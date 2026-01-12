Художник по костюмам Уля Шевцова о секретах «Иоланты»

Израильская опера представляет «Иоланту» Петра Ильича Чайковского — оперу о любви, тишине и внутреннем прозрении. Новая постановка Ширит Ли Вайс будет показана с 18 по 28 января 2026 года на сцене театра им. Шломо Лахата в Тель-Авиве. В ожидании премьерных показов мы поговорили с художником по костюмам Улей Шевцовой о визуальной драматургии спектакля и о том, как костюм помогает почувствовать хрупкий мир главной героини.

– Уля, добрый день. Спасибо большое, что нашли время для интервью! Сколько времени заняла работа над подготовкой художественных образов? – Мы работаем над ними уже больше года. Наша режиссёр Ширит Ли Вайс очень любит, чтобы мы встречались всей группой. То есть, художник по костюмам, декоратор и художник по свету. Мы встречаемся, когда ни у кого ещё нет никакого понятия, набрасываем идеи, пытаемся понять, что каждому из нас интересно. Потом каждый из нас идёт в какую-то свою сторону. Разрабатывает больше свою линию.

Поэтому, мы около года уже работаем. Опера объединяет музыку, режиссуру, сценографию, костюмы, хореографию.

– Израильская опера – довольно крупный театр. Какую роль в целом вы отводите в вашей работе, художнику по костюмам?-

Для меня костюмы – не самое важное. Любая постановка, и оперная, и театральная, работает только тогда, когда все элементы работают вместе на одну идею. Поэтому в одних спектаклях костюмы играют очень большую роль. А в других они должны быть простыми и функциональными. Важна цельная работа всей группы. Тогда произведение получается совершенным, как будто оно создано одним мастером.

– Как с помощью костюма передать уязвимость Иоланты, не превращая её в условный образ?-

Опера – на русском языке, и поэтому образ Иоланты мне сразу был понятен. Я хотела, чтобы это было что-то хрупкое, прозрачное. Я всё время представляла её как на рентгене. Из этого родилось основное платье, прозрачное, через которое видно тело. Я хотела, чтобы было завуалировано, где начало, а где конец. Есть дополнительные элементы, например, контрасты черного и белого, но не будем раскрывать перед зрителями все секреты постановки. Мне кажется, что получился очень душевный спектакль!

– Как вы с помощью костюма выражаете эмоции персонажа?

-Артисту должно быть было удобно, потому что если костюм сковывает, то ничего хорошего из этого не выйдет. Он может быть красивым, но солист будет чувствовать себя неуверенно. Костюм Иоланты удобный, потому что он лёгкий. У мужчин в этой опере костюмы более тяжёлые, чем у женщин. В отличие от женщин, они в обуви, то есть, для них этот мир чужд.

– Расскажите, пожалуйста, о себе, как вы попали в Оперу?-

Я родилась в Харькове, потом мы жили в Крыму. Приехали сюда в 1995 году с мамой и сестрой. Мама – пианистка, и я училась в художественной, музыкальной школе, даже пела. Но в итоге я поняла, что всё-таки у меня лучше получается именно художественная часть. Я поступила в Тель-Авивский университет на факультет подготовки театральных художников , до Оперы работала в театрах Гешер, Камери, Габима, Бейт-Лесин.

– Уля, странный вопрос. У вас есть хобби?-

Я настолько выкладываюсь на работе, что иногда хочется просто делать что-нибудь бессмысленное и неглубокое. Например, посмотреть сериалы. С другой стороны, я продолжаю думать об оперных костюмах, и новые идеи приходят в голову во сне или даже на кухне…

– С нетерпением ждем начала спектаклей. Уля, большое спасибо за интервью!

С Улей Шевцовой беседовала София Нимельштейн

Петр Ильич Чайковский. Иоланта



Творческая команда

Дирижёр: Дан Эттингер

Режиссура: Ширит Ли Вайс

Сценография: Адам Келлер

Костюмы: Уля Шевцова

Свет: Надав Барнеа

Хормейстер: Итай Беркович

В постановке участвуют Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и хор Израильской оперы.Язык исполнения: русский

Субтитры: иврит и английский – перевод Исраэля Овала

Продолжительность спектакля: около 1 часа 40 минут

В спектакле участвуют солисты:

Иоланта, дочь короля Рене (сопрано): Ани Йоренц Саргсян / Ангелина Ахмедова

Водемон, граф, бургундский рыцарь (тенор): Алексей Долгов / Павел Валужин

Рене, король Прованса (бас): Вазген Газарян / Сава Вемич

Роберт, герцог Бургундский (баритон): Одед Райх / Семен Антаков

Ибн-Хакия, мавританский врач (бас/баритон): Балинт Сзабо / Йонуц Паску

Альмерик, оруженосец короля Рене (тенор): Ади Эзра / Павел Валужин

Бертран, привратник дворца (бас): Юрий Кисин

Марта, жена Бертрана, кормилица Иоланты (меццо-сопрано): Шай Блох / Эдна Прочник

Бригитта, подруга Иоланты (сопрано): Шломит Леа Ковальски / Вероника Одинцов

Лаура, подруга Иоланты (меццо-сопрано/сопрано): Анат Чарны / Тамара Нишри Прислужницы и подруги Иоланты, свита короля, войско герцога Бургундского и оруженосцы

Время действия: XV век.

Место действия: в горах Южной Франции.

Даты представлений

Воскресенье | 18.1.26 | 20:00

Понедельник | 19.1.26 | 19:30 – премьера

Вторник | 20.1.26 | 20:00

Четверг | 22.1.26 | 20:00

Пятница | 23.1.26 | 13:00

Суббота | 24.1.26 | 20:00

Понедельник | 26.1.26 | 20:00

Среда | 28.1.26 | 18:00

Дополнительная информация по телефону: 03-6927777, а также на сайтах: https://www.israel-opera.co.il/en/show/iolanta/

и https://best.kassa.co.il/announce/84591

Эскизы – © Уля Шевцова

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting