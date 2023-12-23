Photo – © Ор Данон. Дизайн плаката – © Шайн Хоровиц. – צילום – אור דנון. עיצוב פודטר – שיןן הורוביצ – https://www.cameri.co.il/

Когда кончится война… Никто не знает, когда кончится война, но когда она кончится, можно будет вновь обсуждать уровень Кинерета. И вновь позволить себе ходить в театр, не терзаясь тем, есть ли моральное право на развлечения дни войны. Я пошла посмотреть мюзикл «Хабадники» в Камерном театре в Тель-Авиве скорее из упрямства: прислали билет взамен отмененного в середине октября, надо поддержать артистов, хорошо бы оторваться от экрана компьютера и новостной ленты в телефоне. В конце концов, «Хабадники» – это оригинальный израильский мюзикл в репертуарном театре и его надо посмотреть.

«Хабадники» – это полная чушь, апофеоз чуши, и это прекрасно. Это суперпрофессиональное шоу – не путайте драму с мюзиклом, цель которого – отвлечь. Премьера «Хабадников» прошла в августе 2022 года, наш ответ – нет, не Чемберлену, а Вест-Энду и Бродвею. Воплощенная и переработанная на тель-авивский лад любовь создателей «Хабадников» к фильмам «Кабаре», к «Братьям Блюз», возможно – и к популярному бродвейскому мюзиклу «Книга Мормона». Кфар-Хабад, раввины, свахи, дно южного Тель-Авива, преступный мир, иностранные рабочие, сам Моисей – пощечина хорошему вкусу, пародия на всех и вся и одновременно и точное наблюдение за многими проблемами (довоенными, разумеется), все пороки и все благости. Умение постебаться над собой, юмор, сатира, веселье. Это не реалистическая драма, а комедийный мюзикл с очень простыми предпосылками – столкновение противоположных миров со счастливым концом. 90 процентов зала – молодежь, приветствующая выход любимых актеров – кумиров поколения. Отличное исполнение во всем: от костюмов до игры, от декораций до «живой брейк-музыки» Революционного оркестра. Чистое веселье и радость, что ощущается особенно остро в финале, после которого выходишь в черноту и погружаешься в ленту новостей. В очереди на выезде со стоянки все вели себя приветливо – давно такого не припомню – и пропускали машины, принадлежащие актерам, аплодирую им через окна.

Сам сюжет в двух предложениях таков: сватовство двух братьев-близнецов из Кфар-Хабада: первый – гений в Торе, а второй – совсем не гений. Им по 23 года и они еще не женаты. И потому они отправляются в Тель-Авив – город-убежище для изгнанных маргиналов, город вседозволенности и преступности. Гевалт! Классическая история молодого человека из деревни, который приезжает в большой город и теряет наивность, сталкиваясь с грубой реальностью, обнаруживая заодно что жизнь – это нечто большее, чем черно-белое. А дальше начинается действие – забавное, остроумное, дерзкое, где постановщики едва ли не жонглируют десятками актеров, танцоров и певцов. Важно – нет шуток «ниже пояса», нет и намека на пошлую вульгарность. И хотя история банальна, герои стереотипны, поступки шаблонны и предсказуемы, юмор старомоден, тексты песен наивны, но постановка великолепна во всей своей красе и во всей своей чуши. И не забудьте: у евреев всё начинается и заканчивается свадьбой.

Все подробности, все имена, все фотографии изложены в 80-страничной программке-брошюре «Хабадников» – https://www.cameri.co.il/brochures/HaChabadnikim/

Трейлер спектакля

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ATDby0jJ-ms

Страница спектакля на сайте театра https://www.cameri.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99/10899/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D