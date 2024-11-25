«Ханох Левин – опера» возвращается – 16, 17 и 18 декабря 2024 года в Тель-Авиве

По просьбам зрителей, после восторженных отзывов и откликов Израильская Опера повторяет одну из самых удачных, заметных и ярких постановок сезона «Ханох Левин – опера». Опера оригинальная, удивительная и ни на что не похожая, премьера которой успешно прошла в конце января, вновь будет показана три раза на сцене Оперного театра Тель-Авива c 16 по 18 декабря 2024 года.

Ханох Левин – гений на все времена, и неудивительно, что на его тексты написана потрясающая музыка и поставлен спектакль (режиссер – Ширит Ли Вайс), в котором не различить, где смех сквозь слезы и слезы сквозь смех, горечь и улыбки, радость и рыдания, мгновенное узнавание героев и себя в них. Это не лесть и не пародия, и даже не кривое зеркало и вообще не зеркало – это просто мы сами.

Пьесы Левина – вне времени, ведь парадоксы существования не меняются. И старые армейские песни или вечный припев «Лондон меня не ждет» становятся такими сегодняшними…

Это собрание песен, образов, скетчей, героев, эскизов отрывков из пьес, из просмотренных спектаклей. Это безусловная ирония и безусловная любовь. Это молодые певцы и музыканты, для которых тексты Ханоха – уже история, но история , как известно, повторяется.

Сочетание «Ханох Левин и опера» не новое. Одноактная опера по пьесе «Шиц» Ханоха Левина с музыкой Йони Рехтера в постановке Идо Риклина была представлена в июле 2015 года в Тель-Авиве к 30-летию Израильской Оперы. До этого произведение Ханоха Левина в оперном варианте ставилось в январе 2010 года – «Мальчик спит» с музыкой Гиля Шохата. Идо Риклин, ставший драматургом Израильской Оперы, в прошлом сезоне поставил «Теодора». А затем Идо Риклин и Ширит Ли Вайс (та самая, что придумала чудесный сценический вариант «Реквиема» Моцарта) подобрали и скомпилировали отрывки из произведений Ханоха Левина в новой оперной постановке, которая так и называется «Ханох Левин – опера».Музыку для «Ханох Левин – опера» написали 5 израильских композиторов. Каждый дал свою трактовку воплощенным на оперной сцене печальным и забавным, нелепым и столь узнаваемым, отталкивающим и человечным персонажам великого израильского драматурга.

Итак, 11 частей, 5 композиторов, 10 солистов и один-единственный неповторимый в израильской драматургии последних поколений Ханох Левин.

Эта оперная постановка непохожа на всё, что мы видели раньше, несмотря на расцвет израильской оперы в последние годы. Смех и слезы, разочарование и надежда, глубины нежных душ и грубая телесная оболочка – таковы первые ассоциации, когда речь заходит о драматургии Ханоха Левина и о новой оригинальной израильской оперной постановке со столь неоднозначными персонажами.

Пять композиторов, написавших музыку к этой постановке на различные прозаические и поэтические тексты, а также отрывки из пьес Ханоха Левина, создали не просто оперу, а музыкально-театральное действо. Участники этой пятерки представляют разные поколения: Йоси Бен-Нун Давид Зеба, Йонатан Кнаан, Йонатан Керет и Рони Решеф. Вместе они создали музыкальный мир, полный юмора, боли и эмоций. Каждый композитор привнес свой неповторимый музыкальный язык, а Идо Риклин и Ширит Ли Вайс составили из текстов и музыки эффектную сценическую мозаику.

Идо Риклин использовал тексты из произведений, написанных в разные периоды творчества Левина: «Торговцы резиной», «Яакоби и Лайденталь», «Холостяки и холостячки», «Убийство», «Шиц», «Жиголо из Конго» и др. Он также использовал известные поэмы Левина: «Лондон», «Я живу изо дня в день», «Ты, я и следующая война», различные скетчи и несколько «детских песенок», написанных Йоси Бен-Нуном – единственным композитором из «пятерки», который имел честь работать с самим Ханохом Левиным и сочинил музыку к некоторым пьесам, им поставленным.

