. Малопристойные танцы, атмосфера развращенного сибаритства,  винные  пары  и подобострастие. Герцог – солнце, вокруг него  вращается жизнь. Фальшивая и  пошлая.  Он обаятельный, красивый,  побеждающий любую женщину. Уверенный в том, что верность и преданность – пустой звук. И итальянец Оресте Козимо, исполняющий партию Герцога,   поет  об этом   прелестную, очаровательную песенку. Циничную – но   покоряющую.  Всему миру известную. Женщины – куклы, живые игрушки. Мораль, долг, порядочность – досадные мелочи. Оресте Козимо точно попадает в рисунок,  в стиль спектакля. Вокалист ровно и уверенно звучит,  он даже страшноват в этих своих злых, преступных действиях. Только в сцене с Джильдой¸ когда он в простой одежде и  студенческих очёчках протягивает к девушке  руки, он вдруг чуть меняется,  мелькает тень надежды: а вдруг,  может все же изменится…а если это и правда любовь, которая его «выпрямит»…Герцог – обаятельное чудовище.  А рядом  с ним – наставник. Шут. Циник, если это и правда любовь, которая его «выпрямит»….    Йонут Паску, румынский артист, который на нашей сцене спел огромный репертуар,   в этой роли царит. Он столько всего  наработал, нашёл, что образ приобрёл одновременно черты блестящего ковёрного клоуна – и Лира.  Комедия и трагедия перемешаны.  Артист меняет походку, природу речи. В сценах с Герцогом и придворными Риголетто не похож на себя в сценах с дочерью, драгоценной Джильдой.  Он   растворяется в нежности и заботе, когда он со своей девочкой.  Он фанфаронисто- глумлив на работе,  при дворе. Тут он пошл  и подл, и презрительно – равнодушен к чужой беде.     И суеверно – опаслив,   когда речь идет о защите собственного ребенка.  Он злокознен и несчастлив. Слишком хорошо знает людей. И нет у него к ним  никакого сантимента. Он вооружен своим цинизмом. И когда у него украли дочь, отдали Герцогу на забаву, он раздавлен. Подлость, пресмыкательство и цинизм  не спасли…Театр рассказывает историю, в которой злой слуга,  изгой,  вечный повод для насмешек, предмет злобы и отвращения всех при этом дворе, пытается отомстить за поруганную  честь. Да только сам попадает в ловушку. Платит слезами и страшной потерей  за подлость.  И мы,  в финале потрясенные игрой рока, при вспышках молнии, в грозу, бушующую тёмной ночью над пасынками судьбы, понимаем: Риголетто не жертва, он чума, язва. Урод,   который ничем не искупит своего уродства, и внешность здесь ни при чём. Йонут Паску достигает в этой партии серьезных актёрских высот.

Дочь Риголетто, Джильда, одинока, наивна. Прелесть ее доброго сердца, чистота души  – в гениальной арии, которой наделил ее Верди. В дивном светящемся звучании, которое и ранит, и чарует. Исполнительница партии  Джильды на премьерном спектакле, Хила Фахима,  была немного неточна в нотном материале, у нее вполне масштабный оперный  голос, жаль, что не очень интересный, не   разнообразный по краскам.

Важные драматургические составляющие – партии Маддалены и Спарафучиле, оттеняют линию шут – Джильда.  Они не так просты,  как кажется, этот киллер и его эротичная  сестра. И вершина оперы – их квартет.  Шедевр, который гипнотически действует на зал. На любую душу. Вот они и вместе:  шут с жаждой мести; Джильда, узнавшая любовь; Маддалена, испытывающая  симпатию к милому бесшабашному незнакомцу; наёмный убийца, имеющий свой кодекс чести, по-своему даже благородный. Тут я скажу так: зрители, которые попадут на спектакль  с  другим  составом  исполнителей, увидят  иной мир. Иной  спектакль. Так увидела его я на генеральной репетиции. И некоторые партии будут явно спеты и сыграны лучше, чем то, что было на премьере. Но оба варианта  интересны. Я не буду здесь писать про хор, который мне в последнее время не приносит радости, который пестрит, не убеждает.  Так оно в последнее время… Дирижер, итальянский маэстро  Маттео Бельтрами – большой  специалист  по работе с музыкой Верди. И с   вокалистами. Он очень тонко ощущает природу голосов, помогает, поддерживает,  акцентирует, высвечивает их сильные стороны. Оркестр в этой постановке меня лично (я настаиваю:  это сугубо мое личное мнение, весьма эмоциональное…) разочаровал. У меня много к нему претензий…

… Ткани, маски, полотнища.  Они как логотип. Спектакль закутан в материю. Алые ткани падают, открывая изнанку, кулуарную чехарду, мутные подробности  жизни при дворе. Нутро герцогского мира и сердца, футляр, в котором страшноватая его душа властелина пребывает в покое и ленивом разврате.   А  когда черные холмы, взгорья  – тоже из тканей¸ из тряпья!  –  вдруг раздвигаются, раскрываются,  обнажается зеленый оазис, остров покоя. Мирок  под прозрачной пленкой –  как оранжерея. Та, в которой шут лелеет свою сокровенную тайну. Свое дитя… Изумрудные ветки, и рядом  с ними белоснежные тела дриад из песни-сна Джильды, очень впечатляют. Цвет и свет на короткое время торжествуют… Серо-черные тряпки пристанища  Спарафучиле.  Туманно-серое свечение на ткани, в конце, то, куда  уходят  в финале и Джильда, и другие женщины, убитые, уничтоженные, похищенные, изнасилованные. И всё повторится. И этому нет конца. Порочные сильны. Зло никуда не ушло.

На сцене Израильской оперы на поклонах подняли наш флаг. Зал аплодировал. Залу заданы вопросы. Так и задумывала, так и хотела режиссер обновления –переосмысления Регина Александровская.

Даты  оставшихся представлений:
Вторник, 9 июля, 20:00
Четверг 11 июля, 20:00
Пятница, 12 июля, 13:00
Суббота, 13 июля, 20:00
Воскресенье, 14 июля, 20:00
Вторник, 16 июля, 18:00
Среда, 17 июля, 20:00
Четверг, 18 июля, 18:00 (дополнительный спектакль)
Пятница, 19 июля, 13:00 (дополнительный спектакль)

Информация и билеты на сайте Израильской Оперы https://bit.ly/3x7qU2G, по телефону 036927777, а также в «Браво»:  https://bit.ly/3XeA8oe

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