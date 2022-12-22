Вручены премии Ландау за 2022 год в области науки и искусств

На фото все лауреаты – слева направо: Ноа Цдака, проф. Дорит Пуд, Корин Аллаль, Йони Гудман, председатель правления «Мифаль ха-паис» Авигдор Ицхаки, гендиректор «Мифаль ха-паис» Бени Дрейфус, проф. Шмуэль Фассберг, проф. Ротем Сорек, проф. Нир Фридман, Амит Дрори, Анат Даниэли. Фото: Сиван Фарадж

Председатель правления «Мифаль ха-Паис» Авигдор Ицхаки, генеральный директор Бени Дрейфус и директор департамента культуры «Мифаль ха-Паис» Долин Мельник наградили лауреатов премии имени Ландау в области науки и искусств за 2022 год.

Церемония награждения состоялась в Центре современной еврейской культуры и искусства «Неве-Шехтер» в Тель-Авиве. Каждый лауреат получит приз в размере 150 тысяч шекелей, а общий призовой фонд составил 1,35 млн шекелей.

Премия за достижения всей жизни в этом году вручена композитору и певице Корин Аллаль «за уникальный вклад в израильскую музыку во всех ее проявлениях».

В области науки лауреатами премии стали профессор Ротем Сорек (микробиология), профессор Дорит Пуд (медицинский уход), профессор Нир Фридман (персонализированная медицина), профессор Шмуэль Фассберг (библеистика и лингвистика).

Лауреаты премии Ландау в области искусства: Йони Гудман (анимация), Анат Даниэли (хореография), Ноа Цдака (фотография) и Амит Дрори, чье творчество находится на стыке различных дисциплин, от сценических искусств до перформанса и инсталляций.

Эта престижная награда вручается в знак признания выдающегося вклада ученых и деятелей культуры в науку, прикладные исследования, искусство и культурную жизнь Израиля. Премия существует уже 22 года и по праву считается одной из престижных наград Израиля, она названа в честь Михаэля Ландау, первого главы «Мифаль ха-Паис».

Председатель правления «Мифаль ха-паис» Авигдор Ицхаки:

«Премия «Мифаль ха-паис» имени Ландау в области науки и искусств с годами стала одной из самых важных и престижных наград в Израиле. В этом году ученые страны продолжили расширять горизонты и добиваться беспрецедентных достижений как на национальном, так и на международном уровне. В области искусства мы переживаем новый расцвет, который приходит с завершением особенно тяжелого кризиса в культурной жизни. Безусловно, нам есть чем гордиться. Цель премии Ландау – признание и оценка важной неустанной работы выдающихся людей, чье влияние на нашу жизнь столь значительно. В этом году мы решили расширить рамки премии и вручить награду за достижения всей жизни, рассмотрев кандидатов, внесших значительный и уникальный вклад в духовную жизнь общества. Корин Аллаль, создает уникальную музыку, ее песни сопровождают нас на протяжении десятков лет и являются выдающимся культурным наследием для нынешних и будущих поколений израильтян».