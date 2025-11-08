От Гарри Поттера до 38 самураев: LORDS OF THE SOUND вновь в Израиле – январь 2026 года

Заглавное фото: Harry’s Magic Symphony – photo © Jevgenijs Luhnevs

В прошлом году это было весело, здорово, неожиданно, ярко, эффектно и узнаваемо. Потому что на концертах LORDS OF THE SOUND звучала и «показывалась» музыка из любимых несколькими поколениями фильмов; музыка композиторов, ставших классиками жанра; музыка, ставшая образцом; музыка, которую ждешь. В этом году будет в два раза лучше – потому что будет в два раза больше. Так что пересматриваем фильмы, готовимся и поджидаем, помня, что время в кино, и в музыке и в жизни стало мчаться быстрее и что до января 2026 года, когда международный симфонический оркестр LORDS OF THE SOUND вернется в Израиль с большим гастрольным туром, осталось всего два месяца. В программу ближайших гастролей входят четыре масштабных проекта, в которых знаменитая музыка из фильмов и сериалов прозвучит в живом симфоническом исполнении: Harry’s Magic Symphony, Anime Sympho-Show, The Music of Hans Zimmer и The Lord of the Rings in Concert. Всего – 11 представлений в четырех городах.

Каждое из этих шоу – самостоятельное событие, объединяющее эмоциональность кино и силу живого звучания симфонического оркестра. Точнее, двух оркестров. Так что давайте разберемся в четырех проектах, в двух оркестрах и в стилистике шоу.

Вот краткий путеводитель по ним:

Harry’s Magic Symphony – программа, посвященная музыке из фильмов о Гарри Поттере, написанной Джоном Уильямсом, Патриком Дойлом, Николасом Хупером и Александром Деспла. Эти мелодии давно вышли за стены кинозалов и воспринимаются как самостоятельные произведения, узнаваемые с первых звуков, став частью культурного кода современности В концерте звучат все ключевые темы Поттерианы – от первых шагов по платформе 9¾ до решающей битвы света и тьмы. Световые и визуальные эффекты создают атмосферу Хогвартса, но главное место принадлежит музыке – торжественной, мистической, вдохновляющей, Гарри-Поттерианской – столь знакомой по кино и столь яркой в живом оркестровом исполнении. Иногда музыка звучит так, будто кто-то невидимый колдует прямо в воздухе. И если прислушаться внимательнее, можно уловить момент, когда ноты превращаются в заклинание.



Anime Sympho-Show и оркестр 38 SAMURAI

От нишевого увлечения до мирового феномена – музыка из аниме стала частью глобальной культуры. Проект 38 SAMURAI вырос из Lords of the Sound, но оформился как отдельное направление, посвященное исключительно японской анимации.

Anime Sympho-Show – программа, целиком посвященная миру японской анимации. В ней прозвучат более двадцати тем из культовых сериалов и фильмов: Attack on Titan, Naruto, One Piece, Death Note, Bleach, Howl’s Moving Castle, Cowboy Bebop, Demon Slayer, Sailor Moon и других. Исполняет эту программу оркестр 38 SAMURAI – 38 до аниме-безумия преданных своему делу артистов, новый симфонический кроссовер, созданный молодыми музыкантами на базе Lords of the Sound. К оркестру присоединяются хор, рок-группа и солисты. Программа демонстрирует, насколько разнообразна музыка из аниме – от эпической симфоники до легких поп-тем и джазовых импровизаций. Концертное исполнение раскрывает подлинную художественную сложность и богатство музыки к аниме, позволяя понять замыслы композиторов этого жанра. Аниме-композиторы сочетают эпос и лиризм, эксперимент и классику. В их музыке слышны переклички с Бахом, Морриконе, Шостаковичем и уникальный почерк японской поэтики. Концерт Anime Sympho-Show дает возможность услышать эту музыку во всей ее полноте – как самостоятельное искусство, стоящее рядом с традициями симфонизма. Когда 38 SAMURAI играют, даже мечи вибрируют от ритма!

The Music of Hans Zimmer – симфоническое путешествие по мирам, созданным одним из самых влиятельных кино-композиторов нашего времени. Музыка Ханса Циммера – это особая Вселенная, где сочетаются симфонизм, электроника, минимализм и мощный эмоциональный импульс. В концерте прозвучат темы из Gladiator, Inception, Pirates of the Caribbean, Interstellar, Dune и других фильмов, получивших «Оскары» и «Грэмми». Это музыка, в которой слышно мощное, драматичное, иногда пугающее, но все-равно оптимистичное дыхание XXI века – и сила этой музыки в том, что она объединяет зрителей нескольких поколений.

The Lord of the Rings in Concert – грандиозное сценическое воплощение музыки Говарда Шора к кино-трилогии режиссера Питера Джексона. Лейтмотивы Средиземья – от торжественных хоралов до тревожных тем Мордора – создают эпическое полотно, близкое по масштабу к опере. Симфонический оркестр, хор и видеопроекции превращают этот концерт в двухчасовое музыкальное путешествие по страницам легендарной саги, погружая в мир музыки Средиземья, сочетающего мелодии, образы и эмоции вселенной Джона Рональда Руэла Толкина, когда в каждом аккорде слышен отголосок чего-то древнего – то ли песни, то ли памяти.



LORDS OF THE SOUND – международный симфонический оркестр, известный в Европе и за её пределами. Коллектив был основан в 2014 году, а идея его создания возникла двумя годами раньше у продюсера Андрея Новаторова. Сегодня LORDS OF THE SOUND объединяет музыкантов разных стран и представляет собой команду профессионалов: инструменталистов, звукорежиссеров, дизайнеров, видеоинженеров – всех, кто соединяет оркестровое искусство с кинематографическим миром.

После первых выступлений оркестр стремительно завоевал признание публики: Польша, Чехия, страны Балтии, Испания, Германия, Италия, Франция, Израиль – список городов и стран постоянно растет. Каждый новый тур становится событием, которое подтверждает, что симфоническая музыка может быть не только высокой, но и современной, близкой каждому слушателю.

Когда в прошлый раз оркестр LORDS OF THE SOUND выступал в Израиле, стало очевидно, что этот коллектив способен разрушить стереотип о «скучной классике». Их концерты показывают: симфонический оркестр может быть увлекательным, вдохновляющим и эмоционально открытым. Люди, приходящие на такие выступления впервые, открывают для себя, что классика может захватывать не меньше, чем кино, а те, кто знаком с этой музыкой давно, слышат её с новой силой.

Сегодня симфоническое искусство естественным образом сосуществует с современной культурой: музыка Джона Уильямса, Ханса Циммера, Говарда Шора, Дзё Хисаиси или Александра Деспла – это не «массовое искусство», а серьезное академическое наследие, признанное и концертными залами, и критиками. Эти композиторы создают новую главу в истории музыки, продолжая традицию романтизма, минимализма и симфонизма XX–XXI веков. Их произведения звучат на лучших сценах мира под управлением таких дирижеров, как Дудамель, Уильямс, Маазель, и исполняются выдающимися солистами – Ицхаком Перлманом, Йо-Йо Ма и другими.

Именно поэтому программы LORDS OF THE SOUND воспринимаются как мост между кинокультурой и академической сценой. Эта музыка, рожденная для экрана, органично живет в концертном зале, сохраняя весь свой драматизм, масштаб и эмоциональную силу.

Стиль LORDS OF THE SOUND основан на гармоничном соединении симфонической традиции с современными музыкальными технологиями. Бережное отношение к партитуре сочетается с динамичной музыкальной драматургией и визуальной режиссурой, которая усиливает впечатление, но никогда не подменяет музыку. Синергия академических струнных и духовых с электронными инструментами придает звучанию многослойность и кинематографическую мощь. Каждый концерт оркестра – это не просто вечер музыки, а живое художественное переживание, которое нельзя описать словами: его можно только услышать и почувствовать.

В репертуаре оркестра – более трехсот произведений самых разных жанров: от симфонических аранжировок знаменитых саундтреков до оригинальных композиций и джазовых миниатюр. Энергия и профессионализм музыкантов делают каждое выступление событием исключительной эмоциональной силы.

******

LORDS OF THE SOUND

Дирижер – Назар Якобенчук

Расписание концертов в Израиле, январь 2026 года

10.01.2026 – Иерусалим, зал «Шеровер» (Театрон Иерушалаим) – The Lord of the Rings in concert

11.01.2026 – Хайфа, Театрон ха-Цафон – The Music of Hans Zimmer

12.01.2026 – Хайфа, Театрон ха-Цафон – Anime

13.01.2026 – Хайфа, Театрон ха-Цафон – Harry’s Magic Symphony

14.01.2026 – Иерусалим, зал «Усышкин» (Биньяней ха-Ума) – Harry’s Magic Symphony

15.01.2026 – Иерусалим, зал «Усышкин» (Биньяней ха-Ума) – The Music of Hans Zimmer

16.01.2026 – Тель-Авив, зал «Смоларш» (Тель-Авивский университет) – The Lord of the Rings in concert

17.01.2026 – Тель-Авив, зал «Смоларш» (Тель-Авивский университет) – Anime

18.01.2026 – Ашкелон, Культурный центр Ашкелона – The Music of Hans Zimmer

19.01.2026 – Тель-Авив, «Аудиториум Бронфман» (Гейхал ха-Тарбут) – The Music of Hans Zimmer

20.01.2026 – Тель-Авив, «Аудиториум Бронфман» (Гейхал ха-Тарбут) – Harry’s Magic Symphony

Заказ билетов: https://www.eventim.co.il/ru/artist/lordsofthesound/

Сайт израильского тура: https://lotstour.com/

Все визуальные материалы и фотографии ( © Jaka_Ivančič , © Dima Che © simonediluca, © innervisionteam) , предоставлены организатором гастролей в Израиле – компанией «Shimon Live».