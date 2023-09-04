Выставка «Скачи, мой конь!» Орит Мазурик-Фейглин в галерее «Перископ» в Тель-Авиве

Верхнее фото: Bag Serias, 2021-2023. photograph- Dor Kedmi

Тель-Авивская галерея современного дизайна «Перископ» рада представить новую персональную выставку дизайнера и художницы Орит Мазурик-Фейглин «Скачи, мой конь!».

На своей новой выставке художница и дизайнер Орит Мазурик-Фейглин отправляет нас в путешествие во времени, нить которого не прерывается: прошлое перетекает в настоящее и будущее. Художница освобождается от всех запретов и оков и скачет на воображаемой лошадке, как маленький герой стихотворения Хаима Нахмана Бялика, первая строчка которого взята в качестве названия выставки. Оружием наездника являются не меч и копье, а дизайнерские идеи, наполненные разнообразными и удивительными красками и формами, которые художница черпает из собственного подсознания.

Выставка «Скачи, мой конь», куратором которой выступила основательница галереи «Перископ» Сари Паран, родилась из идеи музейного магазина сувениров, где продаются предметы дизайна и коммерческого искусства. Однако в отличие от предметов в сувенирных лавках, здесь художник стремится лишить их функциональности и вдохнуть в них новую художественную жизнь.

В инсталляции выставки Орин Мазурик-Фейглин представлены модульные объекты, а также лошади, деревянные скульптуры, сумки, и даже стул.

28 сентября – 4 ноября 2023, Галерея «Перископ», Тель-Авив

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

28 сентября 2023 года, в четверг, в галерее современного дизайна «Перископ» откроется персональная выставка художницы и дизайнера Орит Мазурик Фейглин «Скачи, мой конь!». Куратор выставки – Сари Паран.

В своем творчестве Мазурик-Фейглин занята вопросами, связанными с постоянными изменениями, метаморфозами, а также процессами разборки и последующей сборки заново, что отражается и в том, какую технику выбирает художница, точнее сказать, смешение техник. Это и 3D-печать, и живопись, и скульптура, и графика – все они объединяются в некую элегантную эклектику, в которой сосуществуют дизайн, искусство, медиа и реклама. Так в творчестве Мазурик Фейглин отражается дух периода постмодерна, бросившего вызов предшествовавшему ему периоду истории современного искусства.

Вопросы восприятия и состояния метаморфозы занимают художницу снова и снова. Это, например, можно увидеть в серии «Лошади», начавшейся из далекого детского воспоминания. Игрушечная лошадка, которую ее покойный брат Рони получил в подарок от отца, символизирует для художницы счастливое детство, полное уверенности, тепла и наивных мечтаний. Лошадь, являющаяся вечной иконой мира игрушек, вдохновила художницу на создание выставки, дав ей и название – «Скачи, мой конь!», по первой строчке знаменитого детского стихотворения Хаима Нахмана Бялика:

«Скачи, мой конь, скачи галопом

в долину, в гору ли – лети!

Мчи днём и ночью

расторопно.

Отважный всадник я в пути».



В своей серии о лошадях Орит Мазурик Фейглин изучает образ благородного животного, вызывающий у художницы детские воспоминания и ассоциации, и создает фигуры мягкой и округлой формы, вылепленные и исполненные в самых разных техниках, размерах, материалах, фактурах и цветах, исполненные в ее глазах непреходящей прелести, ведь они возвращают художницу к милым сердцу переживаниям детства. Но в то же время Мазурик-Фейглин создает другие фигуры, вызывающие другие ассоциации, как, к примеру, «Саблезубый конь», связанный с воспоминаниями о колючей живой изгороди, окружавшей фабрику ее отца.

Еще один экспонат выставки – «Модульный ковер» был создан Орит Мазурик-Фейглин как часть коллекции ковров для одного из роскошных отелей, расположенных на набережной Герцлии. В дизайне ковра использованы разные оттенки моря, песка, неба и солнца, а также орнаменты, почерпнутые художницей из средиземноморских культур.

Также в серии «Мандалы» художница обращается к природе. Серия, основанная на модульных кругах, взятых из одного из орнаментальных мотивов ковра, черпает вдохновение в симметрии подобных форм в природе, таких как цветы, годичные кольца деревьев, устрицы и т. п.

Серия скульптур, изображающих деревья, листва которых похожа на рваное облако, родилась из другого проекта – масштабной городской скульптуры у входа в поселение Цур-Ицхак, которая была изготовлена из нержавеющей стали высотой 7 метров. Скульптура, посвященная покойному премьер-министру Ицхаку Рабину, символизирует мощные израильские корни, проросшие в эту землю, и историю выживания несмотря ни на что. Адаптируя ту же идею к выставке, художница изменила размеры скульптуры, обратив ее в серию трехмерных художественных объектов и гравюр.

Серия сумок, созданная Орит Мазурик-Фейглин, также является хорошим примером того, как дизайнерский объект становится объектом художественным. Серия была разработана, чтобы представить коллекцию сумок для женщин, ведущих образ жизни, подобный тому, который ведет сама художница, женщин похожего социального статуса и круга, и все это с инновационной отправной точки, которая представляет собой концептуальный прорыв по отношению к преобладающим категориям моды. Тема сумки, ее использования и внешнего вида в качестве стилистического маркера, была тщательно исследована художницей на предмет всех ее функциональных, модных, технологических и материальных аспектов. Часть коллекции сумок была отобрана для производства на одном из предприятий автомобильной промышленности в итальянском Турине. Владельцы компании выбрали несколько дизайнов и адаптировали их для производства по технологиям, принятым на их заводе, после чего готовые изделия были представлены и проданы в известных столицах моды по всему миру.

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Торжественное открытие выставки состоится 28 сентября в 20:00.

«Перископ» – Галерея современного дизайна, ул. Бен-Иегуда, 176, Тель-Авив, 28 сентября – 4 ноября 2023 г.

Часы работы: понедельник – четверг: 17:00 – 20:00

пятница и суббота: 11:00 – 13:00.

Вход бесплатный

Сайт галереи – https://www.periscopedesigngallery.com/

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза