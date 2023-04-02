Жила-была одна страна… Встречи с Андреем Смирновым

Режиссер, драматург, сценарист и актер Андрей Смирнов вновь приезжает в Израиль в рамках киноклуба проекта «Линия жизни. Израиль» , чтобы встретиться со зрителями и показать свой легендарный фильм «Жила-была одна баба», который сегодня стал актуальнее, чем когда-либо. С 4 по 10 мая в Тель-Авиве, Раанане, Хайфе и Иерусалиме в рамках проекта «Линия жизни» можно будет услышать Андрея Смирнова, увидеть кино и поговорить о нем с автором.

Андрей Смирнов – не просто легенда российского кинематографа, он один его столпов, и вполне можно сказать, его честь и совесть. Закончив ВГИК в 1962 году (он учился у самого Ромма), он снял как режиссер всего 5 фильмов, из которых широкая публика знает два-три. Но эти два-три стали настоящей классикой: «Белорусский вокзал», «Осень» и «Жила-была одна баба».

Фильм «Белорусский вокзал», вышедший на экраны в 1971 году – один из лучших фильмов, снятых в Советском Союзе и одно из лучших произведений о войне, где нет ни одной батальной сцены и ни одного выстрела. Блестящий актерский состав: сыграли фронтовики Алексей Глазырин, Анатолий Папанов и Всеволод Сафонов, а также Евгений Леонов и Нина Ургант, в небольших ролях – Юрий Визбор, Любовь Соколова, Маргарита Терехова. Оператор Павел Лебешев, блестящие диалоги, написанные Вадимом Труниным, мгновенно ставшая народной песня Булата Окуджавы, но главное, что сделало этот фильм по-настоящему народным – интонация, в котором полностью отсутствовали фанфары, но было много боли от незаживающих ран войны, неустроенности и печали. Эту интонацию, этот взгляд на историю Смирнову никогда не могли простить чиновники. Съемки «Белорусского вокзала» останавливали четыре раза, и только вмешательство Михаила Ромма помогло закончить картину.

Затем, в 1974 году, Смирнов снял мелодраму «Осень» по собственному сценарию, с Натальей Рудной и Леонидом Кулагиным, Натальей Гундаревой, Александром Фатюшиным в ролях, с музыкой Альфреда Шнитке. Эта история, в которой не было идеологии и производства, только любовь – тоже была воспринята кинематографическим руководством в штыки – слишком много, по его мнению, было откровенных сцен. Фильм вышел очень ограниченным прокатом, в Москве его показ был запрещен. Ингмар Бергман назвал фильм «концертом камерной музыки». И сегодня фильм смотрится абсолютно свежо, ведь история, рассказанная в нем, вне времени.

Устав бороться с цензурой, Смирнов ушел из кинорежиссуры на долгие 30 лет. Он писал пьесы и сценарии, ставил спектакли в театрах. Кроме того, за эти годы он сыграл множество выдающихся ролей в кино. Среди них были Жорж Браун в «Мании Жизели», Александр Чернов в «Чернов/Chernov» Сергея Юрского, Иван Бунин в «Дневнике его жены» Авдотьи Смирновой, его дочери, сценаристки и кинорежиссера. Вообще, чем старше становился Смирнов, тем более он становился востребованным как киноактер. С 1986 по 2022 он сыграл около 40 ролей в фильмах и сериалах.

Он стал известен во всем мире после выхода фильма Андрея Звягинцева «Елена», где Смирнов сыграл одну из главных ролей – Владимира. Звягинцев, долго искавший актера на эту роль, увидел именно в нем так необходимую для образа витальность:

«Смирнов очень живой, широко образованный человек… внутренне пластичен и потому жив и активен. Для меня он был камертоном, он определял градус актерского существования в кадре, словно бы настраивал своих коллег», – говорил Андрей Звягинцев в интервью.

Но несмотря на успешную актерскую карьеру, Смирнов много лет вынашивал идею исторической картины о жизни России во второе десятилетие кровавого двадцатого века. Он начал работать над сценарием еще в 1987 году, закончив его в 2004, после долгой работы в архивах, изучения диалектов и традиций Тамбовской губернии.

Действие фильма происходит именно там, во время Гражданской войны и Антоновского восстания на Тамбовщине, которое чуть было не опрокинуло власть большевиков.

«Сегодня, комментируя свой замысел, Смирнов говорит, что «русская ментальность и предшествовавший революции культурный взрыв – все это «взращено на базе крестьянского образа жизни и православия. Именно сюда и был с невероятной точностью и жестокостью нанесен удар. Погибла цивилизация. Ее уж не восстановить» кинокритик Андрей Плахов.

Тектонические сдвиги, которые происходят в России – войны, революция, восстание – Смирнов показывает глазами молодой женщины, крестьянки Варвары, которую сыграла Дарья Екамасова. Ее отдают замуж за нелюбимого мужа, она принимает насилие и свою покорность как неизбежное и привычное зло. Она становится вдовой, пытается устроить личную жизнь, а исторические события, которые взрывают устоявшиеся порядки, проходят по ее жизни грохочущей разрушающей машиной. И, конечно, вскоре зритель понимает, что главная героиня – это не просто «одна баба», а образ России, которая терпит жестокость, учится жить в ней и воспроизводит ее.

Смирнов, как и в «Белорусском вокзале», не склонен к сантиментам. Он смотрит на дореволюционную Россию без бунинской поэтизации, но с трезвостью историка и милосердием художника.

Смирнов вообще режиссер абсолютной правды. Добиваясь этой правды, он не жалеет времени и сил. Фильм снимался несколько лет, большая часть в Тамбове, в селах Царевка, Лысые Горы и Криполянье. Был собран уникальный актерский состав: Дарья Екамасова, Нина Русланова, Роман Мадянов, Максим Аверин, Всеволод Шировский, Евдокия Германова, Алексей Серебряков, Иван Бортник, Юрий Шевчук и другие. Артистов учили разговаривать на тамбовский лад. Массовые сцены снимались в специально выстроенных в селах декорациях, а участие в них принимали местные жители.

««Жила-была одна баба» — кино не фольклорное, не русофильское, не буквоедское, а универсальное. Невероятная редкость для наших широт» Антон Долин

Весь процесс создания этого фильмы был настолько интересным, что режиссер Ирина Бессарабова сняла об этом документальный фильм «Под говор пьяных мужичков» , который был впоследствии показан на фестивалях документального кино и получил многие премии.

«Жила-была одна баба» – это кинороман, в который на два с лишним часа окунаешься с головой. Частная история одного человека, полная любви, страха, предательства, веры и милосердия, становится многослойной и многоцветной фреской, а в финале и мифом о пропавшем мире, которого больше нет.

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Встречи с Андреем Смирновым и показ фильма «Жила-была одна баба»:

Тель-Авив, 4 мая в 19:00, кинотеатр «Лев»

Раанана, 7 мая в 19:00, кинотеатр «Лев» 1

Хайфа, 8 мая в 19:30, «Синематека» Хайфа

Иерусалим, 10 мая в 19:00, кинотеатр «Лев Смадар»

Заказ билетов: https://bravo.newsru.co.il/announce/74687

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Фотографии предоставлены проектом «Линия жизни. Израиль»