WiPark – парк надувных аттракционов во время пасхальной недели

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Неделя прыгучего счастья с 12 по 19 апреля во дворце спорта «Гейхал-Шломо – Drive Inn» в Тель-Авиве.

Перед пасхальным Седером наступит балаган! Прыгучий балаган в WiPark – в Тель-Авиве с 12 по 19 апреля на Песах 2025, включая выходные и праздничные дни во дворце спорта «Гейхал Шломо – Drive Inn».

WiPark – это весело и оживленно, это подходит всем возрастам от 2 до 102, это экстремально и безопасно, это гигантские надувные горки, трамплины и батуты, и еще 2000 квадратных метров огромных сооружений всех типов и для всех возрастов. Это развлечение для всей семьи – спорт, гимнастика, комфорт, вкусная еда, совместное времяпровождение.|

Более 2 миллионов человек уже посетили WiPark в Израиле и на сей раз этот парк экстрима с новыми гигантскими надувными аттракционами в закрытом кондиционированном помещении и с большой парковкой возвращается на пасхальные каникулы в Тель-Авив с новыми аттракционами – еще больше и еще «прыгучей», с комплексом джимбори для самых маленьких, с шатром для игры в LEGO и сюрпризами для всей семьи

Билет необходим детям, начиная с 2-летнего возраста. Вход с колясками в комплекс WiPark не разрешен, но на территории «Гейхал-Шломо» оборудована «стоянка» для колясок. Рекомендовано для детей от 3 до 12 лет. Вход – с 10:00 утра до 19:30 вечера (по пятницам и субботам до 14:30). Продолжительность сеанса – ​​два часа.

Подробности и билеты на сайте: https://www.wipark.co.il

Для клиентов MAX – билет всего за 19 шекелей + подарок, для клиентов-членов и владельцев кредитных карт/членов клубов/комитетов сотрудников – билеты со скидкой, начиная всего с 29 шекелей за билет. Подробности о скидках: https://www.wipark.co.il/hatavot.

Обратите внимание, что рядом с WiPark – ж/д станция «Университет».

Полюбившейся всем батутный парк развлечений WiPark вновь откроется в дни пасхальных каникул во дворце спорта «Гейхал-Шломо» в Тель-Авиве и будет действовать с 12 по 19 апреля – неделя счастья в крытом кондиционированном помещении для тех, кто любит прыгать и летать.

WiPark – это спорт и развлечения под одной крышей; место, где дарятся незабываемые эмоции от ощущения полета и преодоления гравитации. WiPark – это два часа непрерывного телесного счастья: прыгайте в свое удовольствие!

WiPark – это экстрим по современному: веселый, прыгучий, оборудованный по самому последнему слову науки и техники! Место, где можно подскакивать до потолка и дурачиться хоть целый день без перерыва.

Сегодня качелями, каруселями и горками никого не удивишь – их можно найти на любой детской площадке. Но все большую популярность приобретают парки аттракционов, в которые вложена масса выдумки. Тугие батуты (Wipeout) и огромные надувные аттракционы парка развлечений WiPark словно специально созданы для того, чтобы сделать незабываемыми, полными ощущений каникулы на Песах.

Комплекс WIPARK Israel – современный батутный парк в закрытом кондиционированном помещении, с огромными батутами и надувными сооружениями (Wipeout), полный веселья и экстрима, включает в себя гигантские надувные сооружения – каждый длиной не менее 4 метров и высотой 8-11 метров, в сопровождении представлений и музыки.

Батут годится для отдыха, развлечения и проведения досуга, отработки акробатических элементов сноубордистами, горнолыжниками, вейкбордистами, трейсерами и гимнастами, используется в цирковых акробатических номерах и в качестве спортивного снаряда на соревнованиях, в том числе на Олимпийский играх. Батут применяется для тренировки космонавтов перед полетами в космос. Хотите быть как космонавт? Приходите в WiPark! А еще при помощи прыжков на батуте можно похудеть! Специалисты утверждают, что за час прыжков на батуте сжигается от 600 до 1000 ккал в зависимости от вида и интенсивности тренировки. 10 минут интенсивного занятия на батуте по затрате калорий эквивалентны 30 минутам бега!

Два часа непрерывного счастья «Наду-уули!» Только не людей, а горки и батуты!

WiPark – прыгайте в свое удовольствие! С 12 по 19 апреля, во дворце спорта «Гейхал-Шломо – Drive-Inn» в Тель-Авиве

Адрес, часы работы, цены, заказ билетов – https://www.wipark.co.il

Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/wipark.israel



Все фотографии – © Ruslan Paul – предоставлены организаторами – Bravo Group