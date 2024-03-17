«Все варианты возможны…». Концерт джазового трио пианиста Ари Эрева в музее Иланы Гур в Старом Яффо 28 марта 2024 года

Верхнее фото – AriErev-Photo © Gangi N all that jazz

«Все варианты возможны…» – это концерт, наполненный историями – джазовыми, музыкальными и не только; такими историями, которые можно передать в музыке и которые рассказывает и проигрывает прекрасный израильский джазовый пианист Ари Эрев, создающий атмосферу мягкую, захватывающую, теплую и мелодичную.

Вместе со своими коллегами – джазовым трио (барабанщик Итай Кан и контрабасист Йонатан Леви) Ари Эрев даст концерт в четверг 28 марта 2024 года в музее Иланы Гур в Старом Яффо.

В программе «Все варианты возможны…» представлена ​​оригинальная музыка Ари Эрева, собранная с выпущенных им за последние годы четырех альбомов, в том числе и с последнего его альбома «Close to Home».

«Все варианты возможны…» – это также джазовые гармонии, живые ритмы латиноамериканской музыки, шоу и лирическое и захватывающее, с взрывным темпом и с джазовыми аранжировками израильских песен..

Помимо выпуска четырех сольных альбомов, Ари Эрев выступал и записывался с ведущими джазовыми музыкантами Израиля, а также выступал в Европе, в сотрудничестве с известными европейскими джазовыми музыкантами – в Венгрии, Швейцарии, Дании и Чехии.

Ари Эрев https://arierev.com/ знает о джазе всё и даже немного больше, чем всё. Он – один из наиболее заметных музыкантов и создателей израильской джазовой сцены

«Течение воды, мне кажется, схоже с музыкой. Как река, которая течет в одном направлении и никогда не возвращается, никогда не повторяет самое себя, так и музыка, в особенности джаз – будто бы все время то же самое, ни никогда не одно и то же» – так говорит о музыке Ари Эрев, в музыке которого сочетаются глубокий классический оттенок и интимный, деликатный и эмоциональный стиль, вдохновленный такими пианистами, как Билл Эванс, Кенни Баррон и Фред Херш, а также стилем энергичных латинских ритмов – как у пианистов Мишеля Камило и Мишеля Петруччиани. Все это позволило Ари Эреву создать собственную исполнительскую манеру.

Родившийся и выросший в Израиле, пианист Ари Эрев начал свое музыкальное образование, изучая классическое фортепиано. Джазом он увлекся уже в 17 лет, благодаря отцу, пианисту-любителю, игравшему джаз дома. Позже Ари изучал джаз и импровизацию, учился также и в Музыкальной академии Рубина в Тель-Авиве. Ари Эрев регулярно играет и выступает в лучших джаз-клубах Израиля, в том числе «Левонтин 7» и «Шаблуль Джаз» в Тель-Авиве, в «Желтой подводной лодке» в Иерусалиме, а также на фестивалях в Европе и Израиле.

Джазовый критик Эдвард Бланко охарактеризовал его как «… одного из лучших пианистов на международной джазовой сцене сегодня». Ари Эрев сочетает в своей игре сложные гармонические джазовые элементы с и латиноамериканскими ритмами и темпераментом под влиянием музыки Центральной и Южной Америки и глубокой фортепианной традицией мира классической музыки.

Музыкальный критик Йоси Херсонский написал об альбоме «Close to Home»: «Этот альбом заставляет вновь и вновь слушать его, чтобы снова оказаться в потоке звуков, в мире, полном мелодии и импровизации, эмоций и чувств».

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Трио Ари Эрева. «Все варианты возможны».

Музей Иланы Гур. Четверг, 28 марта 2024 года

Ари Эрев – фортепиано.

Йонатан Леви – бас.

Итай Кан – ударные.

Начало концерта – в 19:30.

Музей открыт с 18:30.

Цена билета на весь вечер (включая концерт и входной билет в музей) – 80 шекелей.

Заказ билетов по ссылке: https://bit.ly/3Tocgv2 или по телефону 03-6837676.

Количество мест ограничено!

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/841163397772326/

Количество мест ограничено. Места не нумерованы, рассадка в свободном формате.

Сайт музея – https://www.ilanagoormuseum.org

Страница музея в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Все фотографии (© Gangi N All That Jazz, © Yoel Levy) предоставлены Ари Эревом