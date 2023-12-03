ПоселкиОтефа. Мы вернемся: дух кибуца Нирим восторжествует

Верхнее фото: דורה אבני בת ה-25 חברת קיבוץ נירים מנקה רובה בעוד שני בניה, אמיר בן ה-6 וארנון בן השנתיים צופים בה, 1955. אמיר נהרג בגיל 22 בעת שעלה על מוקש עם הטרקטור בו עבד במטעי האבוקדו של נירים. צילום: משה פרידן, באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית; וכיתוב עבור חולצה “אנחנו נחזור” שעוצבה על ידי ארנון אבני, גרפיקאי וחבר קיבוץ נירים.

25-летняя Дора Авни, член кибуца Нирим, чистит винтовку, а двое ее сыновей, 6-летний Амир и 2-летний Арнон, наблюдают, 1955 год. Амир был убит в возрасте 22 лет, когда подорвался на мине во время управления трактором, на котором он работал на плантациях авокадо Нирима. Фото: Моше Фридан, любезно предоставлено пресс-службой правительства; логотип на рубашке «Мы вернемся» разработан Арноном Авни, художником-графиком и членом кибуца Нирим.

Национальная библиотека Израиля публикует статьи о поселениях Отефа https://blog.nli.org.il/tag/otef/, документирующие истории людей, рассказы о промышленных предприятиях, сельском хозяйстве, а также о поселенческом движении вблизи сектора Газа.

Мы вернемся: дух кибуца Нирим восторжествует

https://blog.nli.org.il/otef-kibbtuz-nirim/ – пройдите по этой ссылке, там много фотографий; сокращенный перевод текста – ниже.

Автор – Яэль Энгель. Дата публикации – 30 ноября

СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД

Члены кибуца Нирим, пережившие 7 октября, напечатали на майках два слова “Мы вернемся”. В этих двух словах – история мужества, героизма, предвидения и сионизма, которая должна служить примером для всех нас. Кибуц, основанный в 1946 году, два года спустя был вынужден вести отчаянную борьбу за существование. Нирим выжил тогда и сегодня благодаря особому духу и единению его членов.

«Три вещи были первыми в кибуце Нирим в пустыне: коровы, младенцы и библиотека. Коровы – как свидетельство развития хозяйства, младенцы – свидетельство веры в будущее, и библиотека – символ культуры» (Шула Рам, одна из основательниц кибуца Нирим, в предисловии к книге «Первые пятьдесят лет 1946-1996 гг.», изданной к юбилею основания кибуца Нирим).

Начало Нирим было чрезвычайно скромным – всего 4 барака кибуца Нирим (тогда Дангор), в нескольких километрах от его нынешнего местоположения. Кибуц Нирим был заложен вечером Судного дня 1946 года в рамках операции “11 точек” (11 населенных пунктов), в ходе которой были заложены в течение одной ночи 11 поселков в Негеве, несмотря на сопротивление властей британского мандата.

Нирим – кибуц, основу которого составляют уроженцы страны, сабры, выпускники молодежного движения Ха-Шомер ха-Цаир, впоследствии ставшие пальмахниками. Позже к ним присоединились разные группы из разных стран.

39 молодых мужчин и женщин жили в небольшом отдаленном уголке, который в то время был кибуцем Нирим, и занимались сельским хозяйством в тяжелых условиях, когда воду привозили издалека на телегах. Зная о рисках, связанных с поселениями в этом регионе, члены кибуца максимально укрепили этот пункт, построили бункеры и оборонительные траншеи.

В битве в Войне за независимость члены Нирима столкнулись с нападением сотен египтян, сражавшихся у простого ограждения, построенного вокруг их поселения в Дангуре. Им удалось их остановить несмотря на ограниченное количество орудия, создав впечатление, что они представляют собой большую силу. Египтяне, напуганные мощью сопротивления, бежали. Но в результате этого жестокого нападения и боя погибли 11 членов молодого кибуца – и мужчины и женщины, почти треть его населения.

Перед той битвой в бараке, служившей столовой в Нирим, вывесили лозунг в духе времени: «Не танк победит, а человек». Разрушения в кибуце были настолько велики, что в Дангуре почти ничего не осталось. Столовая была разрушена, уцелела только стена и табличка на ней, как символ Нирима.

Через год, в мае 1949 года, в кибуце Нирим составили памятный буклет «Нирим против врага», рассказывающий о битве у Нирим и павших в ней.

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В этом буклете впервые была напечатал молитва” Изкор”, составленная специально для Нирим и использовавшаяся в кибуце на протяжении всех лет его существования в День памяти павших в израильских войнах:

«Мы будем помнить наших товарищей – лучших из нашей группы, пропитавших своей кровью засушливую землю Негева. “Зло поднялось на то, что мы возвели, посадили и посеяли, но не преодолело нас, потому что строители Негева, освободители Иерусалима, храбрые воины – одиннадцать товарищей – поклялись, что зло не ступит на нашу землю!”.

«Прекрасный Дангор с его красными черепичными крышами, которыми мы так гордились, был разрушен и сожжен, дом за домом. Все было сожжено, но египтяне не проникли в поселение. Нирим в Дангуре был разрушен, но будет построен другой Нирим. Мы построим свой дом недалеко от того места, где погибли наши друзья. И там, на новом месте, мы поставим памятник нашим павшим друзьям”.

“Прошел год. Прошли месяцы – но мы не исцелились. Бедствия, постигшие нас всего за один год, глубоко отпечатались в наших сердцах. Каждый их нас несет в своем сердце кладбище.

Нам нужен памятник, чтобы помнить об отнятых жизнях.

Мы построим Дом культуры- место для души – построим таким, каким хотели бы его видеть наши друзья, которых уже нет с нами. Воздвигнем не просто памятный камень, а дом, в котором кипит жизнь, дом наших детей и последующих поколений…».

Первое десятилетие в уже новом Нирим тоже было трудным: бесконечная борьба за выживание в условиях пустыни, отсутствия воды, песчаные бури и непроходимые дороги.

С точки зрения безопасности жизнь в Нирим никогда не была спокойной, но трудности не охладили дух жителей кибуца. Они всегда гордились своим наследием, идеологией первого кибуца. Этот дух отражен в песнях, которые были частью культуры Нирима. Для сборника песен кибуца выбрали однозначное название: «Мы так поём» (Нирим 1956-1967). Песни были собраны Орой Хассин, участницей первой группы основателей Нирим, но уехавшей из кибуца, и этот сборник стал прощальным подарком, который она приготовила для своих товарищей….

Первая песня в этом сборнике – это «Песня мира» Нирима, песня, написанная одной из основателей кибуца Цики Динштейном во время операции «Синай» в 1956 году – песня о стремлении к миру с арабскими соседями… Тогда это было далекой мечтой, а сейчас…

«Настанет день,

На нашей границе будет мир,

И мы поедем в кино в в Хан-Юнис,

С Абдул Вахабом, на арабском языке».

В конце этого сборника написано: «Вы увидите, какой кибуц будет здесь, в Нириме! Другие кибуцы будут учиться у нас!».

На протяжении многих лет Нирим считался одной из незыблемых опор поселков Западного Негева и Отефа, “центром мира”. ….

Арнон Авни – иллюстратор, график и карикатурист, член кибуца Нирим, разработал рисунок-символ для футболок, где Нирим соседствует с мировыми столицами. ….

В черную субботу, 7 октября, в ходе резни в Нирим были убиты 5 человек (3 кибуцника и двое гостей), похищены 5 человек – 4 члена кибуца и один гость. Сейчас, в конце 2023 года, после трагических событий, для новых “кибуцных” футболок разработали новый рисунок с двумя словами – “Мы вернемся” …

Нирим стал первым кибуцем, заявившим, что его члены решили как можно скорее вернуться в свой кибуц.

И закончим последними строками молитвы «Изкор» 1949 года: “«Мы будем помнить их имена, те дни покоя и боли, что они прожили вместе с нами. Во всем, что мы строим, будут их имена. В каждом фундаменте, на каждом дунаме земли, на которой мы сеем и жнем, – потому что это было их желанием при жизни и их завещанием”.

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Перевод (в сокращении) других статей на русский язык:

#ПоселкиОтефа. Новые горизонты: человек, который документирует Офаким с 7 октября – https://www.israelculture.info/poselkiotefa-novye-gorizonty-chelovek-kotoryj-dokumentiruet-ofakim-s-7-oktyabrya/

Печальное 70-летие Нахаль-Оз: фотопутешествие в первые дни «самого фотографируемого кибуца в мире» – https://www.israelculture.info/43838-2/

Беженцы в своей стране: детей кибуца Яд-Мордехай эвакуируют из дома – https://www.israelculture.info/bezhency-v-svoej-strane-detej-kibuca-yad-mordexaj-evakuiruyut-iz-doma/

Малышу, которого эвакуировали из Нир-Ам, уже 78 лет – https://www.israelculture.info/poselki-otefa-malyshu-kotorogo-evakuirovali-iz-nir-am-uzhe-78-let/

Жители Офаким и беженцы из Вьетнама – https://www.israelculture.info/poselki-otefa-zhiteli-ofakim-i-bezhency-iz-vetnama

Падение и возрождение кибуца Нетив ха-Асара – https://www.israelculture.info/poselki-otefa-padenie-i-vozrozhdenie-kibuca-netiv-xa-asara/

Типография Беэри – типография страны – https://www.israelculture.info/poselki-otefa-tipografiya-beeri-tipografiya-strany/

До последней борозды: история Нахаль-Оз – https://www.israelculture.info/poselkiotefa-do-poslednej-borozdy-istoriya-naxal-oz/