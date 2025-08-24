Симфонический оркестр Ришон ле-Циона. Симфоническая серия 2025–2026 – полная программа

Предлагаем вашему вниманию полную программу Симфонической серии 2025–2026 Симфонического оркестра Ришон ле-Циона.

Симфоническая серия 2025–2026

П. Чайковский | Л. В. Бетховен

Открытие сезона

Торжественный концерт с королевским размахом в честь открытия сезона под управлением молодого и многообещающего дирижёра Ротема Нира. Концерт начинается с фанфар и новой, неожиданной композиции израильского композитора Михаэля Вольпе для шофара и оркестра, в которой солирующий инструмент – шофар – вырывается из привычного ритуального контекста и становится частью концертного репертуара. Также в программе: сюита из «Лебединого озера» Чайковского и фортепианный концерт №5 Бетховена – «Император», одно из самых знаменитых произведений эпохи романтизма.

Исполнители:

Ротем Нир – дирижёр

Юкине Куроки (Япония, лауреатка конкурса Рубинштейна) – фортепиано

Бар Цемах – шофар

В программе:

М. Вольпе: Фанфары и мелодия для шофара и оркестра

П. И. Чайковский: Сюита из балета «Лебединое озеро»

Л. В. Бетховен: Фортепианный концерт № 5 «Император»

Даты:

14.9.25 – Ришон ле-Цион

15.9.25 – Реховот

16.9.25 – Тель-Авив

Моцарт | Римский-Корсаков

Восток на Западе

«Он завораживает слушателей всем, что делает на сцене», – пишет издание BBC о молодом кларнетисте Йонатане Лейбовиче, солирующем в этой программе в Концерте для кларнета Моцарта. Исполнение этого венско-зальцбургского шедевра обрамляют два произведения, в которых западное искусство обращается к Ближнему Востоку: экзотично-ориенталистская увертюра к опере «Похищение из сераля» Моцарта и симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова, передающие восточный колорит в понимании западных композиторов, как его тогда представляли в Европе.

Исполнители:

Дан Эттингер – дирижёр

Йонатан Лейбович – кларнет (лауреат конкурса Crossel)

Программа:

В. А. Моцарт: Увертюра к опере «Похищение из Сераля»

В. А. Моцарт: концерт для кларнета с оркестром

Н. Римский-Корсаков: Симфоническая сюита «Шехеразада»

Даты:

21.10.25 – Ришон ле-Цион

22.10.25 – Тель-Авив

“Евгений Онегин”

Музыкально-драматическая серия

Особенная серия концертов в сотрудничестве с театром «Гешер» по мотивам романа А. С. Пушкина. Актёры театра и солисты Израильской Оперы представят сценическую адаптацию «Онегина» в сочетании с ариями из одноимённой оперы Чайковского и фрагментами спектакля театра «Гешер» «Онегин. Комментарии» (в адаптации Алвиса Херманиса и Рои Хена), в результате чего возникает синтез музыки и театральной иронии.

(Концерт пройдет с субтитрами на русском и иврите).

Исполнители:

Дан Эттингер – дирижёр

Алла Василевицкая – сопрано

Рахель Френкель – сопрано

Алексей Долгов – тенор

Йонуц Паску – баритон

Режиссёр: Регина Александровская

Пушкин: Идо Мосери

Онегин: Шломи Бартонов

Ленский: Фирас Нассар

Татьяна: Лена Фрейфельд

Ольга: Наама Манор

Программа:

П. И. Чайковский: Арии и сцены из оперы «Евгений Онегин»

Даты:

26, 27, 29.11.25 – Театр «Гешер»

30.11.25 – Ришон ле-Цион

Корильяно | Бетховен

Пульс ритма и трагедии

Концерт открывается произведением современного американского композитора Джона Корильяно для ударных и струнных инструментов, , в котором ярко выражена роль ударных инструментов и где ударники становятся полноправными солистами. Также в программе: два драматических произведения Бетховена, где подчёркнута партия литавр

Концерт посвящён памяти Рафи Файгельсона, перкуссиониста Израильского симфонического оркестра, безвременно ушедшего из жизни в конце 2024 года.

Исполнители:

Эван Алексис Крист – дирижёр

Том Бецалель – ударные

Программа:

Д. Корильяно: Концерт для ударных и струнного оркестра

Л. В. Бетховен: Увертюра «Кориолан»

Л. В. Бетховен: Симфония №7

Даты:

3.2.26 – Ришон ле-Цион

4.2.26 – Тель-Авив

5.2.26 – Реховот

Хачатурян | Дворжак

Концерт Хачатуряна ре-минор для скрипки с оркестром был написан в 1940 году. Великий французский флейтист Жан -Пьер Рампаль в 1968 году при поддержке самого Хачатуряна сделал транскрипцию этого концерта для флейты.

Хачатурян и Дворжак творили в разные эпохи и в разной стилистике, но их объединяет одно: умелое сплетение национальных элементов в своей музыке. Хачатурян вводил в свои сочинения армянский фольклор с восточными мелодиями и ритмами; Дворжак насыщал ритмику и мелодизм своих произведений народными мотивами Богемии и Моравии. Оба, оставаясь в русле «центральноевропейского» стиля, выражали в нём самобытные национальные идентичности, пришедшие с окраин Европы

Исполнители:

Ариэль Цукерман – дирижёр и флейтист

Ротем Нир – дирижёр (в концерте Хачатуряна)

Программа:

Зив Кожокару: Новое произведение (название будет объявлено)

А. Хачатурян: Концерт для флейты и оркестра

А. Дворжак: Симфония № 7

Даты:

12.4.26 – Тель-Авив

14.4.26 – Ришон ле-Цион

15.4.26 – Реховот

Россини | Мендельсон

Bella Italia

В 1824 году французский писатель Стендаль восторженно писал об итальянском композиторе Джоаккино Россини: «Уже двенадцать лет нет имени композитора, которое чаще звучало бы в салонах – от Москвы до Неаполя, от Парижа до Калькутты, – чем Россини, а ему всего 32 года».

В программу этого концерта включены две знаменитые увертюры Россини, а также сочинения немецкого композитора еврейского происхождения – Феликса Мендельсона, путешествия по Италии которого вдохновили его на создание ряда произведений, в том числе «Итальянской симфонии».

Исполнители:

Карло Монтанаро – дирижёр

Лир Вигински – скрипка

Программа:

Д. Россини: Увертюра к опере «Севильский цирюльник»

Ф. Мендельсон: Скрипичный концерт

Д. Россини: Увертюра к опере «Итальянка в Алжире»

Ф. Мендельсон: Симфония №4 «Итальянская»

Даты:

20.5.26 – Тель-Авив

24.5.26 – Ришон ле-Цион

25.5.26 – Реховот

Посвящение Брамсу

Два концерта, две симфонии

В рамках «Посвящения Брамсу» прозвучат концерты и симфонии Иоганнеса Брамса: концерты № 1 и № 2 для фортепиано с оркестром и симфонии № 3 и № 4.

Концерт № 1 был написан, когда Брамсу было чуть за двадцать (1858 год). В нём отражается драматическая внутренняя борьба и глубокая скорбь после смерти Шумана. Это произведение полное силы, раздумий и страсти.

Спустя двадцать лет появился концерт № 2, в котором Брамс предстаёт на пике своего таланта: это масштабное сочинение, где фортепиано ведёт живой диалог с оркестром.

Третья симфония Брамса – лирическая, осенняя и романтическая, с оттенками меланхолии.

Четвёртая симфония – более трагическая и сдержанная. Это, пожалуй, самое строгая и интеллектуальная симфония композитора.

Исполнители:

Дан Эттингер – дирижёр

Алексей Володин – фортепиано

Программа:

28.6.26 – Тель-Авив: Концерт Брамса № 2 для фортепиано и Симфония №4

2.7.26 – Ришон ле-Цион: Концерт Брамса № 1 для фортепиано и Симфония №3 Сайт оркестра – isorl.smarticket.co.il/התזמורת_page_4?

Заказ билетов – https://best.kassa.co.il/search/?producer=237&all=1