ПоселкиОтефа. Печальное 70-летие Нахаль-Оз: фотопутешествие в первые дни «самого фотографируемого кибуца в мире»

Верхнее фото: Солдаты на перекрестке Саад, 1956 год. (Фото: Вернер Браун – любезно предоставлено фондом Вернер и Анат Браун). חיילים בצומת סעד, 1956. (צילום: ורנר בראון – באדיבות קרן ורנר וענת בראון)

#ПоселкиОтефа

Вот здесь https://www.israelculture.info/poselkiotefa-do-poslednej-borozdy-istoriya-naxal-oz/ и здесь https://www.facebook.com/masha.hinich/posts/pfbid02qYNN4Eq5hQ2tJnmvAMDQjVhRmu6vvHVq8gyFahNLdexS1upLQh8M1gnNHxG3DdtEl переводы статей про кибуц Нахаль-Оз.

А ниже – СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД текста Гая Раза (опубликованного 12 ноября) – историка и исследователя фотографии и куратора отдела музея Эрце-Исраэль – MUZA в Тель-Авиве о фотографиях это кибуца.

Источник – https://www.ynet.co.il/vacation/article/sk4t3wpq6

Печальное 70-летие Нахаль-Оз: фотопутешествие в первые дни «самого фотографируемого кибуца в мире»

Гай Раз собрал захватывающую ностальгическую коллекцию о кибуце в первые годах существования страны.

Пройдитесь о этому линку – https://www.ynet.co.il/vacation/article/sk4t3wpq6 – там много интереснейших фотографий.

Дальше сокращённый перевод статьи Гая Раза:

Документация создания кибуцев была важной частью сионистской доктрины с самого начала создания поселений в Израиле.. В 1920-е годы это были Дгания и Эйн-Харод, в 1930-е годы -поселения Хома у-Мигдаль, включая Ханиту, а начиная с 1940-х годов и с образованием государства – поселения в Западном Негеве.

Кибуц Нахаль-Оз, расположенный рядом с северной границей сектора Газа, был первым форпостом движения НАХАЛь в Государстве Израиль. Поселение возникло в 1951 году и стало кибуцем в 1953 году. 7 октября кибуц должен был отметить 70-летие…

….

С первых дней создания поселения Нахаль-Оз, расположенный недалеко от линии прекращения огня с Египтом в 1949 году, стал объектом нападений палестинских федаинов (террористических банд) из сектора Газа, а также солдат египетской армии. Это привлекало в кибуц многих фоторепортеров того времени, работавших как для различных информационных агентств, так и для правительственных организаций, периодических изданий и ЦАХАЛа. Некоторые сопровождали визиты политиков и гостей из-за границы.

Среди этих фотографов были такие мастера как Борис Карми, Вернер Браун и Пол Гольдман, которые стояли у истоков «израильской фотографии», свободной от пропагандистских клише. Эти черно-белые фотографии, с одной стороны, говорят о расцвете фотографии в Израиле, с другой позволяют понять, что мы являемся частью истории.

Данная статья – часть исследовательской работы, идущей в Музее Эрец-Исраэль. А пока я – пишет Гай Раз – сформулировал тезис, который сопровождал меня на протяжении всего прошлого года, от первых дней протеста против реформы до дней войны: право человека – жить / обязанность фотографа фотографировать / обязанность куратора – собирать и хранить / право зрителя – смотреть.

Фотографии Бориса Карми (1914-2002).

(Коллекция “Мейтар” / Национальная библиотека)

Борис Карми был первым фотографом, задокументировавшим захват Нахаль-Оз еще в 1951 году, вероятно, для еженедельника ЦАХАЛа “Ба-Махане”. Карми документировал повседневную жизнь – работа в поле, клуб, дети в детском доме, портреты. Самая известная фотография Карми в Нахаль-Оз была сделана во время его первого посещения кибуца – портрет Рои Ротберга верхом на лошади. Рои был убит рабами из сектора Газа в апреле 1956 года.

Фотографии Вернера Брауна (1918-2018)

(Фонд Вернера и Анат Браун / Сионистский архив)

В 1956 году Браун был командирован KKL – Земельным фондом Израиля для документирования одного дня из жизни поселка. Его фотографии можно разделить на три части. Первая – “классические” снимки, как фотография перекрестка перекрестка Саад, в которой стрелки-указатели продырявлены пулями. Вторая часть посвящена добровольцам из Иерусалима, помогавшим в хозяйстве кибуца. Третья – портреты, как и портрет члена кибуца Ури Маринова, сфотографированного за работой в коровнике.

Фотографии Пола Гольдмана (1900-1986)

(Архив музея Эрец-Исраэль)

В том же, 1956 году, в Израиль приезжает известный американский тележурналист Эд Марроу (Эдвард Р. «Эд» Марроу), чтобы снять несколько сюжетов для своей телепрограммы. Один из главных снятых им фильмов “Это Израиль” также снимается в Нахаль-Оз, и в этом фильме снова появляется Ури Маринов, свободно говоривший по-английски. Пол Гольдман задокументировал визит Марроу в кибуц и вернулся в Нахаль-Оз через два месяца, чтобы сфотографировать дома кибуца после египетского обстрела. Фильм Эа Марроу о Нахаль-Оз доступен для просмотра онлайн сегодня https://vimeo.com/35792522