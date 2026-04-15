Моцарт и Дворжак в программе весеннего камерного концерта Симфонического оркестра Ришон ле-Циона 17 апреля

После сорока тяжелых и полных тревоги дней Симфонический оркестр Ришон ле-Циона приглашает на весенний камерный концерт. В программе — два шедевра, воплощающие в себе все многообразие чувств: от меланхолии до радости.

Квартет ре минор Моцарта — единственный, написанный композитором в минорной тональности. В его четырех частях запечатлено напряженное внутреннее странствие, которое, по сложившейся традиции Моцарта, отмечено ярким оперным драматизмом.

Фортепианный квинтет Дворжака с первых аккордов увлекает нас в стихию звуков и танцев Богемии — родины композитора, покоряя своим размахом и чувственным порывом.

Программа концерта будет исполнена квартетом «Ришоним» и пианистом Евгением Брахманом.

Струнный квартет «Ришоним» — один из самых авторитетных камерных ансамблей Израиля, чей творческий путь неразрывно связан с историей израильского исполнительского искусства. Коллектив был основан в 1993 году по инициативе выдающегося маэстро Ноама Шерифа и объединил ведущих солистов Симфонического оркестра Ришон ле-Циона (оркестра Израильской оперы).

За десятилетия совместной работы квартет выработал уникальный творческий почерк, сочетающий академическую безупречность с глубокой эмоциональной выразительностью. Сегодня в состав ансамбля входят признанные мастера: Гилад Хильдесхайм (скрипка), Дотан Таль (скрипка), Ирит Ливне (альт) и Раз Коэн (виолончель).

Репертуар «Ришоним» охватывает широкий спектр — от классических основ Гайдна, Моцарта и Бетховена до сложных партитур композиторов XX века, таких как Шостакович и Равель. Особое место в их деятельности занимает популяризация израильской музыки: ансамбль является признанным интерпретатором сочинений Эдена Партоша, Мордехая Сетера и своего основателя Ноама Шерифа.

Квартет — постоянный участник крупнейших музыкальных форумов страны и мира. Их выступления украшают программы таких фестивалей, как «Шубертиада» (Израиль), «Цлилим ба-Мидбар» в Негеве и престижный международный фестиваль в Шлезвиг-Гольштейне (Германия). Ансамбль регулярно дает концерты в Иерусалимском музыкальном центре и в тель-авивском зале «Цавта».

Пианист Евгений Брахман родился в 1981 году в Нижнем Новгороде в музыкальной семье. Первый сольный концерт он дал в 7 лет. В 2001 году, в возрасте 20 лет, окончил Нижегородскую консерваторию, а затем прошёл аспирантуру в Московской консерватории — в классе легендарного Льва Наумова, одним из его последних учеников.

Международная карьера началась в 1996 году с победы на Concours Musical de France в Париже. В 1997-1998 годах он получил стипендию Фонда Ростроповича и выступил на фестивале в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. В 1999 году последовал главный триумф: первая премия конкурса им. Дино Чиани в театре Ла Скала. Жюри возглавлял Рикардо Мути, в его состав входили Марта Аргерих, Мишель Берофф, Александр Лонквих, Фу Цун, Сергей Доренский и Фанни Уотерман. После этого Брахман выступал в самом Ла Скала, в Тонхалле в Цюрихе, в Концертхаусе в Вене и на ведущих европейских фестивалях. Награды на конкурсах в Кливленде, Новом Орлеане, Рио-де-Жанейро и Тбилиси открыли ему двери к сотрудничеству с ведущими оркестрами мира.

В 2011-2012 годах он успешно гастролировал с Московским симфоническим оркестром по Южной Корее, в том числе, выступил в Сеульском арт-центре, а также дал концерты в США, Бразилии, Австрии и Швейцарии. В качестве солиста сотрудничал с оркестром Ла Скала, Борнмутским симфоническим, Королевским шотландским симфоническим и Венским камерным оркестрами. Среди его партнёров по камерной музыке — Дора Шварцберг, Анастасия Чеботарёва, Денис Шаповалов, Борис Андрианов, Марк Дробинский.

В 2002 году EMI Classics выпустила его первый диск — «Марта Аргерих представляет Евгения Брахмана» — с сонатами Моцарта, Бетховена и Листа; запись была удостоена премии Diapason d’Or. В 2003 году вышел второй диск — живая запись с фестиваля в Лугано.

Моцарт | Дворжак. Камерная серия. Камерный концерт

«Гейхал аТарбут», зал «Аудиториум», Ришон ле-Цион

Пятница, 17.4.26, в 12.30

Кофе и легкие угощения с 11:30

В программе:

Моцарт. Струнный квартет ре минор

Дворжак. Фортепианный квинтет

Участники:

Квартет «Ришоним»:

Раз Коэн — виолончель

Ирит Ливне — альт

Дотан Таль — скрипка

Гилад Хильдесхайм — скрипка

Евгений Брахман — фортепиано

Художественный руководитель Камерной серии: д-р Раз Коэн

