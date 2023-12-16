ПоселкиОтефа. Нир-Оз снова расцветет: история легендарного садовника

רן פאוקר, הגנן ואיש הנוי של קיבוץ ניר עוז במשך עשרות שנים, ליד שלט הכניסה לגן הבוטני שהקים בקיבוץ – “נקודה ירוקה”, המתמחה בצמחייה בהשקייה מועטה. צילום מתוך אלבום פרטי. Ран Паукер, садовник и декоратор кибуца Нир -Оз на протяжении десятилетий, возле указателя на вход в ботанический сад, который он основал в кибуце – «Зеленая точка», который специализируется на растительности, для которой требуется минимальное орошение. Фото из личного альбома. Источник фото и текста – ניר עוז תפרח בשנית: סיפורו של הגנן המיתולוגי (nli.org.il)–

В поисках материалов о кибуце Нир-Оз, я увидела сайт ботанического сада «Зеленая точка» – https://eco-garden.co.il/ – сайт оазиса в пустыне, который шесть десятилетий выращивал и пестовал агроном Ран Паукер. В ботаническом саду «Зеленая точка» в Нир-Озе уже более 60 лет изучают растительность и ее адаптацию к пустынному климату. Ботанический сад – это научный музей растений, и помимо исследований, одной из его главных целей является распространение знаний о пустынных растениях по Израилю и по всему миру. Сад заложил основы идеи устойчивого садоводства в Израиле, и фактически уже 60 лет занимается борьбой с климатическим кризисом. Благодаря деятельности сада «Зеленая точка» было изучено и исследовано около 1000 видов растений, которые стали доступны для всего Израиля.

О Ране Паукере и его деятельности в Нир-Оз написали и на сайте Национальной библиотеки Израиля в рамках публикаций статей о поселениях Отефа https://blog.nli.org.il/tag/otef/, документирующих истории людей, рассказы о промышленных предприятиях, сельском хозяйстве, а также о поселенческом движении вблизи сектора Газа.

Ниже приводится в СОКРАЩЕННОМ ПЕРЕВОДЕ статья Яэль Энгель, опубликованная 10 декабря 2023 года на сайте https://blog.nli.org.il/otef-nir-oz-landscaper/ – пройдите по ссылке, там много исторических архивных фотографий.

В первые годы своего существования песчаные бури в районе кибуца Нир-Оз не позволяли его членам нормально передвигаться, видеть и даже питаться. Агроном Ран Паукер, легендарный садовник- кибуца, решил эту проблему и превратил Нир-Оз в зеленую и экологическую жемчужину. Что касается будущего кибуца, который был практически разрушен 7 октября, Ран говорит: «Мы восстановим растительность в течение года. По поводу общины – посмотрим».

Рана Паукер и его жена Кармелит эвакуированы сейчас в кибуц ха-Солелим в Нижней Галилее. Оба они – члены первых ячеек движения ха-Шомер ха-Цаир, основавших кибуц Нир-Оз, из которого им пришлось бежать после ужасного нападения 7 октября. В ту черную субботу они были у своей дочери, который живет в Сдероте, потому и спаслись.

Как и многим кибуцам, основанным в Отефе, основателям Нир-Оз пришлось столкнуться с огромными трудностями. Если бы вы приехали в Нир-Оз в 1950-х годах и осмотрелись бы, то увидели бы дикую местность и пустынные песчаные холмы.

«Когда мы здесь поселились, в этом районе господствовали чудовищные песчаные бури. Видимость была – несколько метров – рассказывает Паукер. – Во время одной из песчаных бурь нам пришлось обедать в кухонной кладовке, потому что столовую засыпало песком. Кладовка была крошечная – мы ели группками по несколько человек».

Прибыв в кибуц, Паукер неожиданно для себя занял должность садовника в Нир-Оз. того самого, кто ответственен за декоративную растительность в кибуце и выращивание овощей, то есть за кибуцный огород. Его судьба решилась в автобусе, следовавшем из Тель-Авива в кибуц, когда секретарь кибуца сказал ему: «Ран, ты сын садовника, окончил сельскохозяйственную школу Кадури и у тебя сейчас нет работы. Давай ты пару месяцев побудешь садовником». Паукер согласился: «Говорят, нет более постоянного, чем временное. Так что с тех пор я работаю садовником».

Песчаные бури заставили его понять, насколько проблематично озеленение кибуца. Садоводство не только изменило его жизнь, но и превратило его в гуру зеленого, экономичного и экологического планирования пространства.

Поначалу перед Паукером стояла двойная задача: как сделать жизнь сносной в жаркой и пыльной пустыне и в то же время сэкономить деньги и воду, которые стоили молодому и бедному кибуцу целое состояние. Паукер справился с этой задачей, высадив пододящие деревья и выращивая растительность, адаптированную к пустынным условия. Зеленый ландшафт Нир-Оз сталего визитной карточкой, и даже после страшной катастрофы черной субботы 7 октября растительность выжила – рядом с разрушенными и сгоревшими домами.

Со временем Паукер понял, что у его методов работы есть еще одно преимущество: он экономит финансы и ресурсы, он работает экологичным способом, адаптированным к меняющемуся климату. Идеи и разработки Паукера сделали Нир-Оз моделью и даже эталоном изменения естественного ландшафта таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для проживания экономичными и экологичными методами.

«…Мы высадили растения с высокой устойчивостью к засухе, создали дренажные бассейны, использовали воду из кондиционеров для орошения, особым образом косили траву и это окупилось для нас финансово и экологически».

Ран унаследовал свою любовь к садоводству от дома своего отца. Он родился в Нагарии, его родители были одними из основателей города. Его отец также работал садовником и ландшафтным дизайнером и уже маленьким мальчиком, когда ему было всего в 4 года, Паукер помогал отцу в работе: отец давал ему небольшое ведерко с известью и отправлял его обрабатывать стволы деревьев..

Когда он начал работать садовником в кибуце, то попросил отца помочь с разбивкой кибуцного сада. Именно отец, родившийся в Германии, привил ему упорядоченный и методичный подход к работе. С самого начала работы в кибуце у Рана Паукера был четкий план и представление о том, что он хочет сделать. Он всегда документировал свою работу, представлял свои достижения членам кибуца. Именно Паукер основал ботанический сад «Зеленая точка», представляющий собой ​​исследовательскую агрономическую станцию, куда приезжают ученые и студенты со всего мира.

Со своей женой Кармелит он познакомился в теплице роз. Совместная работа привела к счастливому браку и большой семье.

10 октября Паукер собирался отметить выход в свет автобиографической книги о своем жизненном и профессиональном пути: «История сабра в цветущей пустыне». Ран Паукер надеется, что наступит день, когда все похищенные будут возвращены и община будет восстановлена, и тогда он и сможет отпраздновать публикацию книги.

Ботанический сад Нир-Оз – это история успеха, расцвета пустоши в пустыне. Когда Рана спрашивают о будущем, он смягчается: «Сам кибуц разрушен, разрушены его дома, но растительность сохранилась, а ирригация все еще работает благодаря Наоми, которая в настоящее время отвечает за растительность в кибуце, и замечательным членам кибуца, которые приходят нам помочь. Если обстоятельства позволят, то мы восстановим растительность в кибуце в течение года. Восстановим ли мы общину – этого пока не знает никто».

Перевод (в сокращении) других статей о поселках Отефа с сайта Национальной библиотеки:

#ПоселкиОтефа. Мы вернемся: дух кибуца Нирим восторжествует – https://www.israelculture.info/poselkiotefa-my-vernemsya-dux-kibuca-nirim-vostorzhestvuet/

#ПоселкиОтефа. Новые горизонты: человек, который документирует Офаким с 7 октября – https://www.israelculture.info/poselkiotefa-novye-gorizonty-chelovek-kotoryj-dokumentiruet-ofakim-s-7-oktyabrya/

Печальное 70-летие Нахаль-Оз: фотопутешествие в первые дни «самого фотографируемого кибуца в мире» – https://www.israelculture.info/43838-2/

Беженцы в своей стране: детей кибуца Яд-Мордехай эвакуируют из дома – https://www.israelculture.info/bezhency-v-svoej-strane-detej-kibuca-yad-mordexaj-evakuiruyut-iz-doma/

Малышу, которого эвакуировали из Нир-Ам, уже 78 лет – https://www.israelculture.info/poselki-otefa-malyshu-kotorogo-evakuirovali-iz-nir-am-uzhe-78-let/

Жители Офаким и беженцы из Вьетнама – https://www.israelculture.info/poselki-otefa-zhiteli-ofakim-i-bezhency-iz-vetnama

Падение и возрождение кибуца Нетив ха-Асара – https://www.israelculture.info/poselki-otefa-padenie-i-vozrozhdenie-kibuca-netiv-xa-asara/

Типография Беэри – типография страны – https://www.israelculture.info/poselki-otefa-tipografiya-beeri-tipografiya-strany/

До последней борозды: история Нахаль-Оз – https://www.israelculture.info/poselkiotefa-do-poslednej-borozdy-istoriya-naxal-oz/