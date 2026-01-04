FriendSymphony и Мерседес Соса

На фото слева направо: Гидеон Бартелер (photo by Avital Peleg) – гитара, Зив Кожукаро – дирижер (photo by Dani Machlis), Йонит Шакед Голан – вокал (photo by by Yoel Levi), Гилад Добрецки – ударные (photo by Julian Scherer).

Кем была Мерседес Соса, объяснять нет нужды, – ее знают и любят все. Мерседес Соса – это чудо, легенда и символ.

А вот что такое FriendSymphony, пожалуй, надо объяснить: это новый цикл камерных концертов в неформальной обстановке, организованный Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона; музыкальные вечера в иной атмосфере, форма досуга, располагающая к общению с друзьями при участии лучших исполнителей и ансамблей. Организаторы концертов серии FriendSymphony составили короткие и увлекательные программы, посвященные творчеству Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры, латиноамериканской и испанской музыке. Они передают музыкальное богатство, не забывая при этом про бар и напитки (первый напиток – за счет организаторов).

Все концерты этой серии проходят в зале Friends (бывший зал «Мофет») по адресу: улица Ротшильд 61, Ришон ле-Цион.

Ближайший концерт пройдет в воскресенье 11 января 2026 года.

«Аргентина, любовь моя» – трибьют-концерт, посвященный песням Мерседес Сосы.

Певица Йонит Шакед Голан исполнит знаменитые песни легендарной латиноамериканской певицы и культурного символа целого континента – Мерседес Соса – в оригинальных аранжировках композитора и дирижёра Зива Кожукаро.

Музыка этого вечера вдохнёт новую жизнь в «великую душу Южной Америки» – голос, который стал сердцебиением целого континента и навсегда остался в памяти миллионов слушателей. Концерт строится как диалог между песенным наследием Мерседес Соса и аргентинской культурой танго – соединение народного, коренного начала Аргентины, которое воплощала Соса, с европейским, итальяно-испанским танго Астора Пьяццоллы.

Участники концерта:

Зив Кожукаро – дирижер

Йонит Шакед Голан – вокал

Гидеон Бартелер – гитара

Гилад Добрецки – ударные

11 января 2026 года, воскресенье, 21:00

11 января 2026 года, воскресенье, 21:00

В конце февраля в рамках этой серии в зале Friends состоится ещё один необычный концерт – «Петя и волк для взрослых».

«Петя и волк» – знаменитейшее произведение композитора Сергея Прокофьева было написано для детей на основе народной сказки. Однако, на самом деле, смысл этой музыки – не в сюжете, а в инструментальном составе.

В программу концерта «Петя и волк для взрослых» включены шедевры, освещающие состав оркестра и уникальные характеры инструментов и оркестровых групп.

Среди произведений: Вивальди – «Лето» из цикла «Времена года»; Чайковский – «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»; Штраус – увертюра к оперетте «Летучая мышь»; Прокофьев – «Петя и волк» – центральное произведение вечера в специальной версии для взрослых.

Участники:

Ярон Готфрид – дирижёр

Шира Цемах – скрипка

Одед Сандаш – чтец

24 февраля 2026 года, вторник, начало в 21:00

Ещё один концерт серии FriendSymphony назван «Когда классика встречает джаз».

Союз классической музыки и джаза – это история о свободе и границах, о традиции и новаторстве, о месте, где встречаются звук и дерзкие мечты.

В специальной программе, вмещающей множество стилистических и временных рамок, джазовый пианист и композитор Гай Минтус исполнит классические произведения с джазовыми интонациями и джазовые пьесы в классическом прочтении.

В концерте прозвучат произведения Моцарта, Бетховена и Гершвина в сочетании с израильскими песнями.Участники:

Идо Шпитальник – дирижер

Гай Минтус – фортепиано

Эран Харди – контрабас

Йонатан Розен – ударные

3 июня 2026 года, среда, начало в 21:00

Заключительный концерт цикла FriendSymphony этого сезона пройдёт в августе. «От израильской песни – к The Beatles».

Вечер музыки и ностальгии, в котором песни легендарной группы The Beatles встречаются с лучшими образцами израильской эстрады.

В программе – произведения Саши Аргова, Моше Виленского, Йони Рехтера, Дани Сандерсона, Идана Райхеля и других.

Все симфонические аранжировки были написаны студентами отделения композиции для сцены и экрана Музыкального колледжа Кирьят-Оно.

Ярон Готфрид – дирижёр

Участники: певцы и музыканты школы музыки Академического колледжа Оно

4 августа 2026 года, вторник, начало в 21:00

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/84850

