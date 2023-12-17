Хэмпсон и Башкирова. «Зимний путь»

Заглавное фото: Елена Башкирова. Phоto – © Monika Rittershaus. Томас Хэмпсон – Phоto ©Dan Taylor/Heisenberg Media.

Великий баритон Томас Хэмпсон приедет в Израиль вместе с замечательной пианисткой Еленой Башкировой для того, чтобы дать два концерта в Тель-Авиве и Иерусалиме, на которых они исполнят шедевр Франца Шуберта «Зимний путь». Концерты организованы Иерусалимским Музыкальным Центром.

Хэмпсон и Башкирова приедут на запланированные в Израиле концерты даже в это непростое время: «Нам важно прилететь в Израиль, чтобы поддержать народ Израиля и доказать, что свет и красота могут победить!».

17 и 18 января, Тель-Авив и Иерусалим.

Томас Хэмпсон – один из величайших оперных певцов современности, знаменитый американский певец-баритон, одного из самых блистательных исполнителей нашего времени, солист «Метрополитен Опера», сегодня считается одним из самых важных и ведущих голосов в мире оперы. Томас Хэмпсон удостоен множества международных наград как выдающаяся личность в области искусства и культуры. Его оперный репертуар насчитывает более 80 партий, он записал записи более 170 альбомов, получивших множество наград, включая Грэмми.

Вместе с Еленой Башкировой, основательницей и художественным руководителем Международного фестиваля камерной музыки в Иерусалиме, Томас Хэмпсон исполнит замечательный цикл песен Шуберта «Зимний путь» (Winterreise; Op. 89, D 911) — второй песенный цикл Франца Шуберта, классический образец этого музыкального жанра

Шуберт написал цикл песен на стихи Вильгельма Мюллера «Зимний путь» в 1827 году, когда ему было 30 лет, за год до смерти. «Зимний путь» – один из двух великих циклов, сочиненных Шубертом а стихи Мюллера и написанных после «Прекрасной мельничихи». Изначально цикл предназначался для тенора, причём в создании музыкального образа впервые на равных с вокалистом участвует пианист.

«Зимний путь» и «Прекрасная мельничиха» – два произведения по масштабу, связности и драматургии, музыкальному и литературному единству и требованиям, которые они предъявляют к своим интерпретациям, стоят в отдельной лиге в жанре песенных циклов

В «Зимнем пути» Шуберт возводит роль пианиста до значения, равного роли певца. Фортепианные ритмы отражают мысли поэта, дополняя их отсылками к образам природы, звукам стихий, к живым существам и их поступкам. Натиск бури, вой ветра, вода, сочащаяся подо льдом, пение птиц, карканье ворон, лай собак, визг ржавого флюгера, возгласы почтового рожка и монотонная и повторяющаяся мелодия волынки – все это есть в мелодиях Шуберта.

Друзья Шуберта, те, кто часто приходил на его «Шубертиады» (его музыкальные собрания), описывали период сочинения «Зимнего пути» как время, когда Шуберт находился в состоянии глубокой меланхолии. Его друг Иоганн Баптист Майрхофер , австрийский поэт и либреттист, описывал это так: «Жизнь потеряла свою радость и зима опустилась на Франца». Можно утверждать, что мрачность «Зимнего пути» по сравнению с характером цикла «Прекрасная мельничиха» обусловлена ​​сменой времен года, декабря и мая, и более глубоким пониманием боли, разницей между чувствами юноши и чувствами зрелого мужчины.

Одним из последних творческих занятий Шуберта в жизни была корректура второй части «Зимнего пути». О его мыслях, когда он работал над последней, 24-й песней «Шарманщик» («Волынщик, Der Leiermann), когда уже был болен и осознавал, что его болезнь – смертельна, можно только догадываться. Он успел услышать весь цикл песен в исполнении Иоганна Михаэля Фогеля (получившего восторженные отклики), но не увидел окончательного издания «этого венка жутких песен» (так называл свое произведение сам Шуберт). Две части «Зимнего пути», каждая по 12 песен на слов, были сочинены в феврале и октябре 1827 года, соответственно. Эти две части были опубликованы Хаслингером, первая – 14 января 1828 года, вторая – 30 декабря 1828 года, спустя полтора месяца после смерти Шуберта.

Томас Хэмпсон (США) – один из известнейших певцов мира. На его счету – более 80 оперных партий, включая ряд мировых премьер, и более 170 записей, удостоенных множества международных наград.

Томас Хэмпсон родился в 1955 году в Элкхарте (Индиана, США). Искусству вокала обучался в Западной музыкальной академии и в Торнтонской школе музыки Университета Южной Калифорнии. В 1980 году, победив на конкурсе Оперы Сан-Франциско, стал участником престижной оперной программы Merola, получив возможность брать уроки у Элизабет Шварцкопф. Годом позже выиграл конкурс Метрополитен-оперы, после чего на протяжении трех сезонов был солистом Немецкой оперы на Рейне в Дюссельдорфе. В 1986 году состоялись два дебюта Томаса Хэмпсона в Нью-Йорке: с сольным концертом в Таунхолле и в Метрополитен-опере. Тогда же артист был представлен Леонарду Бернстайну, под управлением которого год спустя участвовал в постановке «Богемы» Пуччини в Риме. Позже Хэмпсон в партнерстве с Бернстайном неоднократно исполнял песенные циклы Малера, остающиеся важнейшей страницей его репертуара и сегодня. Особой главой в биографии Томаса Хэмпсона стал летний Зальцбургский фестиваль: в 1988–1991 гг. и в 1994–2007 гг. маэстро выступал на этом прославленном форуме ежегодно и, после пятилетнего перерыва, с 2012 года вновь появляется здесь регулярно

Среди наиболее заметных недавних событий – европейское турне Хэмпсона с оркестром «Амстердамская симфониетта», выступление на открытии сезона 2020/21 Филармонического оркестра Осло, дебют в партии Дона Альфонсо («Так поступают все женщины») под управлением Зубина Меты на сцене театра «Флорентийский музыкальный май», ежегодный образовательный проект «Неделя Шуберта» в Булезовском зале в Берлине, а также программа музыки Малера в Вильнюсе, ряд концертов на фестивале в Вербье и выступление с Андрашем Шиффом на фестивале в Цинандали (Грузия). В 2003 году Томас Хэмпсон основал фонд Hampsong, миссия которого – способствовать диалогу и взаимопониманию различных культур посредством песенного искусства. Его международные мастер-классы транслируются на портале Medici.tv и стриминговых каналах Манхэттенской школы музыки и фонда Hampsong. В 2010 году Хэмпсон первым в мире провел мастер-класс по музыке онлайн и продолжает работать над развитием дистанционного обучения в сфере искусств и гуманитарных наук. Томас Хэмпсон – лауреат множества наград и почетных званий, среди них – премия «Живая легенда» Библиотеки Конгресса, премия Консертгебау, награда ECHO Klassik в номинации «Певец года» (четырежды), Медаль имени Гуго Вольфа; он введен в Зал славы журнала Gramophone. Почетный профессор Гейдельбергского университета, почетный член Королевской академии музыки в Лондоне, член Американской академии наук и искусств. Помимо нескольких почетных докторских степеней, он удостоен почетных званий каммерзингера Венской государственной оперы и командора ордена Искусств

Елена Башкирова родилась в 1958 году в Москве, в семье пианиста и педагога Дмитрия Башкирова и скрипачки Веры Башкировой. Обучалась в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, затем в Московской государственной консерватории в классе своего отца. В начале 1980-х годов эмигрировала из СССР. Выступает с ведущими коллективами мира, в числе которых Филармонический оркестр Северогерманского радио (NDR), оркестры Берлинского Концертхауса, Берлинского радио, Кёльнского радио (WDR), Мюнхенский филармонический, Гюрцених-оркестр (Кёльн), Немецкий симфонический оркестр (Берлин), Государственная капелла Халле, симфонические оркестры Бамберга, Дюссельдорфа, Чикаго, Далласа, Хьюстона, Национальный симфонический оркестр Вашингтона, Венский симфонический, Израильский филармонический, Оркестр де Пари и другие. Сотрудничала с выдающимися дирижерами, среди которых Серджу Челибидаке, Пьер Булез, Зубин Мета, Кристоф Эшенбах, Рафаэль Фрюбек де Бургос, Семен Бычков, Джеймс Конлон, Лоуренс Фостер, Клаус Петер Флор, Дэвид Робертсон, Михаэль Гилен. С самого начала своей карьеры Елена Башкирова уделяет большое внимание камерному исполнительству. В 1970–1980-х гг. много выступала и записывалась в дуэте со скрипачом Гидоном Кремером. Регулярно играет с ансамблем «Вена – Берлин» (руководитель – австрийский скрипач Райнер Хонек), выступает с известными вокалистами, такими как Стелла Дуфексис, Роберт Холл, Томас Квастхофф, Андреас Шмидт. В 1998 году организовала и возглавила Иерусалимский международный фестиваль камерной музыки. С ансамблем фестиваля гастролирует по Европе и США, а также выступает на международных летних фестивалях в Люцерне, Рейнгау, Ментоне, Бад-Киссингене, Стрезе, Шлезвиг-Гольштейне. Основатель «Мегаполис-ансамбля» в Берлине. Регулярно исполняет современную музыку, неоднократно становилась первым исполнителем новых произведений. В 2018 году удостоена звания Почетного доктора Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве.

Ее запись поэтических звуковых образов Дворжака вышла в свет в 2020 году. Недавно Башкирова была назначена президентом Фонда Феликса Бартольди-Мендельсона в Лейпциге.

Тель-Авив, 17 января 2024, филармонический зал «Цукер», 20:00.

Иерусалим ,18 января 2024, зал YMKA, 20:00.

Приобрести билеты можно на сайте Иерусалимского музыкального центра: https://www.jmc.org.il/Wintereise

Текст и фото – по материалам пресс-релиза