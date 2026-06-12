О кибуце, реальном и воображаемом, далеком и близком

Впечатления: © текст и фото — LR. На верхнем фото — работа Яира Гарбуза

В Рамат-Гане – одно из первых больших музейных открытий с начала очередного раунда прекращения огня, когда самое время подумать о Local. Будем последовательны: речь идет Музее израильского искусства в Рамат Гане, масштабный выставочный проект называется «The Loсal: Multiculturalism in Israel Art» и состоит из нескольких экспозиций. Основное ядро – «The Movement: The Kibbutz in Israel Art» (куратор Янив Шапира), тоже в свою очередь многосоставное, точнее, 5-частное.

К нему примыкают «Transmigration of the Soul» (персональная выставка Амиры Зиян, куратор Галия Бар Ор), «The New Norman» Тамар Шеффер (куратор Сари Голан) и «The Overcoat» (казалось бы, совсем отдельная, на основе коллекции семьи Цетлин; кураторская идея Дины Якерсон). При ближайшем рассмотрении все они вполне дополняют общую концепцию Local. Ей, собственно, и посвящен вводный кураторский текст, который встречает зрителей в начале просмотра, настраивая на общую проблематику.

Локальное живет, понимая, что происходит в глобальном мире

Один из самых актуальных современных концептов родился в области экологии, в 1970-х, и стал популярным как слоган «мыслить глобально, действовать локально». Расширение смыслов и распространение этой идеи пошло лавинообразно: сейчас специалисты обсуждают локальное культурное и географическое, национальное, экономическое, словом, весь социально-политический спектр. В обычной жизни, эмпирически, мы отмечаем многое, что произрастает и характерно для нашей Обетованной земли, а в теории все это – основа идентичности. Кураторы выставки, на мой взгляд, исследуют «локальное израильское» как ценность – и в этом фокусе рассматривают кибуцное движение и его уникальность в искусстве. Этот фокус, ценностный, самый важный.

Но локальное определяется только на фоне глобального, универсального. Иначе невозможно идентифицировать его как нечто особенное, отличное от других явлений и событий. Локальное не герметично, оно не замкнуто само на себя. В современном искусстве локальное успешно репрезентируется в глобальном, но и глобальное, в свою очередь, существует в локальных контекстах. Не то, чтобы это происходит синхронно, но ведь от линейной истории мы тоже теперь отходим.

Понимание этих взаимосвязей служит многофункциональным «инструментом», назовем его резонансом и попробуем использовать для просмотра экспозиции.

Зрителю предстоит освоить все три этажа музея, включиться, рассмотреть масштабные инсталляции и более камерные, деликатные работы. В общем, «локальному» следует уделить определенное и не короткое время. А это тоже ценное вложение наших сил (в парадигме «прекращения огня»), согласитесь.

Кибуц как процесс, который продолжается

Для меня это безусловный пиетет: читая сейчас о кибуцах, где жили или живут участники проекта, думаешь о том, сколько людей посвятили себя в прямом смысле земле Израиля, сколько мечтали и объединились для ее процветания. Сколько труда, открытий, судеб, борьбы, известных и малоизвестных имен… Наверное, я идеализирую, потому что исторический процесс продолжается, художники его впитывают и подсвечивают, и язык искусства видит много нового. Не только идеологию и достижения, но и разочарования, сомнения, что свидетельствует о развитии, о живой социальной системе. После тех испытаний, которые выпали на долю кибуцев 7.10, говорить о развитии следует как-то иначе, но и в этом смысле ретроспективный, комплексный взгляд представляется уместным. Тем более, что ни одна современная арт-практика не началась с чистого листа.

Авторский состав проекта – а это 50 художников – представляет все поколения и все жанры, включая мультимедийные работы последних лет. А такие имена, как например, Иосиф Зарицкий отсылают зрителя к израильской классике; таким образом, перед нами – своего рода хронология и самого кибуцного движения, и его осмысления в искусстве. Конечно, речь не идет о хронологии в академическом значении, но целый арсенал визуальных языков, наряду с обширным контекстом, дает возможность говорить именно о главном: в чем, собственно, ценность? Что Израиль защищает как продолжающуюся локальную историю?

А по форме экспозиция напоминает роман, у которого есть основная коллизия и первый план, но есть и параллельные сюжеты, и вторые, и третьи планы со своей драматургией и именами. Напишу только о нескольких, поскольку роман – это все же крупная форма, где отдельные темы и созвучия воспринимаются зрителем очень индивидуально.

Амира Зиян. «Переселение душ».

Если полагаться на оптику локального, то в экспозиции Амиры на первом месте – происхождение фотографа (друзское). Из которого следует, что исследует она идентичность и мифологию друзской общины, в частности, понятие реинкарнации. Не без идей феминизма и т.д. Амира изучала личные истории людей, переживших пограничные состояния. Мне же кажется важным, насколько укорененность в локальном, с которой не поспоришь, соприкасается с глобальным. Во-первых, это сфера трансцендентного: жизнь, смерть, бессмертное, непознаваемое…– есть ли еще в гуманитарной области что-то, более универсальное? Во-вторых, и это очевидно, перед нами fine art, вполне трендовый, сделанный мастерски, с абсолютным вниманием к каждому моменту жизни. Интерес и полноценное использование света/освещения не удивительны для фотографа, но искренняя любовь (не побоимся красивых слов) к сумеречному, к переходным состояниям, считывается далеко не так часто. Моменты/кадры трудно уловимые, сняты в тени, в минималистичном ключе. Не случайно многие из работ подписаны Untitled. Выявить ускользающее, легкий свет в телесном, да, пожалуй, это можно считать «реинкарнацией». По крайней мере, ее визуальным жестом.

Работа Михаль Нееман «Movement. The Kibbutz in Israel Art» включает 5 частей: «Kibbutz Modernism», «Man. Yard. Landscape», «HaMeshutaf Kibbutz», «Individual Voices» и «Gabriella Willenz: |Not| a Decoration Committee».

Сама идея модернизации задает общий вектор всему проекту, подчеркивая, что кибуцное движение существует в развитии, при всей устойчивости (и ценности) своих базисных основ. Легче всего кураторам было бы опереться на исторические факты, артефакты и документальную фотографию – и это тоже было бы искусством! Но ничего подобного не произошло, художники упорно исследуют понятия морально-этические и символические, телесные и концептуальные, используя в визуальном языке и абстракцию, и деконструкцию, т.д. Материалы, фактура, к слову, очень хороши: как натуральные (камень, дерево, текстиль), так и технологичные (цифровые объекты или readymade).

О чем напомнил мне «Северный свет» Хадар Сайфан, художницы из кибуца Дафна? Да, это неоновые сельскохозяйственные инструменты, изображение в эстетике оружия (Хадар много работает с темой безопасности), но это и отсылка к знаменитому Лучо Фонтана. Порезы на полотне, его абстрактные, но абсолютно четкие «пространственные концепции» с царапинами, разрывами, которые художник считал «доступом в космос».

Еще более яркий объект из текстиля у Михаль Нааман (родом из старейшего кибуца Квуцат Кинерет (1913!), Под названием, ни много, ни мало, «Кафка» (2022 – 2024). С плакатной ясностью на полотне манифестируется обращение «Kill me, or you are a murderer». Фразу действительно приписывают Кафке, но ее же используют в видеоигре Detroit – очередной пример смешения (сфер) высокого искусства с масскультурой. Тут же художница размещает название «Teaching a stone to talk», это сборник эссе (1982) американской писательницы Анны Диллард. Только одна эта работа уже требует и погружения в контекст, и ответственного отношения к этому самому контексту. Современные реалии, похоже, переигрывают традиции ремесла. В качестве ремарки я бы напомнила читателю мнение Бориса Гройса, высказанное по поводу арт-активизма в целом, хотя «Кафка» остается в поле визуального искусства, лишь по касательной соприкасаясь с перформативным: они близки своей прямотой, скоростью воздействия, т.д. Гройс пишет, что арт-активизм вызывает критику и поборников эстетического, и тех, кто ждет от искусства исключительно «повестки». Первые считают, что художественное качество произведения снижается, если автор занят социальным протестом, а вторые уверены, что «эстетизация» отвлекает и даже отменяет активизм.

Добавим только, что «Кафка» находится в коллекции галереи «Гордон», а Михаль Нааман, одна из самых известных и выставляемых художниц Израиля, представляла страну на Венецианской биеннале в 1982 году. Вернемся ненадолго к старой доброй фотографии – кадры документальные и душевные одновременно, они никогда не потеряют своей привлекательности во всех смыслах этого слова. Современные художники соединяют фотографию с письмами, небольшими объемными деталями, добиваясь эффекта рельефного коллажа. Разглядывать можно бесконечно. Недавно скончавшийся Яир Гарбуз (кибуц Кфар ха-Хореш) автор как раз такого объекта «Они закрыли молодежный центр, и ушли на войну» (1982), который предоставлен Музеем искусств Хайфы (в Музее Израиля находится коллекция Яира Гарбуза). Художник тоже старшего поколения, с огромным выставочным и педагогическим опытом, признанием и наградами. Выставка в Рамат-Гане стала его последней прижизненной, и судя по некрологам и воспоминаниям, в скором времени мы увидим масштабную персональную экспозицию. В числе моих фаворитов строгий, лаконичный пейзаж Ори Рейзмана «Дорожка» (так я бы перевела «Alley», 1976). Еще один современный классик, чье имя относят к художественной школе с красивым названием «Северный горизонт» (родился в кибуце Тель-Йосеф и большую часть жизни провел в кибуце Кабри). А первое объединение, в котором он участвовал, называлось «Климат» – наконец-то можно вспомнить о ландшафтах, о современной пейзажной живописи, где абстрактное и фигуративное, метафорическое и локальное прорастают друг в друге. Подробно познакомиться с «Северным горизонтом» и работами Ори Рейзмана можно до конца июня, в Художественном музее Хайфы. Одноименная выставка, с подзаголовком «окно в школу пейзажной живописи 70-х годов», не оставляет сомнений в достоинствах и актуальности этого направления. К слову, в павильоне Эяля Офера Тель-Авивского музея искусств можно увидеть выставку «Архетип: Архитектура Рами Карни», где представлена, в частности, работа «Детский дом» для кибуца Лохамей ха-гетаот , где расположен мемориальный музей, посвященный сопротивлению европейского еврейста во время Катастрофы. Из числа видео-фильмов отмечу 9- минутную работу Ноа Раз Меламед (кибуц Гева) «Прыжки на брезенте» (2021), который совершенно подкупает метафорой женской поддержки и сопереживания. Видео-арт прекрасно снят целой командой, и героев у этого сюжета тоже пара десятков, но он идеально вписывается в раздел «Individual Voices». Каждая участница стоит перед выбором, страхом, необходимостью совершить поступок. Невозможно оторваться от их эмоций, а больше ничего в этой истории и не происходит. Чем-то напоминает знаменитый кадр из «400 ударов» с лицами детей, которые смотрят на театральную сцену (Франсуа Трюффо, 1959, «новая волна»), да и у Дзиги Вертова в «Человеке с фотоаппаратом» (1929) такое есть. Хотя в израильском кибуце речь, конечно, идет не только об открытых индивидуальных эмоциях, но и дихотомии коллектив/личность. Судя по всему, в 2021 году фильм демонстрировался в музее искусств кибуца Эйн-Харод, но под названием «Деметра и Персефона». Не углубляясь в драму, очень бы хотелось, чтобы зритель вынес из этого проекта все-таки светлые размышления. Потому что да, образы, истории и связанные с ними контексты простыми не назовешь, но искусство помогает увидеть неочевидные решения.

Музей израильского искусства в Рамат-Гане, Дерех Аба Гиллель 146, Рамат-Ган https://www.rgma.org.il/