fbpx
Классика

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона. Симфоническая серия 2025–2026 – полная программа

By
Posted on

Предлагаем вашему вниманию полную программу Симфонической серии 2025–2026 Симфонического оркестра Ришон ле-Циона.
Подробно о первом концерта сезона можно прочитать вот здесь – https://www.israelculture.info/isorl-09-25-volpe-betxoven-chajkovskij/


Симфоническая серия 2025–2026
П. Чайковский | Л. В. Бетховен

Открытие сезона
Торжественный концерт с королевским размахом в честь открытия сезона под управлением молодого и многообещающего дирижёра Ротема Нира. Концерт начинается с фанфар и новой, неожиданной композиции израильского композитора Михаэля Вольпе для шофара и оркестра,  в которой солирующий инструмент – шофар – вырывается из привычного ритуального контекста и становится частью концертного репертуара. Также в программе:  сюита из «Лебединого озера» Чайковского и фортепианный концерт №5 Бетховена – «Император», одно из самых знаменитых произведений эпохи романтизма.

Исполнители:

  • Ротем Нир – дирижёр
  • Юкине Куроки (Япония, лауреатка конкурса Рубинштейна) – фортепиано
  • Бар Цемах – шофар

В программе:

  • М. Вольпе: Фанфары и мелодия для шофара и оркестра
  • П. И. Чайковский: Сюита из балета «Лебединое озеро»
  • Л. В. Бетховен: Фортепианный концерт № 5 «Император»

Даты:

  • 14.9.25 – Ришон ле-Цион
  • 15.9.25 – Реховот
  • 16.9.25 – Тель-Авив

 

Моцарт | Римский-Корсаков
Восток на Западе

«Он завораживает  слушателей всем, что делает на сцене», – пишет издание BBC о молодом кларнетисте Йонатане Лейбовиче, солирующем в этой программе в Концерте для кларнета Моцарта. Исполнение  этого венско-зальцбургского шедевра обрамляют два  произведения, в которых западное искусство обращается к Ближнему Востоку: экзотично-ориенталистская увертюра к опере «Похищение из сераля» Моцарта и симфоническая сюита  «Шехеразада» Римского-Корсакова, передающие восточный колорит в понимании западных композиторов, как его тогда представляли в Европе.

Исполнители:

  • Дан Эттингер – дирижёр
  • Йонатан Лейбович – кларнет (лауреат конкурса Crossel)

Программа:

  • В. А. Моцарт: Увертюра к опере «Похищение из Сераля»
  • В. А. Моцарт: концерт для кларнета с оркестром
  • Н. Римский-Корсаков: Симфоническая сюита «Шехеразада»

Даты:

  • 21.10.25 – Ришон ле-Цион
  • 22.10.25 – Тель-Авив

 

“Евгений Онегин”
Музыкально-драматическая серия

Особенная серия концертов в сотрудничестве с театром «Гешер» по мотивам романа А. С. Пушкина.  Актёры театра и солисты Израильской Оперы представят сценическую адаптацию «Онегина» в сочетании с ариями из одноимённой оперы Чайковского и фрагментами спектакля театра «Гешер»  «Онегин. Комментарии» (в адаптации Алвиса Херманиса и Рои Хена), в результате чего возникает синтез музыки и театральной иронии.
(Концерт пройдет с субтитрами на русском и иврите).

Исполнители:

  • Дан Эттингер – дирижёр
  • Алла Василевицкая – сопрано
  • Рахель Френкель – сопрано
  • Алексей Долгов – тенор
  • Йонуц Паску – баритон
  • Режиссёр: Регина Александровская
  • Пушкин: Идо Мосери
  • Онегин: Шломи Бартонов
  • Ленский: Фирас Нассар
  • Татьяна: Лена Фрейфельд
  • Ольга: Наама Манор

Программа:

  • П. И. Чайковский: Арии и сцены из оперы «Евгений Онегин»

Даты:

  • 26, 27, 29.11.25 – Театр «Гешер»
  • 30.11.25 – Ришон ле-Цион

 

Корильяно | Бетховен
Пульс ритма и трагедии

Концерт открывается произведением современного американского композитора Джона Корильяно для ударных и струнных инструментов, , в котором ярко выражена роль ударных инструментов и  где ударники становятся полноправными солистами. Также в программе: два драматических произведения Бетховена, где подчёркнута партия  литавр
Концерт посвящён памяти Рафи Файгельсона, перкуссиониста Израильского симфонического оркестра, безвременно ушедшего из жизни в конце 2024 года.

 

Исполнители:

  • Эван Алексис Крист  – дирижёр
  • Том Бецалель – ударные

Программа:

  • Д. Корильяно: Концерт для ударных и струнного оркестра
  • Л. В. Бетховен: Увертюра «Кориолан»
  • Л. В. Бетховен: Симфония №7

Даты:

  • 3.2.26 – Ришон ле-Цион
  • 4.2.26 – Тель-Авив
  • 5.2.26 – Реховот

 

Хачатурян | Дворжак

Концерт Хачатуряна  ре-минор для скрипки с оркестром был написан в 1940 году. Великий французский  флейтист  Жан -Пьер Рампаль  в 1968 году при  поддержке самого Хачатуряна сделал транскрипцию этого концерта для флейты.
Хачатурян и Дворжак творили в разные эпохи и в разной стилистике, но их объединяет одно: умелое сплетение национальных элементов в своей музыке. Хачатурян вводил в свои сочинения армянский фольклор с восточными мелодиями и ритмами;  Дворжак насыщал ритмику и мелодизм своих произведений народными мотивами Богемии и Моравии. Оба, оставаясь в русле «центральноевропейского» стиля, выражали в нём самобытные национальные идентичности, пришедшие с окраин Европы

Исполнители:

  • Ариэль Цукерман – дирижёр и флейтист
  • Ротем Нир – дирижёр (в концерте Хачатуряна)

Программа:

  • Зив Кожокару: Новое произведение (название будет объявлено)
  • А. Хачатурян: Концерт для флейты и оркестра
  • А. Дворжак: Симфония № 7

Даты:

  • 12.4.26 – Тель-Авив
  • 14.4.26 – Ришон ле-Цион
  • 15.4.26 – Реховот

 

Россини | Мендельсон
Bella Italia

В 1824 году французский писатель Стендаль восторженно писал об итальянском композиторе Джоаккино Россини: «Уже двенадцать лет нет имени композитора, которое чаще звучало бы в салонах – от Москвы до Неаполя, от Парижа до Калькутты, – чем Россини, а ему всего 32 года».
В программу этого концерта включены две  знаменитые увертюры Россини, а также сочинения немецкого композитора еврейского происхождения – Феликса Мендельсона, путешествия по Италии которого вдохновили его на создание ряда произведений,  в том числе «Итальянской симфонии».

Исполнители:

  • Карло Монтанаро – дирижёр
  • Лир Вигински – скрипка

Программа:

  • Д. Россини: Увертюра к опере «Севильский цирюльник»
  • Ф. Мендельсон: Скрипичный концерт
  • Д. Россини: Увертюра к опере «Итальянка в Алжире»
  • Ф. Мендельсон: Симфония №4 «Итальянская»

Даты:

  • 20.5.26 – Тель-Авив
  • 24.5.26 – Ришон ле-Цион
  • 25.5.26 – Реховот

 

Посвящение Брамсу
Два концерта, две симфонии

В рамках «Посвящения Брамсу» прозвучат концерты и симфонии Иоганнеса Брамса: концерты № 1 и № 2 для фортепиано с оркестром и симфонии № 3 и № 4.
Концерт № 1 был написан, когда Брамсу было чуть за двадцать (1858 год). В нём отражается драматическая внутренняя борьба и глубокая скорбь после смерти Шумана. Это произведение полное силы, раздумий и страсти.
Спустя двадцать лет появился концерт № 2, в котором Брамс предстаёт на пике своего таланта: это   масштабное сочинение, где фортепиано ведёт живой диалог с оркестром.
Третья симфония Брамса – лирическая, осенняя и романтическая, с оттенками меланхолии.
Четвёртая симфония – более   трагическая и сдержанная. Это, пожалуй, самое строгая и интеллектуальная симфония композитора.

Исполнители:

  • Дан Эттингер – дирижёр
  • Алексей Володин – фортепиано

Программа:

Related Items:

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.usadana.comwww.usadana.com