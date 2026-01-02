Шоу, где ноты превращаются в заклинания

Симфоническая магия в Израиле: грандиозный тур Lords of the Sound в январе 2026 года

Оркестр Lords of the Sound, разрушающий стереотипы о классической музыке, возвращается в Израиль с одиннадцатью представлениями в четырех городах. В программе – четыре масштабных шоу: от голливудских блокбастеров и японского аниме до мистических миров Средиземья и Хогвартса. На этот раз гастроли выглядят как продуманный сериал из четырех самостоятельных программ. Четыре разных мира, четыре разных языка, четыре разные интонации. Редкая возможность услышать киномузыку в формате не сборного гала, а больших цельных программ. За десять дней – с 10 по 20 января – коллектив представит разные программы в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве, вновь доказывая, что симфоническая музыка в 21-м веке – это драйв, энергия и глубокое эмоциональное погружение. Собственно говоря, те же драйв и энергия, что есть в театре и в кино, будут на сей раз в концертных залах.

Оркестр Lords of the Sound был основан в 2014 году продюсером Андреем Новаторовым. За двенадцать лет коллектив прошел путь от локального проекта до международного бренда, покорившего Польшу, Германию, Испанию, Италию и Францию. Сегодня это мощная команда профессионалов: более 45 музыкантов, хор, вокалисты, звукорежиссеры и мастера визуальных эффектов.

Стиль оркестра – это «симфонический кроссовер», где академическая выверенность струнных и духовых встречается с мощью рок-инструментов и современными электронными текстурами. А деятельность оркестра – это живое, звучащее, музыкальное и захватывающее доказательство того, что сегодня музыка Джона Уильямса, Ханса Циммера и Говарда Шора – это новое академическое наследие, которое исполняется на лучших сценах мира наравне с классикой.

Программа израильских гастролей разделена на четыре самостоятельных проекта, каждый из которых является полноценным мультимедийным шоу:



The Music of Hans Zimmer: Вселенная голливудского гения

Ханс Циммер – человек, установивший стандарты современной киномузыки, сочетая симфонизм, электронику, минимализм и мощный эмоциональный импульс. Не имея традиционного консерваторского образования (его исключили из восьми школ), он создал уникальный стиль, где оркестр дышит в унисон с синтезаторами. Программа Lords of the Sound – это дань уважения мастеру, создавшему звуковые ландшафты для таких фильмов, как «Дюна», «Интерстеллар», «Начало», «Темный рыцарь», «Гладиатор» и «Пираты Карибского моря» и еще для 200 кинолент.

Музыка Циммера сродни пульсации 21-го века. Она пугающа, грандиозна и в то же время удивительно человечна. Недаром его саундтреки были удостоены «Оскара» и «Грэмми».

Музыка Ханса Циммера – особая Вселенная, что можно будет почувствовать на концертах, где прозвучат темы из Gladiator, Inception, Pirates of the Caribbean, Interstellar, Dune, The Dark Knight, Sherlock Holmes, The Lion King, Man of Steel и других фильмов, объединяющих зрителей нескольких поколений.

Свою первую номинацию на «Оскар» Циммер получил за новаторскую музыку к фильму «Человек дождя» (1988) с использованием синтезаторов и стальных барабанов. Затем последовал триумф саундтрека к «Королю Льву» (1994), получившего «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми» и ставшего самым продаваемым саундтреком анимационных фильмов. В последующие годы композитор написал музыку к сотням фильмов, сериалов и компьютерных игр, работая с именитыми режиссерами – Кристофером Ноланом, Ридли Скоттом, Гаем Ричи, Дени Вильнёвом.

The Lord of the Rings in Concert: Эпос Средиземья

Не будет дерзостью сравнить музыку Говарда Шора к трилогии Питера Джексона по масштабу с операми Вагнера. Оркестр Lords of the Sound также дерзнул и превратил этот концерт в двухчасовое путешествие по миру Джона Р. Р. Толкина, где каждая мелодия пробуждает в памяти легендарную сагу. Использование хора и специальных видеопроекций позволяет зрителям почувствовать себя участниками великой битвы за Средиземье.

Говард Шор – канадский композитор еврейского происхождения, автор саундтреков к двум сотням фильмов, трехкратный обладатель премии «Оскар» (в том числе за песню Into the West), трехкратный лауреат «Золотого глобуса» и «Грэмми». Для Средиземья Шор написал более 80 разных музыкальных тем, используя помимо классического оркестра экзотические и народные инструменты: маримбу, мюзет, дульцимер, саранги, а также наковальню, железные цепи и стальные пластины.

«Я писал эту музыку четыре года, и это была самая желанная, но и самая трудная работа в моей жизни», – говорит Шор. Двенадцать часов оригинальной оркестровой музыки превратились в концертной версии в самостоятельное произведение, близкое по масштабу к опере – в двухчасовую симфонию в шести частях для оркестра, хора, инструментальных и вокальных соло.

Harry’s Magic Symphony: Музыкальная алхимия Хогвартса

Программа Harry’s Magic Symphony охватывает музыку всех композиторов саги: от легендарной «Hedwig’s Theme» Джона Уильямса до драматических партитур Александра Деспла, Николаса Хупера и Патрика Дойла. Зрители проследят путь взросления героев – от детской сказки первого фильма до философской глубины финальных битв в этом шоу, где ноты превращаются в заклинания.

В концерте прозвучат все ключевые темы Поттерианы – от первых шагов по платформе 9¾ до решающей битвы света и тьмы. Особенность шоу: 45 музыкантов и артистов хора выступят в костюмах героев поттерианы, концерт будет вести сам профессор Дамблдор, а на флейте сыграет Беллатриса Лестрейндж. Световые и визуальные эффекты создают атмосферу Хогвартса, но главное место принадлежит музыке – торжественной, мистической, вдохновляющей. В этой музыке есть и камерные фрагменты, и большие хоровые сцены, и длительные оркестровые темы.

Джон Уильямс задал интонацию первых фильмов, Патрик Дойл и Николас Хупер перевели её в более темную и сложную зону, а Александр Деспла завершил историю музыкой, в которой исчезает детская сказочность и появляется ощущение трагического финала.

Anime Sympho-Show: Ода гекибану с оркестром 38 SAMURAI

Особая гордость тура – проект 38 SAMURAI, выросший из Lords of the Sound в отдельное направление. Это шоу посвящено японской анимации (аниме), которая давно переросла рамки нишевого увлечения. Музыка японской анимации не столько сопровождает изображение, сколько формирует внутреннее пространство истории.

В программе – более 20 тем из культовых сериалов: Naruto, Attack on Titan, One Piece, Death Note, Howl’s Moving Castle, Cowboy Bebop, Demon Slayer и многих других. Музыка аниме, или «гекибан» – это уникальный сплав джаза, техно, классического симфонизма и этнических японских инструментов. 38 фанатично преданных своему делу музыкантов, рок-группа и вокалисты создают атмосферу полного погружения, где эхо традиционной японской культуры встречается с футуристической фантазией.

Программа Anime Sympho-Show: демонстрирует разнообразие музыки аниме – от эпической симфоники до легких поп-тем и джазовых импровизаций.

Музыка к японской анимации – явление уникальное, синтез экранного искусства и традиций. Для каждого проекта создается оригинальный саундтрек – «гекибан» (музыка сопровождения). Аниме-композиторы сочетают эпос и лиризм, эксперимент и классику. В их музыке слышны переклички с Бахом, Морриконе, Шостаковичем и уникальный почерк японской поэтики.

Главные имена жанра – Дзё Хисаиси, прославившийся сотрудничеством со Studio Ghibli; Рюити Сакамото, пионер японской электронной музыки; Ёко Канно с её эклектичными партитурами, где классика соседствует с джазом и роком; Кэндзи Каваи, мастер атмосферных композиций. Концерт Anime Sympho-Show дает возможность услышать эту музыку во всей ее полноте – как самостоятельное искусство, стоящее рядом с традициями симфонизма.

************

LORDS OF THE SOUND

Дирижёр – Назар Якобенчук

Расписание концертов в Израиле, январь 2026 года

10.01.2026 – Иерусалим, зал «Шеровер» (Театрон Иерушалаим) – The Lord of the Rings in Concert

11.01.2026 – Хайфа, Театрон ха-Цафон – The Music of Hans Zimmer

12.01.2026 – Хайфа, Театрон ха-Цафон – Anime

13.01.2026 – Хайфа, Театрон ха-Цафон – Harry’s Magic Symphony

14.01.2026 – Иерусалим, зал «Усышкин» (Биньяней ха-Ума) – Harry’s Magic Symphony

15.01.2026 – Иерусалим, зал «Усышкин» (Биньяней ха-Ума) – The Music of Hans Zimmer

16.01.2026 – Тель-Авив, зал «Смоларш» (Тель-Авивский университет) – The Lord of the Rings in Concert

17.01.2026 – Тель-Авив, зал «Смоларш» (Тель-Авивский университет) – Anime

18.01.2026 – Ашкелон, Культурный центр Ашкелона – The Music of Hans Zimmer

19.01.2026 – Тель-Авив, Аудиториум Бронфман (Гейхал ха-Тарбут) – The Music of Hans Zimmer

20.01.2026 – Тель-Авив, Аудиториум Бронфман (Гейхал ха-Тарбут) – Harry’s Magic Symphony

Заказ билетов: https://www.eventim.co.il/ru/artist/lordsofthesound/

Сайт израильского тура: https://lotstour.com/

Ссылки на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=Hi3chWAoL8I

https://www.youtube.com/watch?v=HjgxNDdEINc

Текст – Маша Хинич.

Все визуальные материалы и фотографии (© Jaka Ivančič, © Dima Che, © simonediluca, © innervisionteam) предоставлены организатором гастролей в Израиле – компанией «Shimon Live».