Над сценографией этой постановки работали талантливейшие израильские мастера: художник-постановщик Адам Келлер, художник по костюмам Уля Шевцова и художник по свету Надав Барнеа. Вместе с режиссёром Ширит Ли Вайс они превратили каждый скетч, каждый отрывок текста в отдельный, крошечный и в то же время необъятный мир с неповторимым колоритом, стилем и приметами эпохи. Герои Ханоха Левина появляются и проявляют свои характеры в переломные моменты истории личной и общей, а знакомые всем образы добавляют в постановку целые театральные пласты, наделяя ситуации дополнительным смыслом.

Ханох Левин упивался горечью жизни и ее сладостью; он знал, что такое смерть и не боялся ее. Часто героев Левина сравнивают с чеховскими. Чеховские персонажи появляются в его знаменитом «Реквиеме». Герои Левина бедные, голодные, страдающие, пережившие в жизни массу унижений, растоптанные и растерянные, живущие тяжко, муторно. Все они в конце концов счастливы, разглядев в самой беспросветной серости существования его смысл.

Всего Ханох Левин создал 56 пьес, а также множество сатирических и театральных скетчей и прозу. При жизни драматурга на израильских сценах были показаны 33 его пьесы, 22 он поставил сам. Невозможно сказать, какая его пьеса наиболее известна в Израиле, где театралы знают названия всех его работ. Но за границей, пожалуй, более всего популярен «Реквием» («Ашкава»), ставившийся в десятках странах. При упоминании имени Ханоха Левина тут же вспоминаются такие спектакли, как «Торговцы резиной», «Убийство», «Хефец», «Крум», «Плаксы», «Болтовня» (спектакль, поставленный в 1995 году в «Камерном» Робертом Стуруа), «Романтики», «Королева ванной», «Яакоби и Лайденталь», «Прекрасная женщина внутри каждого из нас», «Якиш и Пупче».

На спектакли по пьесам Левина ходят все: снобы и работяги, студенты и пенсионеры, репатрианты и старожилы. На его спектаклях плачут и смеются, а в диалогах и монологах его героев важно каждое слово, их простые печальные фразы запоминаются сразу. После окончания его спектаклей всегда раздается шквал аплодисментов – признание АВТОРУ, знавшему человеческую натуру так, как мы сами себя не знаем.

Когда Левина в единственном сохранившемся интервью спросили, почему он выбрал именно театр, он сказал, что, когда видишь нечто разыгранным на сцене, это действует гораздо сильнее. А еще потому, что, когда пишешь для театра, ты не называешься писателем, и то, что ты пишешь, – это не литература и даже не совсем «культура».

Пьесы Левина – вне времени, ведь парадоксы существования не меняются.

Культовый писатель, провокационный драматург и режиссер, нарушитель общественного спокойствия, он был признан классиком еще при жизни, пройдя путь от неприятия до всенародной любви.

*****

«Ханох Левин – опера»

Дирижер – Давид Зеба

Режиссер – Ширит Ли Вайс

Музыкальный руководитель Оперы – Дан Эттингер

Художник-постановщик – Адам Келлер

Художник по костюмам – Уля Шевцова

Художник по свету – Надав Барнеа

Либретто – Идо Риклин

Участники постановки:

баритон Одед Райх,

сопрано Яэль Левита,

меццо-сопрано Анат Чарны,

сопрано Даниэла Скорка,

баритон Яир Полищук,

сопрано Том Коэн и Сиван Керен,

меццо-сопрано Тамара Навот,

тенор Ади Эзра и бас Йоав Аялон

бас Юрий Кисин

17 музыкантов Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы располагаются на сцене и становятся полноценными участниками драматической и постановочной ткани спектакля.

Даты представлений

Понедельник | 16.12.2024 | 20:00

Вторник | 17.12.2024 | 20:00

Среда | 18.12.2024 | 20:00

Оперный театр Тель-Авива им. Шломо Лахата (бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив).

Билеты в кассе Оперного Театра по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://bit.ly/3Z39G0c

Текст – © Маша Хинич. Photos by © Yossi Zwecker

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting