Четыре четверти джаза. Brio Quartet в Музее Иланы Гур – концерт в четверг, 23 марта

Brio Quartet – инструментальный квартет, чья музыка сочетает в себе влияние восточной и ближневосточной музыки, джаза, прогрессивного рока и классической музыки. Это грув и западные гармонии, дополненные мелодическими линиями, вдохновленными музыкальными культурами Дальнего Востока. Музыке соответствует и набор инструментов, используемый музыкантами Brio Quartet – персидский тар, флейта, фортепиано, бас-гитара и ударные. Исключительная сыгранность квартета создает уникальную музыкальную и эмоциональную «химию», израильский этно-джаз стиль. Музыка Brio Quartet раздвигает музыкальные границы благодаря эклектичному сочетанию элегантно сплетенных мелодий, пронося слушателей через культуры и открывая им ритмы всего мира.



Brio Quartet существует уже шесть лет – шесть лет его музыканты вместе пишут, продюсируют и исполняют свою оригинальную музыку. В 2019 году они записали дебютный альбом, который вызвал не просто резонанс, но можно сказать ажиотаж на сцене музыки мира в Израиле и за рубежом, а сейчас музыканты находятся процессе создания второго альбома.

Музыканты Brio Quartet это: Итай Армон – персидский тар / флейта; Рои Лаутербах – фортепиано; Асаф Хакими – бас-гитара; Регев Ашкенази – ударные.

Итай Армон – композитор, аранжировщик и мультиинструменталист. Он начал свою музыкальную карьеру, играя на флейте и изучая западную классическую музыку и джаз. Итай немало попутешествовал по миру, изучая различные музыкальные традиции, развив в результате свой уникальный композиционный стиль под влиянием различных культур и музыкальных традиций Израиля. Итай Армон на протяжении последнего десятилетия выступал со многими ансамблями и сочинял музыку для танцевальных и театральных постановок. В 2016 году он выпустил свой дебютный альбом оригинальной мировой музыки «Moments». Сегодня Итай пишет и записывает музыку, выступает с Brio Quartet и параллельно работает над своим вторым сольным альбомом.

Рои Лаутербах – израильский пианист, композитор и аранжировщик. Он начал изучать игру на фортепиано в возрасте тринадцати лет, обладая врожденной музыкальностью и виртуозной техникой. Рои Лаутербах получил степень бакалавра музыки по классическому фортепиано в Иерусалимской академии музыки. Выступает и как классический, и как джазовый пианист во многих музыкальных жанрах, включая фолк, музыкальный театр, рок, поп, хип-хоп и джаз. Рои Лаутербах пишет джазовую музыку для Brio Quartet, а также сольные фортепианные пьесы.

Асаф Хакими – бас-гитарист, контрабасист и композитор. В 2001 году Асаф уехал в Нью-Йорк, получив стипендию за выдающееся исполнение и способности от джазовой программы New School University, где учился у выдающихся педагогов и музыкантов. Живя в Нью-Йорке, Асаф выступал в самых престижных джаз-клубах города и играл с лучшими джазовыми исполнителями современности. В 2009 году Асаф записал свой дебютный альбом «Some Other Day» с участием саксофониста Эли Дежибри, тромбониста Джонатана Вольцока, пианиста Алона Явнаи и барабанщика Кларенса Пенна. Позже Асаф вернулся в Израиль, регулярно выступает в концертных залах по всей стране и стал частью Brio Quartet.

Регев Ашкенази – барабанщик, композитор и педагог. Он начал играть на барабанах в возрасте 10 лет и с тех пор учился у ведущих педагогов в Израиле. В 2018 году Регев получил степень бакалавра музыки в области джазовых барабанов в Иерусалимской академии музыки и танца. Нынешняя страсть Регева заключается в поиске новых звуков и включении нетрадиционных ударных инструментов и предметов в свою игру, что привносит новые тона и текстуры в его музыку.

​Сайт Brio Quartet https://www.brio-quartet.com

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/BRIO.QUARTET.ISRAEL

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Brio Quartet

Музей Иланы Гур. Четверг, 23 марта 2023 года

Итай Армон – персидский тар / флейта;

Рои Лаутербах – фортепиано;

Асаф Хакими – бас-гитара;

Регев Ашкенази – ударные.

19:00 – экскурсии по музею на русском языке и иврите

20:00 – концерт в главном зале музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/brio-quartet-%d0%b5thno-jazz-at-the-museum/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.ilanagoormuseum.org/events/event/brio-quartet-ethno-jazz-at-the-museum/

Ссылки на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=r-Tskcb5xPM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=sa9Vk3TDpIg

https://www.youtube.com/watch?v=nhq_EYIyVXo

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Все фотографии (© Йоси Цвекер, Йогев Вануну) предоставлены Brio Quartet

