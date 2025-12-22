Эхо Хогвартса. Звучащая магия: саундтреки как философия мира

«Никогда не доверяйте тому, что способно мыслить, если вы не знаете, где находится его мозг»

Уизли-старший о дневнике Тома Реддла (Волан-де-Морта)

В январе 2026 года границы между реальностью и сказкой сотрутся. Симфонический оркестр Lords of the Sound, один из самых востребованных коллективов Европы, стиль которого – синтез высокого академизма и шоу-технологий, возвращается в Израиль с четырьмя шоу, одно из которых посвящено музыкальной вселенной Гарри Поттера. Гастроли пройдут с 10 по 20 января – 11 представлений в четырёх городах страны.

«Ах, музыка… Это магия, превосходящая всё, что мы делаем здесь!» – эти слова Альбуса Дамблдора могут стать эпиграфом к предстоящим выступлениям Lords of the Sound. Речь идёт в первую очередь, разумеется, о музыке к фильмам о Гарри Поттере – о музыке как ещё одной форме магии. Кстати, именно профессор Дамблдор будет вести концерт, в котором будет исполнена музыка из всех фильмов про Гарри Поттера, где 45 музыкантов и артистов хора выступят в поттерианских костюмах, а на флейте сыграет сама Беллатриса Лестрейндж! Обратите внимание: на сцене – полный симфонический оркестр, все группы инструментов: струнно-смычковые, деревянные духовые, медные духовые и ударные.

Всё началось в 2001 году, когда Джон Уильямс, уже будучи легендой Голливуда, коснулся клавиш челесты, создав хрупкую и загадочную мелодию Hedwig’s Theme. Этот мотив стал акустическим символом поттерианы. Джон Уильямс был первым композитором саги и именно он был номинирован на премии Grammy и «Оскар» за музыку к фильмам о Гарри Поттере. Вслед за ним над музыкой к поттериане работали такие композиторы, как Патрик Дойл, Николас Хупер и Александр Деспла, завершивший сагу элегией Obliviate, где симфоническое звучание напоминает: наступили по-настоящему тёмные времена. Но пусть тёмные времена останутся только в кино, а израильтяне могут порадоваться музыке из кинофильмов о Гарри Поттере и проследить благодаря ей путь героев 13 января в Хайфе, 14 января в Иерусалиме и 20 января в Тель-Авиве.

В музыке к фильмам о Гарри Поттере есть своя философия и этика, привязанность и дружба, есть диссонанс и хаос, и есть светлая «алхимия» любви и самопожертвования, камерность и грандиозность.

Последняя часть саги о мальчике-волшебнике вышла в 2011 году, но споры о том, какая из восьми картин лучшая, ведутся и по сей день. И дело не только в том, что над историей трудились три режиссера: на позиции композитора тоже оказывались четыре разных человека.

Несмотря на все величие этой музыки, уже мало кто помнит, что до того, как определить звучание целой эпохи, Джон Уильямс работал студийным пианистом у таких мастеров, как Генри Манчини и Альфред Ньюман. Первые три фильма поттерианы («Философский камень», «Тайная комната», «Узник Азкабана»), саундтрек к которым создан именно Уильямсом, пропитаны духом игры и хрупкости детского мира. Музыка Уильямса потрясающе красива, и каждая композиция наполнена ощущением магии.

Но уже в «Узнике Азкабана» Уильямс вводит композицию Double Trouble на текст шекспировского «Макбета», намекая, что в мир магии проникает нечто зловещее. Музыка начинает взрослеть вместе с героями, а в музыкальном антагонизме ярко проявляется философская глубина саги.

Исследователи часто сравнивают путь Гарри Поттера с платоновскими идеями о бессмертии души. Волан-де-Морт, разделяющий свою душу на хоркруксы, воплощает идею фрагментации и разрушения. В партитурах последних фильмов, созданных Патриком Дойлом, Николасом Хупером и Александром Деспла, это отражено через диссонансы и агрессивные, «рваные» ритмы.

Постепенно музыка и философия в мире «Гарри Поттера» образуют единое пространство смысла, а сами мелодии становятся метафорой сакрального шума.

Не одно поколение выросло на истории о мальчике-который-выжил, и порой не верится, что первая книга «Гарри Поттер и философский камень» была опубликована в 1997 году, а экранизация вышла на экраны в 2001-м. Интерес к Гарри Поттеру не угасает, а армия поттероманов растёт. За прошедшие годы ни книги, ни фильмы о приключениях волшебника Гарри Поттера не стали менее популярными; фанаты поттерианы цитируют страницы из книг наизусть, а многие до сих пор пытаются найти дополнительный смысл в описанных героях, событиях и философских фразах.

Именно поэтому музыка и философия «Гарри Поттера» часто становятся объектом серьезных исследований: существует немало академических работ о саундтреках к фильмам и об общей философской проблематике серии.

И, конечно, есть любители таблиц и статистики, и вот немного информации от них и для них – кто написал музыку и для какого фильма.

Джон Уильямс – Harry Potter and the Philosopher’s Stone («Философский камень»).

История любого чародея начинается с письма из Хогвартса, а поттеромана – с «Философского камня» (2001), самого сказочного и волшебного фильма саги.

Джон Уильямс – Fawkes the Phoenix («Тайная комната»).

Джон Уильямс – Double Trouble («Узник Азкабана»).

Кстати, именно в этом фильме на торжественном обеде в честь начала учебного года студентов встречает хор из подростков и… жаб. Текст композиции Уильямс позаимствовал из пьесы Шекспира «Макбет»: эти слова произносят три ведьмы, ожидающие прихода «чего-то зловещего». Песню в фильме исполнил католический хор Лондонской школы ораторского искусства.

Патрик Дойл – Harry Potter and the Goblet of Fire («Гарри Поттер и Кубок огня»).

В этом фильме также звучат три оригинальные рок-композиции, созданные и исполненные группой The Weird Sisters специально для сцены бала Юле (Yule Ball). Хотя к четвертому фильму Джон Уильямс отошёл от поттерианы ради работы над картиной «Мемуары гейши» (2005), отсылки к «Макбету» остались. Тех самых трёх ведьм, которые упомянуты в предыдущем абзаце, называют «Странными сестрами» – такое же имя носит волшебная группа, игравшая на Святочном балу. Собрали эту группу из известных британских музыкантов. В The Weird Sisters входили фронтмен Pulp Джарвис Кокер и их басист Стив Маки, гитарист и барабанщик Radiohead Джонни Гринвуд и Фил Селуэй, а также Джейсон Бакл и Стивен Клейдон. Для фильма группа сыграла три песни – текст каждой из них написал Джарвис Кокер.

Николас Хупер – Death of Sirius («Орден Феникса»).

Николас Хупер – Malfoy’s Mission («Принц-полукровка»).

Для работы над двумя последними частями саги – «Гарри Поттер и Дары Смерти» – Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010) и Part 2 (2011) – создатели пригласили опытного французского композитора Александра Деспла.

И – также для любителей статистики и фактов – не забудьте перечитать перед гастролями Lords of the Sound материалы о музыкальных постановках, вдохновлённых «Гарри Поттером».

В 2016 году состоялась премьера двухчастной пьесы Harry Potter and the Cursed Child («Гарри Поттер и Проклятое дитя»), продолжившей историю героев. Хотя это драматический спектакль, музыка играет в нем важную роль: для постановки была создана оригинальная партитура. Композитором выступила Имоджен Хип – британская певица и лауреат премии «Грэмми». Работа Имоджен Хип получила признание: она была отмечена театральной премией Drama Desk Award за лучшее музыкальное сопровождение пьесы.

Волшебный мир Дж. К. Роулинг вдохновил поклонников на создание собственных музыкальных постановок. Наибольшую известность получил неофициальный пародийный мюзикл A Very Potter Musical. Его поставила в 2009 году группа студентов Мичиганского университета (впоследствии оформившаяся в театр Team StarKid). Музыку и песни для шоу написали Даррен Крисс и Эй Джей Холмс. Мюзикл изначально сыграли на университетской сцене, а затем полную видеозапись спектакля выложили в открытый доступ на YouTube. Проект мгновенно стал вирусным: всего за несколько месяцев видео набрало миллионы просмотров, а Entertainment Weekly включил A Very Potter Musical в десятку лучших вирусных видео года. Фанатский мюзикл породил два продолжения – A Very Potter Sequel (2010) и A Very Potter Senior Year (2012) – и открыл дорогу к славе для его создателей. В частности, исполнитель роли Гарри Даррен Крисс благодаря успеху на YouTube получил роль в сериале Glee и впоследствии стал лауреатом премии «Тони». Явление A Very Potter Musical показало, насколько сильно сообщество поклонников ценит оригинальную историю – настолько, что создаёт собственные музыкальные версии приключений Гарри.

Wizard rock – рок-музыка по мотивам Поттера. Ещё одно уникальное фанатское движение – так называемый wizard rock, или wrock. Это необычный поджанр рок-музыки, полностью посвящённый тематике Гарри Поттера. Его родоначальниками стали американские братья Пол и Джо ДеДжордж, основавшие группу Harry and the Potters в 2002 году. Они начали писать песни от лица Гарри и других персонажей, исполняя их в библиотеках и на фан-конвенциях, и обрели культовую популярность среди читателей Поттера. К середине 2000-х сформировалось целое сообщество таких групп: Draco and the Malfoys, The Whomping Willows, The Remus Lupins и десятки других.

Насыщенная событиями история о Гарри Поттере часто рассматривается не только как сказочная приключенческая сага, но и как источник серьёзных философских вопросов. Писательница Дж. К. Роулинг вплела в повествование темы морали, выбора, смерти, власти и любви, которые привлекли внимание учёных и философов. В 2000-е годы появились первые книги, анализирующие философию Гарри Поттера. В 2004 году вышел сборник статей Harry Potter and Philosophy: If Aristotle Ran Hogwarts. Авторы – 16 профессоров философии – на примерах из книг обсуждают классические этические и метафизические проблемы, понятные широкой аудитории.

Можно бесконечно долго рассуждать на те или иные темы поттерианы, но напомним, что и для магглов музыка столь же важна, как и для волшебников: она формирует идентичность, становится поводом для новостей и служит инструментом передачи знаний.

Так что возвращаемся к той новости, с которой начали: в январе 2026 года границы между реальностью и сказкой сотрутся!

****



LORDS OF THE SOUND

Дирижёр – Назар Якобенчук

Расписание концертов в Израиле, январь 2026 года

10.01.2026 – Иерусалим, зал «Шеровер» (Театрон Иерушалаим) – The Lord of the Rings in Concert

11.01.2026 – Хайфа, Театрон ха-Цафон – The Music of Hans Zimmer

12.01.2026 – Хайфа, Театрон ха-Цафон – Anime

13.01.2026 – Хайфа, Театрон ха-Цафон – Harry’s Magic Symphony

14.01.2026 – Иерусалим, зал «Усышкин» (Биньяней ха-Ума) – Harry’s Magic Symphony

15.01.2026 – Иерусалим, зал «Усышкин» (Биньяней ха-Ума) – The Music of Hans Zimmer

16.01.2026 – Тель-Авив, зал «Смоларш» (Тель-Авивский университет) – The Lord of the Rings in Concert

17.01.2026 – Тель-Авив, зал «Смоларш» (Тель-Авивский университет) – Anime

18.01.2026 – Ашкелон, Культурный центр Ашкелона – The Music of Hans Zimmer

19.01.2026 – Тель-Авив, Аудиториум Бронфман (Гейхал ха-Тарбут) – The Music of Hans Zimmer

20.01.2026 – Тель-Авив, Аудиториум Бронфман (Гейхал ха-Тарбут) – Harry’s Magic Symphony

Заказ билетов: https://www.eventim.co.il/ru/artist/lordsofthesound/

Сайт израильского тура: https://lotstour.com/

Ссылки на видео: https://www.youtube.com/watch?v=Hi3chWAoL8I&list=RDHi3chWAoL8I&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=HjgxNDdEINc

Все визуальные материалы и фотографии (© Jaka Ivančič, © Dima Che, © simonediluca, © innervisionteam) предоставлены организатором гастролей в Израиле – компанией «Shimon Live».