Когда звучит аниме. Anime Sympho-Show и симфонический оркестр 38 SAMURAI в Хайфе и в Тель-Авиве

Заглавное фото – Simone Di Luca



«В своей жизни я просто хочу создавать музыку, которая может сделать людей счастливыми и отвлечь их от реальности»

Дзё Хисаиси

38 SAMURAI: аниме, манга и большой симфонический оркестр в январе в Израиле в рамках большого гастрольного тура Lords of The Sound – ода гекибану!

Когда на сцене звучит музыка аниме, слушатели переносятся из концертного зала в иную многомерную атмосферу, где мелодия заполняет все пространство, в том числе и рисованное. Для человека, живущего в мире рутины и жестких графиков, аниме – возможность полного, абсолютного погружения в чудесный, выдуманный мир, способ элегантного эскапизма. Японская анимация, иначе известная как аниме, стала феноменом современной поп-культуры. Первоначально возникнув как дешевое и быстрое средство анимации манги, она стала одной из любимых способов анимации и сразу обзавелась поклонниками во всем мире, несмотря на её специфику для японской культуры и общества.

Манга и ее анимационная версия – аниме – создают не просто истории, а вселенные с четко прописанными законами, эмоциональными ландшафтами и героями. Манга и аниме не боятся поднимать философские темы – о долге, чести, жертвенности и поиске смысла, облекая их в форму невероятно изобретательную и визуально ошеломляющую. Саундтреки к аниме – от эпических оркестровых партитур, которые придают сражениям вселенский масштаб, до меланхоличных фортепианных соло, способных передать грусть героя, сложный сплав классических и современных жанров – эта музыка, услышанная даже вне контекста, мгновенно, как портал в несколько тактов, переносит в выдуманную реальность, в моменты надежды или печали. Эта триада – аниме, манга и музыка – является ярчайшим свидетельством того, насколько изобретательной и влиятельной стала современная японская культура, мастерски сочетающая тысячелетние традиции эстетики и уважения с гипертрофированной, футуристической фантазией. В музыке к аниме звучит всё – от техноумиротворения до первородного ужаса, звучат и традиционные японские инструменты в духе сансина или кото, звучит полноценная оркестровая драма, звучит сочетание западных и восточных традиций, музыки академической и поп-элементов, мелодии одновременно минималистичные и лиричные, симфонические аранжировки с электронными текстурами.

Музыка аниме постепенно становится частью глобального культурного потока, но несмотря на это иногда по атмосфере скорее напоминает средневековую. Обилие этнической перкуссии, синты, будто вышедшие из аркадной игры 90-х, перестуки ксилофона и напевы терменвокса – мелодии подкрадываются к слушателю.

В январе 2026 года израильская публика получит редкую возможность погрузиться в мир аниме, когда международный симфонический оркестр 38 SAMURAI представит свою программу Anime Sympho-Show, посвященную лучшей японской анимационной музыке. Созданная на основе опыта оркестра Lords of the Sound, эта программа сочетает традиционное и ультрасовременное, позволяя по-новому взглянуть на аниме и по-новому услышать знакомые и любимые мелодии.

Музыка к японской анимации, как уже сказано – явление уникальное, синтез экранного искусства и традиций. Для каждого проекта, будь то полнометражный фильм или многосерийный цикл, создается оригинальный саундтрек, который в Японии носит специальное название – «гекибан» (музыка сопровождения). Важно отметить, что помимо основного саундтрека, часто выпускаются имиджевые альбомы – сборники тематических композиций, которые, возможно, и не вошли в финальный монтаж, но идеально передают дух и настроение аниме. Музыка в аниме пишется в тесном творческом союзе композитора и режиссера, становясь звуковым символом персонажей и ситуаций и потому саундтрек к аниме становится столь многослойным, насыщенным и узнаваемым.

Главным кумиром из классиков аниме стал Рюити Сакамото, известный своими работами с Нагисой Осимой и Бернардо Бертолуччи, один из пионеров японской электронной музыки. Но в музыке аниме можно услышать отголоски влияния и всех стилей джаза, Шостаковича, Шенберга, Веберна, Берга и Булеза.

Что же касается гениального Хаяо Миядзаки, композитор для него – всегда соавтор. Со времен «Навсикаи» Миядзаки работает с композитором Дзё Хисаиси. Именно Хисаиси создал волшебную музыку к «Небесному замку Лапута», «Тоторо», «Порко Россо», «Принцессе Мононоке», «Ходячему замку» и другим фильмам.

В этой музыке неизменно слышно эхо традиционной культуры: ансамбль хаяси, который сопровождал величественные представления театров Но и Кабуки, во многом созвучен инструментальным решениям современных аниме-композиций. Такое тонкое сочетание древнего наследия с футуристическим видением и рождает ту самую отличительную стилистику, которая моментально узнается поклонниками жанра во всем мире.

Почерк каждого легендарного проекта задают композиторы с поистине оригинальным стилем:

Дзё Хисаиси завоевал мировую славу благодаря сотрудничеству со Studio Ghibli. Его музыка – это полотно, где глубокие фортепианные темы переплетаются с богатой оркестровой партитурой.

Рюити Сакамото привносил в аниме мотивы утонченной электроники и минималистичных ритмов.

Ёко Канно известна своими эклектичными, смелыми партитурами, где наряду с классическими струнными и духовыми звучат джазовые импровизации и роковые риффы

Кэндзи Каваи мастерски создает атмосферные композиции, сочетая восточную мелодику с современной драматургией звука.

Но, конечно же, не только музыка объясняет глобальную популярность аниме, а в первую очередь невероятная выразительность визуального стиля (подкрепленная столь же выразительной музыкой). В Израиле интерес к японской анимации стабильно растет, о чем свидетельствуют ежегодные конференции Harucon и Animatsuri, собирающие тысячи фанатов.

Концерты с аниме-саундтреками находят столь живой и восторженный отклик, поскольку живое исполнение позволяет слушателям услышать знакомые мотивы по-новому. Живое звучание оркестра придает музыке насыщенность: в зале отчетливо ощущается каждое дыхание флейты и драматическое нарастание струнных.

Формат Anime Sympho-Show расширяет привычный репертуар: симфонический оркестр выступает в ансамбле с рок-группой, солистами и хором.

Концерты оркестра 38 SAMURAI с программой Anime Sympho-Show пройдут в Израиле в январе 2026 года в рамках общих гастролей Lords of The Sound:

12 января – Хайфа (театр «Ха-Цафон»)

17 января – Тель-Авив (зал «Смоларш» Тель-Авивский университет)

В программу войдут более двадцати композиций из знаменитых аниме – от эпичных, драйвовых тем из «Наруто» и «Тетради смерти» до волшебных мелодий «Ходячего замка Хаула» и энергичных джазовых ритмов «Ковбоя Бибопа» и других (Demon Slayer, Attack on Titan, Naruto, Howl’s Moving Castle, Oshi no Ko, Suzume, Dragon Ball, Neon Genesis Evangelion, One Piece, One Punch Man, Death Note, Bleach, Cowboy Bebop, Beastars, Aragoto, Tokyo Ghoul, Nana) в исполнении симфонического оркестра из 38 до аниме-безумия преданных своему делу музыкантов.

В целом же в программу ближайших гастролей LORDS OF THE SOUND в Израиле входят четыре масштабных проекта, в которых знаменитая музыка из фильмов и сериалов прозвучит в живом симфоническом исполнении: Harry’s Magic Symphony, Anime Sympho-Show, The Music of Hans Zimmer и The Lord of the Rings in Concert. Всего – 11 представлений в четырех городах.

LORDS OF THE SOUND

Дирижер – Назар Якобенчук

Расписание концертов в Израиле, январь 2026 года

10.01.2026 – Иерусалим, зал «Шеровер» (Театрон Иерушалаим) – The Lord of the Rings in concert

11.01.2026 – Хайфа, Театрон ха-Цафон – The Music of Hans Zimmer

12.01.2026 – Хайфа, Театрон ха-Цафон – Anime

13.01.2026 – Хайфа, Театрон ха-Цафон – Harry’s Magic Symphony

14.01.2026 – Иерусалим, зал «Усышкин» (Биньяней ха-Ума) – Harry’s Magic Symphony

15.01.2026 – Иерусалим, зал «Усышкин» (Биньяней ха-Ума) – The Music of Hans Zimmer

16.01.2026 – Тель-Авив, зал «Смоларш» (Тель-Авивский университет) – The Lord of the Rings in concert

17.01.2026 – Тель-Авив, зал «Смоларш» (Тель-Авивский университет) – Anime

18.01.2026 – Ашкелон, Культурный центр Ашкелона – The Music of Hans Zimmer

19.01.2026 – Тель-Авив, «Аудиториум Бронфман» (Гейхал ха-Тарбут) – The Music of Hans Zimmer

20.01.2026 – Тель-Авив, «Аудиториум Бронфман» (Гейхал ха-Тарбут) – Harry’s Magic Symphony

Заказ билетов: https://www.eventim.co.il/ru/artist/lordsofthesound/

Сайт израильского тура: https://lotstour.com/

Все визуальные материалы и фотографии ( © Jaka_Ivančič , © Dima Che © simonediluca, © innervisionteam) , предоставлены организатором гастролей в Израиле – компанией «Shimon Live».