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Джаз

Deborah Dery Trio. Джазовое трио Деборы Дери в музее Иланы Гур. Chill-Out в четверг, 27 апреля

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Верхнее фото – Дебора Дери. Photo – ©  Yoel Levy

Оригинальная музыка и оригинальные стандарты… Как они появляются? Вот как: тщательно обдумываются, варятся с приправами из нот и синкоп, готовятся на медленном огне на творческой кухне и подаются творцами-шефами, командой под названием Deborah Dery Trio, в составе самой Деборы Дери – вокал и фортепиано, контрабасиста Гона Шани и перкуссиониста Давида Сирксиса. На блюде, украшенном скрипичными знаками и нотными линейками –   авторский джаз  и новые интерпретации классических стандартов, старая добрая джазовая классика, знакомые мелодии и их новые претворения от трио Деборы Дери, относящегося к джазу как к своего рода музыке chill-out – музыке спокойствия и умиротворения. В таком джазе прекрасно уживаются даун-темпо, джаз, лаунж и даже транс. Это музыка, наполненная страстью и изобретательностью, музыка, не знающая границ и пределов. Музыка для отдыха и, настроения. Эта формула джаза релаксации, настроения, может даже духовного поиска. Это нестандартные ритмы, которые действуют на слушателей гипнотически, обволакивающе, заставляя переживать гамму положительных эмоций. В любом случае – это рецепт, как и полагается, коли эта музыка от трех шефов хорошего настроения, релаксирующего и легкого джаза.

Дебора Дери – известная израильская джазовая вокалистка и пианистка, закончившая в свое время Иерусалимскую музыкальную академию  и консерваторию «Штрикер». С 16 лет она выступает в сольных и сборных концертах в различных клубах, в том числе и в «Бейт ха-Амудим», на Тель-Авивском джазовом фестивале, в клубе «Шаблуль» и на других площадках. Ее дебютный альбом вышел в 2019-м году.  Дебора Дери и ее музыканты выступают вместе уже около десяти лет и сочетают ритмы перкуссии Давида Сиркиса и вокал в чувствительной манере, накладывающейся на порой игривую манеру виртуозного басиста и давнего коллеги Гони Шани.

В программе концерта 27 апреля – традиционный американский вокальный и  инструментальный джаз  и  оригинальную музыку Деборы Дери.

Deborah Dery – photo by ©  Dor Barab

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Deborah Dery Trio. Музей Иланы Гур. Четверг, 27 апреля. Джазовое фортепьянное трио

Дебора Дери – вокал и фортепиано
Гон Шани – контрабас
Давид Сиркис – ударные
Линки на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=MmMqztBd478

https://www.youtube.com/watch?v=oyJR2exDbrE

19:00 –  экскурсии по музею на русском языке и иврите
20:00  – концерт
Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.
Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/deborah-dery-trio-jazz-at-the-museum  или по телефону 03-6837676.

Количество мест ограничено!
Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/
Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фотографии (Дор Бараб и Йоль Леви) предоставлены Deborah Dery Trio

 

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