Впечатления – © Маша Хинич. Фото – Yossi Zwecker

Будут еще всего 2 представления – во вторник 10 декабря и в пятницу 13-го – всего еще два представления «Военного реквиема» Бенджамина Бриттена в Израильской Опере. Это было так печально, так прекрасно, так нужно и так вовремя – сейчас, именно сейчас. Во время оваций хористы подняли плакаты с портретами заложников. Господи, как мы дожили до этого времени? Вслушайтесь в музыку и слова «Военного реквиема» – может ответ найдется там, в тексте канонической литургии и в стихах Уилфрида Оуэна, написанных во время Первой мировой войны. Господи, за что нам это – вопрошает хор, и вопрошаем мы.

Исполнение «Военного реквиема» Бриттена – это вызов для музыкантов. Израильская Опера, ее хор и детский хор «Моран», солисты этот вызов приняли и справились ним необыкновенно удачно, дав свою интерпретацию эмоциональному напряжению и выражению вечного покоя, как дань уважения тем, кто защищает нас сегодня, кто погибает сегодня. Эта постановка пропитана трауром и в то же время она величественна. «Моя тема – война и жалость к войне, – писал Оуэн в предисловии к своему сборнику. – Поэзия – в жалости». На сцене Израильской Оперы, поэзия – в величественности исполнения.

«Военный реквием» – это рассказ о страданиях и о поисках понимание причины этого, здесь нет готового сюжета, который бы подсказа инсценировки, но режиссер Идо Риклин нашел абсолютно точную форму сценического воплощения музыки Бриттена, идеально воплотив в форме драмы на оперной сцене его ошеломляющее послание, поставив произведение с контрастными настроениями и сценами, сочетающими душераздирающие стихи Уилфреда Оуэна и слова традиционной латинской заупокойной мессы.

Незаурядный талант, непоколебимая любовь к музыке и вера в целительную силу искусства – вот что ставит Бенджамина Бриттена в один ряд с бессмертными гениями, творения которых по праву считаются шедеврами. Британский композитор, чьи первые шаги в музыке и обучении композиции сопоставимы со стараниями юного Моцарта, сумел завоевать признание при жизни и стать одной из самых заметных и выдающихся фигур среди классиков современности.

В 1904 году немецкий критик Оскар Шмиц назвал Великобританию «Страной без музыки»: после смерти Генри Пёрселла в 1695 году и Генделя в 1759 году Британия фактически не вносила ничего нового в раз­витие классической и позже романтической музыки. Бенджамин Бриттен (1913-1976) смог своей музыкой завоевать не только Англию, но и осталь­ной мир. В XX веке для всего музыкального мира сочетание «музыка Англии» и «музыка Бриттена» стали синонимами.

Бриттен писал музыку практически во всех существующих жанрах. Он начал с музыки для радиоспектаклей, телевидения, кино и театра. Бриттен обожал хоровую музыку и писал много вокальных сочинений: оратории, кантаты, отдельные хоры и песни. Огромную нишу в его творчестве занимают вокальные циклы. Бриттен «продвигал» английских поэтов: Перси Биши Шелли, Альфреда Теннисона, Сэмюэля Тейлора Кольриджа, Уильяма Блейка, Томаса Мидлтона и других.

У зрелого Бриттена большое количество произведений для оркестра: симфониетты, сюиты, фортепианный, скрипичный концер­ты и Симфония для виолончели с оркестром (написанная специально для Мстислава Ростропо­вича) – и множество сочинений для различных инструментов: фортепиано, виолончели, скрипки, гобоя, гитары, несколь­ко струнных квартетов.

У него есть неоклассические сочинения, есть импрессио­нистская музыка (например, «Озарения» на слова Артюра Рембо), есть экспрессионист­ские образы и звучания, немного символистского (например, «Поворот винта»).

Бриттен написал одно из самых любимых детьми произведений «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» по заказу министерства просвещения в рамках работы над музыкой к документальному фильму «Инструменты оркестра» в 1945 году; детские оперы «Давайте создадим оперу», «Ноев ковчег» и другие, но «Путеводитель» стал одним из самых исполняемых в мире.

Бриттен пять раз бывал в СССР, учил русский язык по Пушкину. Он посвятил свою оперу-притчу «Блудный сын» Шостаковичу, а тот посвятил ему вокальную 14-ю Симфонию.

В 1961 году Бриттен получил премию ЮНЕСКО за создание оперы «Сон в летнюю ночь». Через два года последовало присвоение награды Grammy за «Военный реквием». Бриттен одержал победу в 3 номинациях: «Лучшая классическая хоровая постановка», «Лучшая классическая композиция современного композитора» и «Классический альбом года». В 1964 году Королевское филармоническое общество присвоило композитору награду в виде почётной Золотой Медали.

В 1974 году Бриттен стал первым музыкантом, получившим премию Эрнста Симена, что в области искусства является аналогом Нобелевской премии для деятелей искусства, проявивших свой талант в области классической музыки.

В 1976 году Бриттену был присвоен титул баронета графства Суффолк. Впервые такой привилегии был удостоен композитор за профессиональные успехи. В 1979 году в Олдборо, в церкви Св. Петра и Св. Павла было создано мемориальное окно в память о композиторе, оказавшим глубинное влияние на жанр религиозной оперы. В том же году, на малой родине композитора в Лоустофте была основана Музыкальная Академия имени Бенджамина Бриттена, а годом ранее у Вестминстерского Аббатства был заложен мемориальный камень в память о музыкальном гении британского композитора.

К 2013 году, когда со дня рождения Бенджамина Бриттена прошло 100 лет, в Британии пустили в обращение монету в 50 пенсов с изображением композитора, а также почтовую марку с аналогичным рисунком из серии «Великие британцы».

Но вернемся к «Военному реквиему»: в 1946 году бомбардировка Хиросимы сподвигла композитора и его либреттиста Рональда Дункана начать работу над ораторией для солистов, хора и оркестра под рабочим названием «Mea Culpa». Однако попытка осталась безрезультатной. Поэтому, когда в 1961 году Бриттену было предложено участвовать в фестивале по случаю открытия нового собора в Ковентри, Бриттен с радостью взялся за этот проект.

Ковентри сильно пострадал в ходе военных действий, он подвергался регулярным авианалетам со стороны нацисткой Германии, погибло более тысячи мирных жителей. 14 ноября 1940 года, в результате бомбардировки была разрушена главная достопримечательность города – кафедральный собор святого Михаила. Церковь XIV века в готическом стиле была необратимо повреждена. Конкурс на проект реконструкции собора был проведен ещё в 1950 году. Однако реставрация была завершена только в 1962, и в ее ходе было принято решение не реконструировать собор в его прежнем виде, а сохранить уцелевшие элементы и достроить рядом новое здание в модернистском стиле. Восстановление разрушенного собора должно было стать значимым символическим событием, знаменующим возрождение культурного наследия после разрушений военных лет с 1939 по 1945, к торжеству был привлечен композитор Артур Блисс, скульптор Яков Эпштейн, друзья Бриттена – художники Джон Пайпер и Грэм Сазерленд. Еще до начала реставрационных работ, в 1958 году Комитет Фестиваля Искусств в Ковентри, руководивший подготовкой торжества, заказал у Бриттена крупное хоровое произведение. Определяя требования к композитору, они предлагали в качестве примера «Дух Англии» Эдуарда Элгара – ораторию 1917 года на стихотворения Лоуренса Биньона из сборника «Веялка. Стихи о Первой мировой войне».

Необычность «Военного реквиема» заключается в том, что композитор, наряду с музыкальными средствами, широко использовал не только религиозные тексты, но и стихи Уилфрида Оуэна. Оуэн как поэт не успел развернуться в полной мере, его поэзия, поначалу не привлекавшая публику, со временем стала восприниматься всё с большим вниманием, а затем и с восторгом. Одним из восторженных почитателей поэта стал и Бенджамин Бриттен.

Задуманная сначала как традиционная заупокойная месса, оратория для Ковентри вскоре превратилась в произведение, в котором текст реквиема чередовался со стихами Уилфреда Оуэна. Вскоре их роль стала так значительна, что Бриттен назвал свою работу «Месса Оуэна», прежде чем выбрал окончательное название в конце 1961 года.

Однако важно для Бриттена было не только то, как должно исполняться его произведение, но и кто должен его исполнить. Согласно первоначальному проекту, солисты – сопрано, тенор и баритон должны были быть представителями трех стран-участниц Второй Мировой. Были приглашены друзья Бриттена: сопрано из России Галина Вишневская, баритон из Германии Дитрих Фишер-Дискау и бессменный исполнитель вокальных произведений Бриттена, тенор, англичанин Питер Пирс. В последний момент Галина Вишневская не смогла приехать на премьеру, поскольку советские власти не разрешили ей выступать, и партию сопрано исполнила англичанка Хезер Харпер.

Пластинка 1963 года, в которой полностью воплотились пожелания композитора касательно состава солистов, разошлась в количестве двухсот тысяч копий в течение года – беспрецедентный успех для записи классической музыки в то время.

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«Военный реквием», Бенджамин Бриттен. War Requiem (1961 год).

Солисты: сопрано Алла Василевцкая и Шакед Струль, тенора Питер Уэдд, Аарон Блейк и Энтони Уэбб, баритоны Эрик Грин, Одед Райх и Яир Полищук

Оркестр Оперы – Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона, хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича и хор «Моран» под управлением Наоми Фаран.

Художник по костюмам и сценография – Ула Шевцов

Художник по свету – Надав Барнеа

Вторник | 10.12.2024 | 20:00

Пятница |13.12.2024 | 13:00

Исполнение на английском языке. Титры на иврите и английском

Продолжительность – около полутора часов

Ссылка для дополнительной информации и заказа билетов https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=1384&ArticleID=6581 или по телефону 03-6927777

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/3UPSgCO

Израильская Опера, Тель-Авив (ул. Шауль а-Мелех 19)



Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting