Выставка работ выпускников факультета дизайна HIT

Верхнее фото: The Right Choice תקשורת חזותית. אורטל מינווב .Текст и фото – по материалам пресс-релиза



Выставка работ выпускников. Факультет дизайна. HIT – Холонский институт технологий

Выпускники бакалавриата факультета дизайна HIT – Холонского института технологий представят свои выпускные проекты

на трех выставках отделений.

Около 200 выпускников представят работы, подводящие итоги четырех интенсивных лет обучения, в ходе которых они приобрели выразительные инструменты, сформировали нестандартное видение, мышление и подход, получили опыт работы с различными материалами, ознакомились со всевозможными инновациями и технологиями.

«Выпускная выставка — это конец взлетной полосы. В последние годы эта полоса была закрыта с обоих концов, каждый раз по разным причинам. Нынешний курс начался в год пандемии коронавируса и заканчивается в год войны. Естественным образом оба события присутствуют в итоговых проектах этого года, но в них также ощутимо присутствие факультета, его чувство ответственности, социальной вовлеченности и инклюзивности, поскольку дизайн – это инструмент изменения реальности», говорит декан факультета дизайна Дуди Рабад

Заключительные выставки факультета дизайна HIT – Холонского института технологий, 29 августа – 11 сентября 2024 г.

Вход бесплатный

Дизайнерская практика в таких областях, как медицина и реабилитация – проекты, в которых человек занимает центральное место, принадлежат в этом году к числу важнейших тематических разработок. Применение дизайнерского мышления для решения проблем, волнующих сообщество, в котором работает дизайнер, также отражено в проектах, посвященных последствиям текущей войны как в военном, так и в гражданском аспекте.

Несмотря на тягостные испытания, которые война поставила перед учебным годом: сокращение учебного года, тяжелое положение резервистов, острое чувство, что «есть вещи поважнее», – завершающий учебный год курса подходит к концу с той же энергией, которая требовалась для взлета.



На выставке выпускников кафедры дизайна интерьера (завкафедрой – архитектор Уди Крамски), студенты представляют выпускные работы, над которыми они работали в прошлом году в исследовательских и концептуальных и проектах; они также вращаются вокруг экологической ответственности дизайнера интерьера в настоящий период. Большинство проектов сосредоточены на последствиях этого нелегкого года для различных групп населения, пострадавших от войны.

Как, например, проект Хилы Сахар, спланировавшей реконструкцию молодежного квартала в кибуце Кфар-Газа, который был серьезно поврежден в результате событий 7 октября. Студентка Шахар Барух спроектировала мобильные пространства для лечения посттравматического синдрома, а студентка Шири Ловел решила заново спланировать здание Колизея (на площади Атарим) и превратить его в фермерский рынок, где эвакуированные фермеры смогут продавать плоды своего урожая.

«Мы поставили перед собой цель ориентировать выпускников факультета на постоянно развивающуюся и меняющуюся реальность. Сегодняшняя городская реальность заставляет нас искать новое применение существующим зданиям, задумываться над путями возрождения культурных и коммерческих моделей – все это приветствуют новые лица. Мы пребываем в крупном масштабе программного мышления и в меньшем, локальном масштабе решения вопросов пространства, пользовательской среды, материалов и технологий», — говорит архитектор Уди Крамский, декан факультета дизайна интерьера.

На выставке, которую курирует Михаль Царфати, будут представлены проекты различного масштаба: от детального планирования небольших помещений, дизайна интерьера, связанного с окружающей средой и структурой, до проектов, касающихся физического позиционирования в пространстве и структурно-материального выражения.

На выставке выпускников факультета промышленного дизайна (декан факультета – Офер Зик) будут представлены объекты, отражающие области интересов, занимающие студентов в этот период. Как, например, заключительные проект студента Томи Леви, который разработал серию объектов, представляющих собой интерпретацию траурных обычаев на оси между личным и коллективным трауром. Студентка Шахар Шай Рова спроектировала керамический жилет для женщин-военнослужащих, так чтобы он был более удобным для его обладательниц и обеспечивал их безопасность.

Темой выпускных работ стали не только разработки, связанные с войной, но и проекты по другим важным вопросам, которые занимают студентов. Среди них – проект студентки Кармель Левин, которая разработала дополнительные приспособления для спортивных снарядов на общественных площадках, которые подстраиваются под их движение и добавляют к занятиям фитнесом неожиданный и приятный аспект. Проект студентов Ширы Захави и Гая Бресслера, которые разработали серию роботов для гипотетического сценария празднования дня рождения – это своего рода критика противоречия между развитием технологических возможностей и сохранением человеческих отношений.

Выставка, которую курирует Рои Яхаломи, приглашает посетителей заглянуть за кулисы процессов мышления и создания представленных проектов.

Выставка выпускников факультета дизайна визуальных коммуникаций под руководством декана факультета Эреза Бахара представляет широкий спектр контента и платформ, на которых студенты решили поэкспериментировать и заняться бесчисленными темами, медиа и различными форматами в области типографики, иллюстрации, журналов, книг, брендинга, фильмов, анимации, интерфейсов, аппликаций, веб-сайтов, дигитальных продуктов, стабилизаторов и всего, что между ними.

Многие студенты этого факультета решили в своих дизайнерских проектах обратиться к актуалии. Как Дорон Арци, спроектировавший ежегодный «Парад воздушных змеев» в Кфар-Газе, который должен был состояться 7 октября, но несчастные воздушные змеи стали сиротами, – как и множество детей. Студентка Таль Перански разработала коллекцию модных вещей для обстоятельств, при которых чрезвычайные ситуации становятся повседневной рутиной. Орен Гершон разработал иллюстрированный проект, критикующий абсурдное положение эвакуированных в Израиле. Компания, которая предлагает в юмористической и циничной форме: эвакуацию, жилье и опыт, который переживают эвакуированные.

Многие студенты привнесли в свои проекты личный и биографический аспект, как, например, Нета Альбухар, которая создала архивный путевой дневник, документирующий исследование жизни ее деда, Йехуды Альбухара, в своем роде отсутствующего члена семьи – ибо он был агентом «Моссада», человеком-тенью. Или студентка Тамар Ага, чей выпускной проект представляет собой экспериментальное путешествие – исследование, посвященное потере зрения. В книге представлены четыре личные истории – истории о наступившей слепоте, которые сопровождаются медицинскими исследованиями и визуальной интерпретацией для каждого случая.

«На иврите в основе слова «дизайн» лежит тот же корень, что и в основе слов «печаль» и «боль». Романтическая интерпретация истолковывает печаль и боль как основу творческого процесса; также и родовые боли сродни мукам творения – и творчества. К сожалению, в этом году, муки и боль творчества в большей степени, чем когда-либо, прониккли во все слои нашей жизни. Выпускники этого курса начали обучение в конце пандемии коронавируса, а заканчивают его в разгар войны. Тем не менее, несмотря на нелегкие жизненные испытания, на место и время, в котором мы оказались, выпускникам удалось сотворить из дизайна грустного, обнаженного, полного боли, дизайн счастливый, всеобъемлющий, полный любви», — говорит Эрез Бахар, руководитель факультета дизайна визуальной коммуникации.

Выставка, которую курирует Ади Карлиц, представляет отдел, который находится на переднем крае дизайна новых медиа и технологических сред, вводящих в дизайнерские процессы и продукты, представленнын на выставке, новые средства, такие как искусственный интеллект, и другие.

Факультет дизайна в HIT – Холонском институте технологий отмечает более 50 лет творческой деятельности, в течение которых в Израиле и во всем мире были отмечены выдающиеся достижения. Дизайн является неотъемлемой частью человеческой культуры; он создает среду, в которой мы живем, и в значительной степени диктует, как мы ее воспринимаем. Дизайнер – посредник между человеком и его средой. Он принимает активное участие в построении, создании и обогащении этой среды. Уникальный метод обучения, принятый на факультете, который сочетает практический дизайн с изучением студийного дизайна, а теоретические исследования в нем сочетаются с изучением технологий, обеспечивает студентам образование чрезвычайно высокого академического уровня. В ходе учебы студенты знакомятся с множеством дополнительных сфер деятельности, таких как сотрудничество с промышленностью, знакомство с работами ведущих израильских и международных дизайнеров, с выставками в Израиле и за рубежом, конференциями, лекцияими, гостевыми семинарами и т. д. Все это поможет им наилучшим образом руководить процессами дизайна в израильском творческом мире и, конечно же, найти свое место на израильском и международном рынках труда.

Холонский институт технологий HIT был основан в 1969 году и является учебным заведением, признанным Советом по высшему образованию. Институт работает в области науки, инженерии, технологий, дигитальной медицины, дизайна, технологического менеджмента, технологий обучения и занимается теоретическими и прикладными исследованиями с широкой и разносторонней точки зрения области передовых технологий – ее научных, экономических и культурных аспектов. Институт готовит специалистов в области науки, хайтека, инженерии, технологического менеджмента и дизайна, которые по окончании обучения занимают ключевые позиции в отраслях знаний и способствуют развитию промышленности и экономики.

Выставка работ выпускников, 29 августа – 11 сентября

Холонский институт технологий HIT , Факультет дизайна, корпус 6,

ул. Элиезера Хофейна, 59, Холон

Торжественное открытие: четверг, 29 августа в 19:00

Часы работы: воскресенье – четверг 10:00 – 21:00 / пятница 10:00 – 14:00 / суббота – выходной

Вход на выставки бесплатный!