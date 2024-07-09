Вопросы под алым  пологом

Инна Шейхатович. Фото – Йоси Цвекера

Девочка бегает по авансцене. Убегает от преследователей. В мире жестоких и властных мужчин она бессильна. Бесправна. Годы и годы утекли, ушли, канули – а женщину всё так же превращают в игрушку. В куклу, с которой не церемонятся. Ее несёт, будто злым ветром, от кулисы к кулисе. И мужчины в масках слепят ее белыми ножами-фонариками. И уволакивают в алые дебри. В кровавое пламя. Это пролог. Который вне времени. Оркестровое вступление падает в зал жестко, драматично – будто предвестие беды. Скрежетом медных духовых. Рок сейчас раскрутит свой маховик. Молох судьбы запущен. «Риголетто», израильская версия спектакля испанского режиссера Мигеля дель Арко. Трактовку для нашей публики и нашей жизни осуществила Регина Александровская. Великая опера, в которой всегда можно найти новые пласты смыслов.

…Оргия при дворе Герцога. Малопристойные танцы, атмосфера развращенного сибаритства, винные пары и подобострастие. Герцог – солнце, вокруг него вращается жизнь. Фальшивая и пошлая. Он обаятельный, красивый, побеждающий любую женщину. Уверенный в том, что верность и преданность – пустой звук. И итальянец Оресте Козимо, исполняющий партию Герцога, поет об этом прелестную, очаровательную песенку. Циничную – но покоряющую. Всему миру известную. Женщины – куклы, живые игрушки. Мораль, долг, порядочность – досадные мелочи. Оресте Козимо точно попадает в рисунок, в стиль спектакля. Вокалист ровно и уверенно звучит, он даже страшноват в этих своих злых, преступных действиях. Только в сцене с Джильдой¸ когда он в простой одежде и студенческих очёчках протягивает к девушке руки, он вдруг чуть меняется, мелькает тень надежды: а вдруг, может все же изменится…а если это и правда любовь, которая его «выпрямит»…Герцог – обаятельное чудовище. А рядом с ним – наставник. Шут. Циник, если это и правда любовь, которая его «выпрямит»…. Йонут Паску, румынский артист, который на нашей сцене спел огромный репертуар, в этой роли царит. Он столько всего наработал, нашёл, что образ приобрёл одновременно черты блестящего ковёрного клоуна – и Лира. Комедия и трагедия перемешаны. Артист меняет походку, природу речи. В сценах с Герцогом и придворными Риголетто не похож на себя в сценах с дочерью, драгоценной Джильдой. Он растворяется в нежности и заботе, когда он со своей девочкой. Он фанфаронисто- глумлив на работе, при дворе. Тут он пошл и подл, и презрительно – равнодушен к чужой беде. И суеверно – опаслив, когда речь идет о защите собственного ребенка. Он злокознен и несчастлив. Слишком хорошо знает людей. И нет у него к ним никакого сантимента. Он вооружен своим цинизмом. И когда у него украли дочь, отдали Герцогу на забаву, он раздавлен. Подлость, пресмыкательство и цинизм не спасли…Театр рассказывает историю, в которой злой слуга, изгой, вечный повод для насмешек, предмет злобы и отвращения всех при этом дворе, пытается отомстить за поруганную честь. Да только сам попадает в ловушку. Платит слезами и страшной потерей за подлость. И мы, в финале потрясенные игрой рока, при вспышках молнии, в грозу, бушующую тёмной ночью над пасынками судьбы, понимаем: Риголетто не жертва, он чума, язва. Урод, который ничем не искупит своего уродства, и внешность здесь ни при чём. Йонут Паску достигает в этой партии серьезных актёрских высот.

Дочь Риголетто, Джильда, одинока, наивна. Прелесть ее доброго сердца, чистота души – в гениальной арии, которой наделил ее Верди. В дивном светящемся звучании, которое и ранит, и чарует. Исполнительница партии Джильды на премьерном спектакле, Хила Фахима, была немного неточна в нотном материале, у нее вполне масштабный оперный голос, жаль, что не очень интересный, не разнообразный по краскам.

Важные драматургические составляющие – партии Маддалены и Спарафучиле, оттеняют линию шут – Джильда. Они не так просты, как кажется, этот киллер и его эротичная сестра. И вершина оперы – их квартет. Шедевр, который гипнотически действует на зал. На любую душу. Вот они и вместе: шут с жаждой мести; Джильда, узнавшая любовь; Маддалена, испытывающая симпатию к милому бесшабашному незнакомцу; наёмный убийца, имеющий свой кодекс чести, по-своему даже благородный. Тут я скажу так: зрители, которые попадут на спектакль с другим составом исполнителей, увидят иной мир. Иной спектакль. Так увидела его я на генеральной репетиции. И некоторые партии будут явно спеты и сыграны лучше, чем то, что было на премьере. Но оба варианта интересны. Я не буду здесь писать про хор, который мне в последнее время не приносит радости, который пестрит, не убеждает. Так оно в последнее время… Дирижер, итальянский маэстро Маттео Бельтрами – большой специалист по работе с музыкой Верди. И с вокалистами. Он очень тонко ощущает природу голосов, помогает, поддерживает, акцентирует, высвечивает их сильные стороны. Оркестр в этой постановке меня лично (я настаиваю: это сугубо мое личное мнение, весьма эмоциональное…) разочаровал. У меня много к нему претензий…

… Ткани, маски, полотнища. Они как логотип. Спектакль закутан в материю. Алые ткани падают, открывая изнанку, кулуарную чехарду, мутные подробности жизни при дворе. Нутро герцогского мира и сердца, футляр, в котором страшноватая его душа властелина пребывает в покое и ленивом разврате. А когда черные холмы, взгорья – тоже из тканей¸ из тряпья! – вдруг раздвигаются, раскрываются, обнажается зеленый оазис, остров покоя. Мирок под прозрачной пленкой – как оранжерея. Та, в которой шут лелеет свою сокровенную тайну. Свое дитя… Изумрудные ветки, и рядом с ними белоснежные тела дриад из песни-сна Джильды, очень впечатляют. Цвет и свет на короткое время торжествуют… Серо-черные тряпки пристанища Спарафучиле. Туманно-серое свечение на ткани, в конце, то, куда уходят в финале и Джильда, и другие женщины, убитые, уничтоженные, похищенные, изнасилованные. И всё повторится. И этому нет конца. Порочные сильны. Зло никуда не ушло.

На сцене Израильской оперы на поклонах подняли наш флаг. Зал аплодировал. Залу заданы вопросы. Так и задумывала, так и хотела режиссер обновления –переосмысления Регина Александровская.

Даты оставшихся представлений:

Вторник, 9 июля, 20:00

Четверг 11 июля, 20:00

Пятница, 12 июля, 13:00

Суббота, 13 июля, 20:00

Воскресенье, 14 июля, 20:00

Вторник, 16 июля, 18:00

Среда, 17 июля, 20:00

Четверг, 18 июля, 18:00 (дополнительный спектакль)

Пятница, 19 июля, 13:00 (дополнительный спектакль)

Информация и билеты на сайте Израильской Оперы https://bit.ly/3x7qU2G, по телефону 036927777, а также в «Браво»: https://bit.ly/3XeA8oe

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting