Симфонический оркестр Ришон ле-Циона. Симфоническая серия 2025–2026 – полная программа

Предлагаем вашему вниманию полную программу Симфонической серии 2025–2026 Симфонического оркестра Ришон ле-Циона.
Симфоническая серия 2025–2026
П. Чайковский | Л. В. Бетховен
Открытие сезона
Торжественный концерт с королевским размахом в честь открытия сезона под управлением молодого и многообещающего дирижёра Ротема Нира. Концерт начинается с фанфар и новой, неожиданной композиции израильского композитора Михаэля Вольпе для шофара и оркестра, в которой солирующий инструмент – шофар – вырывается из привычного ритуального контекста и становится частью концертного репертуара. Также в программе: сюита из «Лебединого озера» Чайковского и фортепианный концерт №5 Бетховена – «Император», одно из самых знаменитых произведений эпохи романтизма.
Исполнители:
- Ротем Нир – дирижёр
- Юкине Куроки (Япония, лауреатка конкурса Рубинштейна) – фортепиано
- Бар Цемах – шофар
В программе:
- М. Вольпе: Фанфары и мелодия для шофара и оркестра
- П. И. Чайковский: Сюита из балета «Лебединое озеро»
- Л. В. Бетховен: Фортепианный концерт № 5 «Император»
Даты:
- 14.9.25 – Ришон ле-Цион
- 15.9.25 – Реховот
- 16.9.25 – Тель-Авив
Моцарт | Римский-Корсаков
Восток на Западе
«Он завораживает слушателей всем, что делает на сцене», – пишет издание BBC о молодом кларнетисте Йонатане Лейбовиче, солирующем в этой программе в Концерте для кларнета Моцарта. Исполнение этого венско-зальцбургского шедевра обрамляют два произведения, в которых западное искусство обращается к Ближнему Востоку: экзотично-ориенталистская увертюра к опере «Похищение из сераля» Моцарта и симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова, передающие восточный колорит в понимании западных композиторов, как его тогда представляли в Европе.
Исполнители:
- Дан Эттингер – дирижёр
- Йонатан Лейбович – кларнет (лауреат конкурса Crossel)
Программа:
- В. А. Моцарт: Увертюра к опере «Похищение из Сераля»
- В. А. Моцарт: концерт для кларнета с оркестром
- Н. Римский-Корсаков: Симфоническая сюита «Шехеразада»
Даты:
- 21.10.25 – Ришон ле-Цион
- 22.10.25 – Тель-Авив
“Евгений Онегин”
Музыкально-драматическая серия
Особенная серия концертов в сотрудничестве с театром «Гешер» по мотивам романа А. С. Пушкина. Актёры театра и солисты Израильской Оперы представят сценическую адаптацию «Онегина» в сочетании с ариями из одноимённой оперы Чайковского и фрагментами спектакля театра «Гешер» «Онегин. Комментарии» (в адаптации Алвиса Херманиса и Рои Хена), в результате чего возникает синтез музыки и театральной иронии.
(Концерт пройдет с субтитрами на русском и иврите).
Исполнители:
- Дан Эттингер – дирижёр
- Алла Василевицкая – сопрано
- Рахель Френкель – сопрано
- Алексей Долгов – тенор
- Йонуц Паску – баритон
- Режиссёр: Регина Александровская
- Пушкин: Идо Мосери
- Онегин: Шломи Бартонов
- Ленский: Фирас Нассар
- Татьяна: Лена Фрейфельд
- Ольга: Наама Манор
Программа:
- П. И. Чайковский: Арии и сцены из оперы «Евгений Онегин»
Даты:
- 26, 27, 29.11.25 – Театр «Гешер»
- 30.11.25 – Ришон ле-Цион
Корильяно | Бетховен
Пульс ритма и трагедии
Концерт открывается произведением современного американского композитора Джона Корильяно для ударных и струнных инструментов, , в котором ярко выражена роль ударных инструментов и где ударники становятся полноправными солистами. Также в программе: два драматических произведения Бетховена, где подчёркнута партия литавр
Концерт посвящён памяти Рафи Файгельсона, перкуссиониста Израильского симфонического оркестра, безвременно ушедшего из жизни в конце 2024 года.
Исполнители:
- Эван Алексис Крист – дирижёр
- Том Бецалель – ударные
Программа:
- Д. Корильяно: Концерт для ударных и струнного оркестра
- Л. В. Бетховен: Увертюра «Кориолан»
- Л. В. Бетховен: Симфония №7
Даты:
- 3.2.26 – Ришон ле-Цион
- 4.2.26 – Тель-Авив
- 5.2.26 – Реховот
Хачатурян | Дворжак
Концерт Хачатуряна ре-минор для скрипки с оркестром был написан в 1940 году. Великий французский флейтист Жан -Пьер Рампаль в 1968 году при поддержке самого Хачатуряна сделал транскрипцию этого концерта для флейты.
Хачатурян и Дворжак творили в разные эпохи и в разной стилистике, но их объединяет одно: умелое сплетение национальных элементов в своей музыке. Хачатурян вводил в свои сочинения армянский фольклор с восточными мелодиями и ритмами; Дворжак насыщал ритмику и мелодизм своих произведений народными мотивами Богемии и Моравии. Оба, оставаясь в русле «центральноевропейского» стиля, выражали в нём самобытные национальные идентичности, пришедшие с окраин Европы
Исполнители:
- Ариэль Цукерман – дирижёр и флейтист
- Ротем Нир – дирижёр (в концерте Хачатуряна)
Программа:
- Зив Кожокару: Новое произведение (название будет объявлено)
- А. Хачатурян: Концерт для флейты и оркестра
- А. Дворжак: Симфония № 7
Даты:
- 12.4.26 – Тель-Авив
- 14.4.26 – Ришон ле-Цион
- 15.4.26 – Реховот
Россини | Мендельсон
Bella Italia
В 1824 году французский писатель Стендаль восторженно писал об итальянском композиторе Джоаккино Россини: «Уже двенадцать лет нет имени композитора, которое чаще звучало бы в салонах – от Москвы до Неаполя, от Парижа до Калькутты, – чем Россини, а ему всего 32 года».
В программу этого концерта включены две знаменитые увертюры Россини, а также сочинения немецкого композитора еврейского происхождения – Феликса Мендельсона, путешествия по Италии которого вдохновили его на создание ряда произведений, в том числе «Итальянской симфонии».
Исполнители:
- Карло Монтанаро – дирижёр
- Лир Вигински – скрипка
Программа:
- Д. Россини: Увертюра к опере «Севильский цирюльник»
- Ф. Мендельсон: Скрипичный концерт
- Д. Россини: Увертюра к опере «Итальянка в Алжире»
- Ф. Мендельсон: Симфония №4 «Итальянская»
Даты:
- 20.5.26 – Тель-Авив
- 24.5.26 – Ришон ле-Цион
- 25.5.26 – Реховот
Посвящение Брамсу
Два концерта, две симфонии
В рамках «Посвящения Брамсу» прозвучат концерты и симфонии Иоганнеса Брамса: концерты № 1 и № 2 для фортепиано с оркестром и симфонии № 3 и № 4.
Концерт № 1 был написан, когда Брамсу было чуть за двадцать (1858 год). В нём отражается драматическая внутренняя борьба и глубокая скорбь после смерти Шумана. Это произведение полное силы, раздумий и страсти.
Спустя двадцать лет появился концерт № 2, в котором Брамс предстаёт на пике своего таланта: это масштабное сочинение, где фортепиано ведёт живой диалог с оркестром.
Третья симфония Брамса – лирическая, осенняя и романтическая, с оттенками меланхолии.
Четвёртая симфония – более трагическая и сдержанная. Это, пожалуй, самое строгая и интеллектуальная симфония композитора.
Исполнители:
- Дан Эттингер – дирижёр
- Алексей Володин – фортепиано
Программа:
- 28.6.26 – Тель-Авив: Концерт Брамса № 2 для фортепиано и Симфония №4
- 2.7.26 – Ришон ле-Цион: Концерт Брамса № 1 для фортепиано и Симфония №3
