Оперный театр Тель-Авива имени Шломо Лахата открывает новый сезон постановкой «Ханох Левин – опера». Сочетание «Ханох Левин и опера» не новое. Одноактная опера по пьесе «Шиц» Ханоха Левина с музыкой Йони Рехтера в постановке Идо Риклина была представлена в июле 2015 года в Тель-Авиве к 30-летию Израильской Оперы.

До этого произведение Ханоха Левина в оперном варианте ставилось в январе 2010 года – «Мальчик спит» с музыкой Гиля Шохата. Идо Риклин, ставший драматургом Израильской Оперы, в прошлом сезоне поставил «Теодора». Сейчас Идо Риклин и Ширит Ли-Вайс (та самая, что придумала под занавес прошлого сезона чудесный сценический вариант «Реквиема» Моцарта) подобрали и скомпилировали отрывки из произведений Ханоха Левина в новой оперной постановке, которая так и называется «Ханох Левин – опера» и открывает сезон 2023/2024.

Музыку для «Ханох Левин – опера» написали 5 израильских композиторов. Каждый дал свою трактовку воплощенным на оперной сцене печальным и забавным, нелепым и столь узнаваемым, отталкивающим и человечным персонажам великого израильского драматурга.

Итак, 11 частей, 5 композиторов, 10 солистов и один-единственный неповторимый в израильской драматургии последних поколений Ханох Левин!

Заранее понятно, что эта оперная постановка будет непохожа на всё, что мы видели раньше, несмотря на расцвет израильской оперы в последние годы. Смех и слезы, разочарование и надежда, глубины нежных душ и грубая телесная оболочка – таковы первые ассоциации, когда речь заходит о драматургии Ханоха Левина и о новой оригинальной израильской оперной постановке со столь неоднозначными персонажами. «Ханох Левин – опера» будет представлена с 17 по 22 октября в Оперном театре Тель-Авива имени Шлома Лахата. Музыкальный руководитель театра – Дан Эттингер. Дирижер постановки – Давид Зеба.

Пять композиторов, написавших музыку к этой постановке на различные прозаические и поэтические тексты, а также отрывки из пьес Ханоха Левина, создали не просто оперу, а музыкально-театральное действо. Участники этой пятерки представляют разные поколения: Йоси Бен-Нун (недавно удостоенный премии Ландау – приза «Мифаль а-пайс»), Давид Зеба (также недавний лауреат – приза Энгеля), Йонатан Кнаан (автор музыки к «Теодору»), Йонатан Керет и Рони Решеф. Вместе они создали музыкальный мир, полный юмора, боли и эмоций. Каждый композитор привнес свой неповторимый музыкальный язык, а Идо Риклин и Ширит Ли Вайс составили из текстов и музыки эффектную сценическую мозаику.

Идо Риклин использовал тексты из произведений, написанных в разные периоды творчества Левина: «Торговцы резиной», «Яакоби и Лайденталь», «Холостяки и холостячки», «Убийство», «Шиц», «Жиголо из Конго» и др. Он также использовал известные поэмы Левина: «Лондон», «Я живу изо дня в день», «Ты, я и следующая война», различные скетчи и несколько «детских песенок», написанных Йоси Бен-Нуном – единственным композитором из «пятерки», который имел честь работать с самим Ханохом Левиным и сочинил музыку к некоторым пьесам, им поставленным.

Над сценографией этой постановки работали талантливейшие израильские мастера: художник-постановщик Адам Келлер, художник по костюмам Уля Шевцова и художник по свету Надав Барнеа. Вместе с режиссёром Ширит Ли-Вайс они превратили каждый скетч, каждый отрывок текста в отдельный, крошечный и в то же время необъятный мир с неповторимым колоритом, стилем и приметами эпохи. Герои Ханоха Левина появляются и проявляют свои характеры в переломные моменты истории личной и общей, а знакомые всем образы добавляют в постановку целые театральные пласты, наделяя ситуации дополнительным смыслом.

«Сочетание текстов Ханоха Левина, оперной музыки, невероятных ситуаций и событий раскрывает суть самых человечных, забавных, горьких, болезненных и вызывающих сострадание моментов, – говорит Ширит Ли-Вайс. – Но именно эта многослойность постановки плюс музыка, придающая тексту иную временную характеристику, предоставляет много свободы, много возможностей. В каждой сцене есть свой сюрприз, свой сюжет. В каждый момент постановки мы имеем дело с человеческим поведением, иногда нелепым, но полным сострадания и боли. Даже в небольших мизансценах проявляется сила драматургии Ханоха Левина».

Композитор и дирижер Давид Зеба добавляет: «Тексты Ханоха Левина, помимо всего прочего, обладают редкими качествами оперного либретто. Они не ходят по кругу – эти тексты ясны благодаря очищенным от всего лишнего, иногда до болезненности точным фразам; эти тексты поднимаются из глубин неприглядности и страданий – к выходу или к катастрофе».

«Ты, я и следующая война. Когда мы рождаемся, она уже нас поджидает – следующая война. Когда стучат в дверь, то нас снова трое – ты, я и следующая война. И когда все закончено, нас по-прежнему трое – следующая война, ты и фотография на стене». Это фразы из первой пьесы уроженца польско-еврейской семьи Ханоха Левина «Ты, я и следующая война», поставленной в 1968 году в студенческом театре Тель-Авивского университета, где Левин изучал литературу и философию. Тогда этот спектакль вызвал бурю, а Левина сразу признали нарушителем общественного спокойствия, восставшим против принятых норм. За более чем полвека не изменилось ничего: те же проблемы, тот же трепет сердца, смех и рыдания, абсурд.

Широкую известность Ханох Левин получил как автор скандальных политических спектаклей и сатирического кабаре. Сегодня поэт и драматург Ханох Левин (1943-1999) – важнейшая фигура современной литературы Израиля, признанный классик израильской драматургии. Его произведения ставят на театральных сценах по всему миру, его стиль узнаваем с первой фразы, с первой сцены. Его провокационные пьесы полны иронии и самоиронии, жесткости и отчаянного сарказма, и одновременно – величайшей нежности и любви по отношению к непутевому человеческому роду. Левин часто писал комедии и сатирические скетчи, но до чего же они все-таки грустны, несмотря на смех.

Ханох Левин сам ставил свои пьесы на сценах различных театров. Критики писали: «Для него не существует табу, он демонстрирует людские слабости и прегрешения, заставляя зрителей смеяться над собственными неврозами, над абсурдным и отчаянным складом человеческой жизни».

Ханох Левин упивался горечью жизни и ее сладостью; он знал, что такое смерть и не боялся ее. Часто героев Левина сравнивают с чеховскими. Чеховские персонажи появляются в его знаменитом «Реквиеме». Герои Левина бедные, голодные, страдающие, пережившие в жизни массу унижений, растоптанные и растерянные, живущие тяжко, муторно. Все они в конце концов счастливы, разглядев в самой беспросветной серости существования его смысл.

Всего Ханох Левин создал 56 пьес, а также множество сатирических и театральных скетчей и прозу. При жизни драматурга на израильских сценах были показаны 33 его пьесы, 22 он поставил сам. Невозможно сказать, какая его пьеса наиболее известна в Израиле, где театралы знают названия всех его работ. Но за границей, пожалуй, более всего популярен «Реквием» («Ашкава»), ставившийся в десятках странах. При упоминании имени Ханоха Левина тут же вспоминаются такие спектакли, как «Торговцы резиной», «Убийство», «Хефец», «Крум», «Плаксы», «Болтовня» (спектакль, поставленный в 1995 году в «Камерном» Робертом Стуруа), «Романтики», «Королева ванной», «Яакоби и Лайденталь», «Прекрасная женщина внутри каждого из нас», «Якиш и Пупче».

На спектакли по пьесам Левина ходят все: снобы и работяги, студенты и пенсионеры, репатрианты и старожилы. На его спектаклях плачут и смеются, а в диалогах и монологах его героев важно каждое слово, их простые печальные фразы запоминаются сразу. После окончания его спектаклей всегда раздается шквал аплодисментов – признание АВТОРУ, знавшему человеческую натуру так, как мы сами себя не знаем.

Когда Левина в единственном сохранившемся интервью спросили, почему он выбрал именно театр, он сказал, что, когда видишь нечто разыгранным на сцене, это действует гораздо сильнее. А еще потому, что, когда пишешь для театра, ты не называешься писателем, и то, что ты пишешь, – это не литература и даже не совсем «культура».

Пьесы Левина – вне времени, ведь парадоксы существования не меняются.

Культовый писатель, провокационный драматург и режиссер, нарушитель общественного спокойствия, он был признан классиком еще при жизни, пройдя путь от неприятия до всенародной любви.

*****

«Ханох Левин – опера»

Участники постановки:

баритон Одед Райх (недавно исполнивший роль Герцля в опере «Теодор»),

сопрано Яэль Левита (которая, помимо прочего, исполнила роль Бога в опере «Матери» Давида Зебы),

меццо-сопрано Анат Чарны (партия Жюли в «Теодоре»),

сопрано Даниэла Скорка (Гинерва в «Ариоданте»),

баритон Яир Полищук,

сопрано Том Коэн и Сиван Керен,

меццо-сопрано Тамара Навот,

тенор Ади Эзра и бас Йоав Аялон.

17 музыкантов Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы располагаются на сцене и становятся полноценными участниками драматической и постановочной ткани спектакля.

С 17 по 22 октября 2023 года в Оперном театре Тель-Авива им. Шломо Лахата (бульвар Шауль ха-Мелех 19, Тель-Авив).

Вторник | 17.10.2023 | 19:30 | Премьера

Четверг | 19.10.2023 | 20:00

Пятница | 20.10.2023 | 13:00

Воскресенье | 22.10.2023 | 20:00

За час до начала каждого представления в зале можно послушать вводную лекцию. Для обладателей билетов вход на нее в этот вечер бесплатный.

Заказа билетов по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://bit.ly/3ZmhbPH

Текст: Маша Хинич.

Photos by Michal Chlbin, Tal Almog, Pesi Girsch

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting