«Земля любви моей» – выставка коллекции Phoenix Group в Рамат-Ганском музее израильского искусства

Верхняя иллюстрация – Йосеф Зарицкий. Жена художника смотрит на улицу, 1920 г. Фото – Элад Шариг

Оперы в Рамат-Гане уже отгремели, светопреставления, простите – свето-аудио представления уже закончились, но на носу учебный год и муниципальные выборы, и потому все ещё мэр спешит открыть им же закрытый музей, который, впрочем уже и так открылся и представляет, начиная с 4 сентября, выставку «Земля любви моей» – коллекция израильского искусства Phoenix Group (до 14 октября, до окончания осенних праздников – бесплатный вход).

Более 200 работ самых, пожалуй, известных и выдающихся художников в истории израильского искусства представлены широкой публике на обширной выставке из художественной коллекции Phoenix Group – коллекции, которая считается одной из крупнейших и наиболее важных в Израиле.

100 лет Рамат-Гану + 75-лет Phoenix Group – чем не повод, когда музейные залы надо чем-то заполнять. Последний раз коллекция Phoenix Group полностью выставлялась перед широкой публикой в 2006-м году и будем считать что нынешняя инициатива руководства Phoenix пойдёт всем нам на благо, тем более, что коллекция израильского искусства Phoenix Group действительно является одной из самых полных и лучших в своей области, наряду с собраниями ведущих музеев Израиля. Коллекция включает в себя ключевые работы многих наиболее выдающихся художников, которые жили и работали в Израиле и оставили свой след в развитии израильского искусства на протяжении 20-го века. С радостью и удовольствием перечисляю их имена: Реувен Рубин, Нахум Гутман, Моше Мокади, Анна Тихо, Циона Таджер, Ицхак Данцигер, Йосеф Зарицкий, Йехезкель Штрайхман, Арье Арох, Авива Ури, Авигдор Ариха, Михаэль Гросс, Ури Рейзман, Рафи Лави, Моше Купферман, Лея Никель, Моше Гершуни, Ури Лифшиц и другие, произведения искусства которых из коллекции Phoenix Group позволяют проследить их достижения, этапы их становления. В коллекцию (и на выставку) также вошли знаковые работы таких художников, как Игаль Тумаркин, Яир Гарбуз, Менаше Кадишман, Миха Ульман, Йегудит Левин, Тамар Гетер, Циби Гева, Идо Бар Эль, Йоси Бергер, Ади Несс, Михаль Ровнер, Сигалит Ландау, Йегудит Саспортас, Эли Патель, Хана Саар, Давид Адика, Шарон Яари и многих других.

Начал собирать эту коллекцию ещё в начале 1980-х годов Йосеф Хахми, основатель компании «Феникс», её владелец и генеральный директора до 2002 года. Он не только сам был знаком со многими художниками, но и сотрудничал с известнейшим куратором Йоной Фишером и профессор Мордехаем Омером, многолетним директором Тель-Авивского музея искусств, сопровождавшими построение коллекции на протяжении многих лет вместе с Мири Бен-Моше, которая была хранителем коллекции три десятилетия. Как уже было отмечено, с 2006 года коллекция не выставлялась полностью и хранилась на складах. Отдельные экспонаты из неё одалживались для различных выставок, в том числе и для постоянной экспозиции израильского искусства в Музее Израиля в Иерусалиме.

Куратор выставки Рони Коэн-Биньямини: «Коллекция израильского искусства Phoenix Group объединяет значительную часть художественных течений в израильском искусстве и представляет ключевые оси его формулирования. Эта коллекция признана как в Израиле, так и в мире как важная часть израильской культуры и является значимой мерой в построении местных художественных канонов».

Выставка «Земля любви моей» расположена на всех уровнях и во всех пространствах Рамат-Ганского музея израильского искусства и отражает три взгляда на израильскую идентичность,

на суть того, что составляет израильское искусство – так, как это отражено в коллекции «Феникса», искусства от начала века 20-го до начала века 21-го. Эта экспозиция не является хронологической, исторической или линеарно непрерывной. Скорее это встречи за «круглым столом» – встреча между столь разными работами, разными художниками и поколениями. Это множество взглядов сквозь эпохи, течения, направления, идеологии,стили и техники. Эти встречи позволяют по-новому оценить каждую из 200 представленных работ, увидеть их современным взглядом, релевантным нашему времени, накопившемуся уже столетний опыт израильской культуры. Эта выставка – своего рода тектонические пласты культуры, через которые предстоит пробраться зрителям, которым предоставляется случай совершить интереснейшее путешествие и попытаться понять, существует ли «израильский ген» по крайне мере в современной культуре.

«Земля любви моей»

Куратор -Рони Коэн-Биньямини.

Открытие – 4 сентября 2023 года .

Адрес музея: Рамат-Ган, улица Аба Хилель Сильвер, 146.

До 14 октября – бесплатный вход (необходима предварительная регистрация на сайте музея)

Начиная с 15 октября – вход платный.

Часы работы:

Пн, Ср: 10:00–16:00. Вт: 12:00–20:00. Чт: 10:00–18:00. Пт: 10:00–14:00 .Сб: 10:00–16:00

https://www.rgma.org.il/

https://www.facebook.com/RGmuseum

https://www.instagram.com/ramat_gan_museum_/

Маша Хинич. Все иллюстрации предоставлены пресс-отделом музея