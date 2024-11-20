 «Хубеза» против хаоса

Сцена из спектакля “Хубеза. Фото -Моше Читиат. צילום משה צ’יטיאת.

Источник фото – сайт театра https://www.cameri.co.il/brochures/Nov_Dec24/

«Хубеза» в Камерном показывают очень редко – спектакль идет уже пару лет, были его представление и на сцене Оперы в рамках выступлений «Революционного оркестра», ответственного за музыку в этой сколь назидательной, столь и гротескно-цирковой, насквозь человечной притче, все герои которой – рыжие коверные клоуны из Хубезы, местечка где-то там, неподалеку от Тель-Авива, прямо, в сторону, налево и направо.

Хубеза – это и еще и название одного из видов лесной мальвы (на иврите хельмит, на арабском хубеза) из перемолотых листьев которой пекли хлеб в Иерусалиме во время осады в 1948-м году, а сейчас подают как изысканную закуску в ресторанах у шефов. Так что с Хубезой всё не так однозначно.

Хубеза… Пропойте это слово – так, как вам хочется, прислушайтесь к музыке, пуститесь в пляс и не опоздайте на автобус в Хубезу, ведь его водитель – сам Бог. Точнее, этот водитель когда-то в детстве больше всего хотел стать Богом. И только если не получится, то водителем автобуса. Не получилось, потому он и стал водителем с идеологией, которая проста: если не опоздаете (опоздавших он не ждет, к ним он беспощаден), то автобус отвезет вас в Хубезу – место, где живут счастливые люди, одетые в черное – так, как то задумал Этгар Керет, по 5 рассказам из 2 сборников которого и поставлен этот спектакль. Настолько щемящий, настолько тонкий, настолько к месту и ко времени, что даже 13-летние подростки, забившие весь верхний ярус большого зала Камерного театра, замолчали и внимали. Не сразу, но и у них получилось подключиться к происходящему на сцене.

«Хубеза» – музыкальный спектакль (музыку написал Коби Лилиан, и помимо «Революционного оркестра» в спектакли участвует солистка Оперы Таль Ганор – потрясающая!), поставленный Рони Бродецки с группой «Новое поколение Камерного» – группой молодых актеров Камерного театра, сформированной во время эпидемии Covid 19. Молодые, талантливые, энергичные и каждый работающий еще в десятке мест – потому «Хубезу» можно увидеть редко и даже очень редко; я не нашла дополнительные даты этого спектакля в расписание на ближайший сезон. А жаль. В «Хубезе» столько простой мудрости – под музыку и на автобусе, такие персонажи – невозможные и каждодневные, столько счастья- но оно где-то там, неподалеку от Тель-Авива, прямо, в сторону, налево и направо. Недосягаемо… И даже девочка, которая пытается понять, как сделать, так чтобы глаза сияли, понимает, что счастье недостижимо и потому оно улетает в виде десятков разноцветных воздушных шаров, но это мы уже проходили в детстве, в другой песенке.

Хаос воцарился в мире – «Хубеза» позволяет его забыть на 70 минут.

А когда глаза сияют? Когда мечтаешь о чем-то желанном и мечта сбывается – тогда сияют от счастья; или когда понимаешь, что нет – мечта не сбудется, тогда сияют от слез. Девочка из рассказа Эдгара Керета это поняла. И потому так грустен этот веселый спектакль. «Хубеза» – театр в лучшем его проявлении – зажигает лампочку в душе, где-то между цинизмом и состраданием и подает сигнал: пора разобраться с хаосом.

Спасибо алгоритму фейсбука, подкидывающем мне купоны со скидкой на билеты в театр.

https://www.youtube.com/watch?v=f8msboh-yzk